Aldeguer Absen Lagi di Sepang, Lecuona Kembali Jadi Pengganti

Fermin Aldeguer akan kembali digantikan oleh Iker Lecuona pada ajang MotoGP Malaysia di Sepang akhir pekan depan.

Fermin Aldeguer ruled out of Sepang.
Fermin Aldeguer ruled out of Sepang.
© Gold and Goose

Gresini telah mengumumkan bahwa Fermin Aldeguer akan kembali absen pada ajang MotoGP Malaysia di Sepang akhir pekan depan.

Aldeguer mengalami cedera terbaru dalam tahun yang berat baginya ini, yakni patah tulang tangan saat berlaga di Mandalika.

Pembalap muda asal Spanyol itu tampaknya menyebabkan kerusakan tersebut saat ia memukul aspal karena frustrasi, sesaat setelah tergelincir keluar lintasan di awal gelaran Grand Prix Indonesia.

Iker Lecuona, runner-up WorldSBK yang akhir pekan ini kembali mengenakan seragam tim Gresini, akan kembali mengisi posisi Aldeguer.

Iker Lecuona, 2026 Silverstone MotoGP.
Iker Lecuona, 2026 Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Aldeguer merupakan salah satu dari lima pembalap MotoGP yang dipastikan absen pada ajang MotoGP Australia di Phillip Island hari Minggu ini, bersama dengan Joan Mir, Luca Marini, Jorge Martin, dan Raul Fernandez.

Pembalap HRC, Mir dan Marini, serta pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, dijadwalkan akan kembali berlaga di Sepang. Namun, kondisi fisik kandidat juara dunia, Martin, masih belum dapat dipastikan setelah ia mengalami patah tulang radius dalam balapan Sprint hari Sabtu.

Namun, dugaan adanya patah tulang kedua telah ditepis: "Oleh karena itu, sang pembalap tidak akan kembali ke Spanyol dan akan menjalani perawatan yang diperlukan dalam beberapa hari ke depan," demikian bunyi kabar terbaru yang dirilis pada Minggu pagi oleh tim Aprilia yang menaungi Martin.

Rekan setim Aldeguer, Alex Marquez, finis di posisi kedua di belakang Marc setelah Martin terjatuh saat tengah bersaing memperebutkan kemenangan dalam balapan Sprint.

Tags:

Fermin Aldeguer
Gresini Racing MotoGP
MotoGP
Aldeguer Absen Lagi di Sepang, Lecuona Kembali Jadi Pengganti
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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