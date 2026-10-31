Aprilia Jelaskan Keputusan Mundur Jorge Martin dari MotoGP Malaysia

Team Manager Aprilia, Paolo Bonora, menjelaskan bahwa kurangnya kekuatan pengereman menjadi alasan mundurnya Jorge Martin dari MotoGP Malaysia.

Martin mengalami patah tulang radius pada pergelangan tanganan kanan setelah kecelakaan di Sprint Race Phillip Island, tapi memutuskan untuk tetap tampil di Sepang dengan kondisi lengannya dimonitor dari sesi ke sesi.

Namun, setelah hanya menyelesaikan tiga putaran dengan pencatatan waktu di sesi latihan Sabtu pagi, Martin terlihat berjalan keluar dari pit Aprilia dengan perasaan kecewa sebelum sesi berakhir.

Keputusannya untuk mundur dari ajang tersebut dikonfirmasi tak lama kemudian.

Jorge Martin, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

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“Perasaannya lebih baik dibandingkan kemarin, tetapi dia tidak bisa memaksakan diri saat melakukan pengereman, jadi kami semua memutuskan untuk tidak melanjutkannya dan tetap fokus pada GP Doha,” ujar Bonora kepada reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard.

Putaran Qatar - yang memicu banyak perdebatan di tengah kekhawatiran konflik Timur Tengah akan kembali berkecamuk - dijadwalkan akan dimulai pada hari Jumat. Namun, Bonora mengisyaratkan bahwa Martin akan kembali ke Spanyol terlebih dahulu.

“Rencananya adalah kembali ke Spanyol sesegera mungkin dan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan diri.

“Selanjutnya, kami akan terus memantau perkembangan situasinya dari hari ke hari, dengan fokus agar ia bisa hadir di Qatar.”

The seven riders still in mathematical MotoGP title contention after the cancelled Phillip… © Peter McLaren

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Saat ini, Martin tertinggal sepuluh poin dari juara bertahan Marc Marquez. Namun, selisih tersebut bisa melebar menjadi 47 poin - dengan hanya tiga putaran tersisa - jika Marc memenangkan kedua balapan akhir pekan ini.

Marquez menempati posisi kedua di grid start di Sepang, tepat di belakang adik laki-lakinya, Alex.

Ai Ogura menjadi Aprilia teratas di urutan keempat, sementara rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, akan memulai balapan dari posisi kelima.