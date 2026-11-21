Alex Marquez terkejut bisa menempati posisi teratas di timesheets saat kembali berlaga di MotoGP pada hari Jumat di Portimao.

Pembalap Gresini Ducati tersebut kembali mengendarai motornya untuk pertama kalinya sejak menjalani operasi lanjutan untuk menangani cedera bahu dan tangan yang ia alami di Catalunya awal tahun ini.

Pemenang Sprint Portimao tahun lalu sempat menempati posisi teratas sebanyak dua kali pada sesi pagi, kemudian mencatatkan laptime terbaiknya di menit-menit terakhir sesi Practice Jumat sore.

Meski demikian, ia mengakui bahwa posisi tersebut “tidak realistis” jika dikaitkan dengan kecepatan balapnya, mengingat ia berada di luar 10 besar sebelum fase time-attack dimulai.

Alex Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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“Sangat terkejut,” ujar Alex Marquez kepada MotoGP.com. “Terutama pagi ini, pada putaran pertama saat saya melihat diri saya berada di posisi pertama.

“Namun terkadang, ketika Anda lebih tenang dan tidak memaksakan kendali, Anda justru melaju lebih cepat. Motor-motor ini memang seperti itu; Anda harus benar-benar halus dalam mengendarainya.

“Saya tidak merasakan nyeri, tetapi kekuatan otot cukup terbatas, dan saya terutama khawatir dengan ketahanan bahu kanan selama akhir pekan nanti. Namun, kesan awalnya cukup baik.

“Memang benar bahwa sore ini kami cukup kesulitan dalam hal kecepatan balap (race pace). Kami mencoba beberapa hal, dan saya juga tidak melakukan terlalu banyak putaran demi menghemat energi untuk time attack.

“Prioritasnya adalah kondisi fisik saya dan bisa langsung lolos ke Q2, agar tidak perlu membuang energi di Q1.

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“Saya cukup senang, tetapi memang posisi P1 ini tidak realistis; kami tidak berada di posisi tersebut untuk akhir pekan ini.

“Namun, kita harus merasa senang, harus tetap positif, dan harus terus melanjutkannya seperti ini.”

Alex Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Saat ditanya mengenai posisi realistisnya saat ini, Marquez - yang menggunakan ban belakang Medium sebelum melakukan time attack - menjawab: "Cukup jauh; saya berada di posisi ke-15 sebelum melakukan time attack.

"Memang benar banyak pembalap yang menggunakan ban belakang Soft [untuk menguji kecepatan balap] sebelum melakukan time attack.

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"Jadi, besok kami perlu melakukan lebih banyak pengujian dengan ban tersebut [ban belakang kompon lunak] dan melihat hasilnya. Untuk saat ini, posisi kami memang cukup jauh, tetapi ya, kondisinya memang seperti ini."

Fabio di Giannantoni, calon rekan setimnya di KTM tahun depan, melengkapi posisi satu-dua bagi Ducati, mengungguli pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, yang mencatatkan kecepatan balap tercepat.

Kakak Alex, Marc Marquez - yang berpeluang meraih gelar juara akhir pekan ini - menempati posisi tercepat keenam untuk tim pabrikan Ducati.