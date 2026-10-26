Meski Berakhir Sedih, Acosta Sebut MotoGP Harus Berterima Kasih ke Phillip Island

Meski berakhir menyedihkan, MotoGP patut “berterima kasih” kepada Phillip Island atas penyelenggaraan ajang tersebut di sana, ujar Pedro Acosta.

Sirkuit ini pertama kali menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 1989, tapi akan dicoret dari kalender musim depan karena venue Grand Prix Australia dipindahkan ke Adelaide.

Keputusan untuk pindah ke Adelaide menuai kontroversi karena, meskipun Phillip Island memiliki banyak kendala - seperti lokasi yang terpencil dan cuaca akhir musim yang tidak menentu - sirkuit ini memiliki lintasan yang ikonik dan unik, yang biasanya menyuguhkan balapan yang sangat menarik.

Itu kembali terbukti pada Sprint Race hari Sabtu, saat Jorge Martin dan Marc Marquez terlibat duel sengit selama beberapa putaran, sebelum akhirnya Martin terjatuh di tikungan delapan yang cepat dan mengalami cedera pergelangan tangan.

Namun, pada hari Minggu, cuaca di Phillip Island yang sulit diprediksi justru menjadi penutup kisah MotoGP di sirkuit tersebut. Jarak pandang yang buruk bagi helikopter medis memaksa balapan terakhir di sana hari ini dibatalkan.

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Rain delay on Sunday at Phillip Island, 2026 Australian MotoGP. © Gold and Goose

Bagi Pedro Acosta dari KTM, cuaca buruk sebenarnya merupakan peluang terbaiknya untuk bersaing memperebutkan podium atau kemenangan.

Namun, kondisi ekstrem yang terjadi justru membuatnya sama sekali tidak bisa balapan - cara yang “menyedihkan” untuk meninggalkan sirkuit ikonik tersebut.

“Saya memang mengharapkan hujan, tetapi bukan angin seperti itu,” ujar Acosta kepada TNT Sports setelah balapan dibatalkan. “Rasanya agak menyedihkan harus berpamitan dari pulau ini dengan cara seperti itu.”

“Meski begitu, kami telah menikmati banyak balapan yang seru di pulau ini.

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Pedro Acosta ahead of Iker Lecuona, 2026 MotoGP Australian Grand Prix, parade lap. Credit:… © Gold & Goose

“Untuk hal ini, kita patut sangat berterima kasih kepada pulau tersebut, kepada para fans, dan kepada semua yang telah diberikan oleh Phillip Island kepada kita.”

MotoGP masih menyisakan empat balapan dalam jadwal tahun 2026; Malaysia dan Qatar akan melengkapi rangkaian triple-header setelah Australia, sementara Portimao dan Valencia akan digelar secara berturut-turut pada bulan November untuk menutup musim.