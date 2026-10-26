Ducati Membela Sikap Marc Marquez Terhadap MotoGP Qatar

Davide Tardozzi dari Ducati mengecam para pembalap yang “tetap diam” saat berbicara dengan para petinggi MotoGP, di tengah kritik terhadap sikap Marc Marquez terkait Grand Prix Qatar.

MotoGP dijadwalkan untuk menggelar balapan di Qatar dalam dua minggu ke depan, meskipun terdapat ketidakpastian akibat konflik di kawasan Teluk yang telah berlangsung sejak Februari.

Selama akhir pekan Grand Prix Australia, para pembalap mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas rencana keberangkatan ke Qatar, sebelum akhirnya mengajukan tuntutan agar pihak penyelenggara memberikan jaminan demi terselenggaranya acara tersebut secara aman.

Pada hari Kamis di Phillip Island, juara bertahan Marc Marquez menolak untuk berkomentar saat ditanya mengenai balapan di Qatar.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Australian MotoGP © Gold and Goose

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“Itu membuat saya sebal...”

Tanggapan Marquez ditafsirkan sebagai pernyataan tersirat dari pembalap Ducati tersebut bahwa ia tidak ingin pergi.

Tetapi, Manajer Tim Ducati, Davide Tardozzi, menepis anggapan itu dengan menyatakan bahwa Marquez justru bersikap “cukup cerdas” dalam memelopori tuntutan agar jaminan-jaminan tertentu diberlakukan.

“Mengenai Marc, dia benar-benar sosok yang paling karismatik. Banyak pembalap yang di luar sana melontarkan pendapat dengan jauh lebih tegas daripada Marc, namun saat tiba di dalam rapat di hadapan penyelenggara, mereka justru diam saja,” ujar Tardozzi kepada Sky Italy.

“Dan ya, seperti itulah keadaannya; itu hanya membuang-buang waktu.

Start, 2025 Qatar MotoGP. © Gold and Goose

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“Meski begitu, Anda justru menyalahkan Marquez karena ia menjadi satu-satunya orang yang menyuarakan aspirasi para pembalap lain - satu-satunya yang berani angkat bicara - padahal pembalap lain, seperti yang sudah saya katakan berulang kali, melontarkan pernyataan yang jauh lebih keras darinya.

“Padahal, ia bersikap cukup cerdas dengan mengatakan, ‘Mari kita coba menengahi situasi ini, mari kita upayakan langkah-langkah yang menjamin adanya rencana evakuasi atau rencana cadangan, agar segalanya siap demi keselamatan kita.’

“Itulah yang ia minta. Namun, sekali lagi saya tegaskan, ada banyak pembalap lain yang melontarkan pernyataan lebih keras, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menyampaikannya langsung di hadapan pihak penyelenggara. Hal itulah yang membuat saya kesal.

"Sebab saya membaca bahwa Marc disalahkan, seolah-olah dialah orang yang tidak mau pergi ke Qatar.

“Padahal tidak demikian; Marc - seperti banyak orang lainnya - hanya meminta rencana keselamatan dari pihak penyelenggara, tidak lebih dan tidak kurang.

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“Dia tidak mengatakan, 'Saya tidak mau pergi.' Dan sekali lagi saya tegaskan - untuk ketiga kalinya - ada pihak-pihak yang sempat menyatakan tidak akan pergi, namun saat berhadapan langsung dengan penyelenggara, mereka tidak mengatakannya lagi.”