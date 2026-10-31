Alex Marquez Ungkap Kembalinya Masalah Bahu di GP Malaysia

Alex Marquez mengalami kesulitan yang lebih besar dari yang ia perkirakan terkait bahu kanannya pada hari Jumat di Sepang.

Alex Marquez suffered with shoulder pain on Friday at the Malaysian MotoGP.
Alex Marquez suffered with shoulder pain on Friday at the Malaysian MotoGP.
© Gold & Goose

Alex Marquez kembali mengalami masalah pada bahu kanannya di MotoGP Malaysia, meskipun ia tetap optimistis menghadapi akhir pekan ini.

Masalah bahu yang dialami Marquez bermula dari kecelakaannya di Barcelona, ​​saat ia menabrak bagian belakang motor KTM yang dikendarai Pedro Acosta - yang tiba-tiba melambat - pada Grand Prix tersebut.

Pembalap tim Gresini Racing itu sempat menyebutkan bahwa bahunya menjadi kendala saat berada di Mandalika. Ia menjelaskan bahwa masalah tersebut tidak terlalu terasa ketika ia pertama kali kembali balapan di Assen, namun rasa tidak nyaman itu justru semakin parah seiring berjalannya musim.

Rangkaian balapan beruntun di tur Asia MotoGP hanya memberikan waktu pemulihan selama beberapa hari bagi para pembalap di antara setiap ajang; ditambah dengan fase musim saat ini, tekanan pada tubuh pun mulai terakumulasi.

Alex Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Di Malaysia - yang seharusnya menjadi penutup flyaway Asia sebelum Qatar dijadwalkan ulang - Marquez mengalami kesulitan yang lebih besar dari perkiraan terkait kondisi bahunya, meskipun ia berhasil menemukan solusi atas masalah pengaturan motor yang ia hadapi pada hari Jumat.

“Memang benar bahwa pagi ini saya sangat kesulitan dan situasinya jauh dari dugaan saya; segalanya berjalan sangat berbeda dari apa yang saya harapkan,” ujar Alex Marquez kepada MotoGP.com.

“Namun, saya punya pengalaman dari tahun lalu di mana hal serupa juga terjadi pada saya. Jadi, saya bersabar, mencoba berdiskusi dengan tim, menganalisis berbagai hal, lalu berkata, ‘Oke, mari kita tunggu sampai saatnya kita menggunakan ban belakang Soft - jenis ban yang akan dipakai untuk segalanya di sini.’

“Kami juga melakukan sedikit penyesuaian pada aspek elektronik, pengaturan motor, dan sebagainya; hasilnya, pada sore hari semuanya berjalan jauh lebih baik. 

"Saya cukup senang karena di sesi sore segalanya berfungsi dengan baik: kecepatannya tidak buruk, kami sempat mencoba beberapa hal, dan seterusnya.

“Memang benar saya berharap kondisi fisik saya bisa lebih baik - bahu kanan saya terasa kurang nyaman - tetapi saya harus menerima keadaannya apa adanya. Kami hanya perlu terus bekerja dan tetap bersabar.”

Alex Marquez, Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP
Alex Marquez, Marc Marquez, 2026 Australian MotoGP
© Gold and Goose

Saat ditanya di bagian mana ia paling kesulitan di lintasan Sepang, Marquez menjawab: “Terutama saat harus mengubah arah, seperti dari tikungan satu ke tikungan dua; dari tikungan dua ke tiga; kemudian di tikungan lima dan enam; serta di tikungan-tikungan cepat, yaitu dari tikungan 12 ke 13. Memang kondisinya seperti itu, begitu pula di semua titik pengereman.

“Jadi, saya memang agak kesulitan, tetapi untuk sesi dengan durasi singkat, itu tidak akan menjadi masalah; untuk Sprint pun tidak akan jadi masalah. 

"Namun, untuk balapan utama pada hari Minggu - saat saya akan merasa jauh lebih lelah dan kesakitan - itu akan terasa berat. Meski begitu, saya akan berusaha sebaik mungkin.”

Kondisi ini tidak terlalu berpengaruh banyak ke performa Alex Marquez, karena ia meraih pole pada Sabtu pagi, mengungguli sang kakak, Marc Marquez.

Tags:

Alex Marquez
Gresini Racing MotoGP
Alex Marquez Ungkap Kembalinya Masalah Bahu di GP Malaysia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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