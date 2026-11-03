Alex Marquez Sukses Jalani Operasi Bahu usai MotoGP Malaysia

Pemenang balapan MotoGP, Alex Marquez, mengatakan bahwa operasi bahunya telah selesai “tanpa komplikasi apa pun”.

Alex Marquez has undergone shoulder surgery after the Malaysian MotoGP.
Alex Marquez has undergone shoulder surgery after the Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Alex Marquez mengatakan tidak ada komplikasi pada operasi bahu terbarunya yang digelar setelah MotoGP Malaysia.

Pada hari Minggu, setelah finis di posisi kedua di Malaysia, Marquez mengonfirmasi bahwa ia akan melewatkan MotoGP Qatar akhir pekan ini untuk menjalani operasi bahu tersebut. Saat itu, ia memperkirakan akan kembali berlaga pada Grand Prix Portugal di pertengahan November.

Pembalap Gresini Racing tersebut telah mengeluhkan kondisi bahunya sejak di Indonesia, yang mengalami cedera akibat kecelakaan yang dialaminya di Catalunya awal tahun ini.

Melalui media sosial, Marquez menjelaskan bahwa ia telah menjalani beberapa prosedur untuk menangani berbagai masalah pada bahunya, termasuk pengangkatan perangkat medis serta kantong berisi cairan - yang disebut bursa - yang terbentuk di area tersebut.

Alex Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Kemarin saya menjalani operasi di Rumah Sakit Ruber Internacional di Madrid untuk melepas perangkat osteosintesis dari tulang selangka kanan dan tangan kiri saya,” tulis Alex Marquez dalam sebuah unggahan di media sosial.

“Selain itu, dalam prosedur bedah yang sama, mereka juga melakukan bursektomi artroskopis pada bahu kanan saya.

“Secara lebih sederhana, mereka melepas pelat dan elemen fiksasi yang sebelumnya terpasang di tulang selangka dan tangan saya.

“Selain itu, mereka juga mengangkat bursa kecil di bahu yang berfungsi mencegah gesekan antara tendon dan sendi. Prosedur terakhir ini dilakukan dengan metode artroskopi, yaitu teknik bedah minimal invasif.

“Operasi berjalan lancar tanpa komplikasi apa pun, dan kini saatnya saya menjalani masa pemulihan di rumah.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Dr. Samuel Antuña dan seluruh tim medis atas kerja mereka.

“Satu langkah lagi untuk kembali ke kondisi 100 persen! Terima kasih kepada semua orang atas cinta kalian dan selalu ada di sana.”

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Baik Marquez maupun rekan setimnya, Fermin Aldeguer, akan absen pada Grand Prix Qatar akhir pekan ini. Hal ini disebabkan oleh operasi yang dijalani Marquez serta cedera tangan yang dialami Aldeguer akibat kecelakaan di Indonesia.

Meski balapan di Qatar tetap akan berlangsung, hanya Iker Lecuona yang akan membalap untuk tim asal Italia tersebut. Pembalap reguler WorldSBK itu telah menggantikan posisi Aldeguer sejak Grand Prix Australia.

Tags:

Alex Marquez
Gresini Racing MotoGP
Alex Marquez Sukses Jalani Operasi Bahu usai MotoGP Malaysia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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