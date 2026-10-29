Marc Marquez "30% akan Tetap Balapan" setelah Musim 2028

Juara dunia MotoGP Marc Marquez untuk pertama kalinya mengakui bahwa kemungkinan besar ia akan pensiun setelah kontrak Ducati berikutnya berakhir.

Pembalap 33 tahun itu menandatangani kontrak baru untuk tetap bersama tim pabrikan Ducati selama dua musim ke depan pada awal tahun ini.

Kesepakatan tersebut tercapai di tengah ketidakpastian mengenai kondisi fisiknya, karena ia harus berjuang mengatasi dampak cedera bahu yang dialaminya Oktober lalu.

Marquez akan berusia 35 tahun saat kontrak berikutnya berakhir.

Marc Marquez, Sprint, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

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“30% akan Tetap Balapan"

Valentino Rossi terus membalap hingga usia 40-an, tapi Marquez telah menghadapi berbagai cedera serius selama bertahun-tahun yang kemungkinan besar akan menghalanginya untuk mencapai tonggak usia tersebut.

Saat ditanya mengenai masa depannya, Marquez mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Autosport: “Kali ini, menjawab pertanyaan tersebut sedikit lebih rumit.

“Saya tidak tahu persisnya, tetapi jika harus memberikan perkiraan, menurut saya ada peluang 70% bahwa saya akan pensiun dalam tiga tahun ke depan, dan peluang 30% bahwa saya masih akan terus membalap.”

“Gelar 2025 mengubah pandangan soal pensiun”

Marquez bangkit dari cedera serius tahun 2020 untuk meraih gelar juara dunia ketujuhnya tahun lalu - atau gelar pertamanya bersama Ducati.

Saat itu, ia mengatakan bahwa dirinya sudah “damai” dengan diri sendiri setelah segala hal yang telah ia lalui.

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Setelah Grand Prix Australia akhir pekan lalu, Marquez kini unggul 10 poin atas Jorge Martin dalam klasemen kejuaraan.

Dengan Martin yang kini mengalami cedera, peluang Marquez meraih gelar MotoGP kedelapan meningkat secara signifikan, dengan empat seri balapan yang masih tersisa.

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Namun, bahkan jika ia memenangkan kejuaraan tahun ini, Marquez mengatakan bahwa ia akan pensiun dengan perasaan bahagia, mengingat apa yang telah ia capai pada tahun 2025.

“Gelar tersebut mengubah cara saya akan pensiun kelak saat waktunya tiba,” ujarnya. “Mulai sekarang, entah saya memenangkan satu gelar lagi atau tidak, itu tidak akan membuat perbedaan apa pun.

“Saat saya pensiun nanti, saya akan melakukannya sebagai sosok yang bebas, dengan hati yang damai.”

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