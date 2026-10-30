FOTO: Marco Bezzecchi Perkenalkan Aero Baru Aprilia di Sepang

Marco Bezzecchi menjajal pembaruan aero Aprilia lainnya saat sesi latihan hari Jumat di MotoGP Sepang.

PICS: Aprilia adds more swingarm aero at Sepang MotoGP
PICS: Aprilia adds more swingarm aero at Sepang MotoGP
© Gold and Goose

Ducati mungkin baru saja mengikuti jejak Aprilia dengan memasang 'papan' aero di swingarm bagian belakang Desmosedici milik Marc Marquez, tapi Aprilia melangkah lebih jauh lagi pada hari Jumat di Sepang. 

Marco Bezzecchi muncul di Sepang dengan tambahan komponen lain pada swingarm yang dipasang di bawah panel sebelumnya di bagian belakang motor (lihat gambar utama).

Hal ini kembali menunjukkan bahwa, meskipun musim balap dengan mesin saat ini hanya menyisakan empat putaran sebelum era baru 850cc dimulai, Aprilia masih terus melakukan pengembangan  demi mengamankan gelar juara terakhir di era 1000cc.

Sementara itu, Marc Marquez - yang memimpin klasemen dengan selisih 10 poin atas pembalap Aprilia, Jorge Martin, yang sedang cedera - tampak kembali memakai aero swingarm ala-Aprilia, yang pertama kali terlihat pada motor Desmosedici miliknya sepekan lalu di Australia.

Marc Marquez, 2026 Malaysian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

“Bagi saya - sebagai seorang insinyur, pembalap, maupun pribadi - kita tidak boleh arogan dan hanya mengandalkan ide sendiri. Terkadang kita bisa belajar dari orang lain, dan terkadang orang lain bisa belajar dari kita,” ujar Marquez menanggapi anggapan bahwa Ducati ‘meniru’ Aprilia.

“Menurut saya, ini bukan sekadar ‘salin-tempel’. Bagaimanapun, ini adalah sebuah kompetisi; semua orang - termasuk saya sebagai pembalap - selalu memperhatikan apa yang dilakukan pihak lain demi bisa tampil lebih baik.”

Perangkat aerodinamika pada swingarm yang digunakan oleh Aprilia dan Ducati diklaim dapat membantu meningkatkan grip ban belakang saat menikung.

Marquez mencatatkan waktu tercepat dalam kedua sesi hari Jumat di Sepang, sementara Ai Ogura menjadi pembalap Aprilia dengan posisi terbaik, yakni di urutan ketiga.

Bezzecchi menempati posisi tercepat keenam, sedangkan rekan setimnya, Martin - yang tengah mengalami cedera - berada di posisi ke-21 atau posisi terakhir, setelah mengakhiri sesi sore lebih awal demi mengistirahatkan pergelangan tangannya yang cedera.

Marco Bezzecchi leaves the pits with new Aprilia aero, Friday, 2026 Malaysian MotoGP.
Marco Bezzecchi leaves the pits with new Aprilia aero, Friday, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose
Marco Bezzecchi's Aprilia without the new swingarm aero, Friday, 2026 Malaysian MotoGP.
Marco Bezzecchi's Aprilia without the new swingarm aero, Friday, 2026 Malaysian MotoGP.
© Gold and Goose

Tags:

Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Aprilia
Marc Marquez
FOTO: Marco Bezzecchi Perkenalkan Aero Baru Aprilia di Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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