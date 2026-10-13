"Kami Tampak seperti Keledai" - Acosta Mengkritik Regulasi Tekanan Ban MotoGP

Pedro Acosta mengatakan para pebalap MotoGP “tampak seperti keledai” di Grand Prix Indonesia setelah berjuang melawan masalah tekanan ban depan.

Pembalap KTM tersebut terpaksa mengembalikan posisi kepada Marc Marquez pada balapan 27 lap di Mandalika hari Minggu setelah menerima peringatan tekanan ban terlalu rendah.

Ia harus bertukar posisi beberapa kali demi menghindari penalti waktu 16 detik akibat melaju dalam terlalu banyak putaran dengan tekanan di bawah batas minimum 1,8 bar.

Satu hari sebelumnya, Jorge Martin kehilangan kemenangan pada Sprint Race akibat masalah serupa.

Jorge Martin, Marc Marquez, Pedro Acosta, 2026 Indonesian MotoGP. © Gold and Goose

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Acosta desak perubahan regulasi tekanan ban

Tekanan ban harus diatur oleh tim sebelum balapan, berdasarkan perkiraan mereka mengenai jalannya balapan bagi pembalapnya.

Namun, Acosta berpendapat bahwa hal ini perlu ditinjau kembali setelah akhir pekan di Mandalika.

"Maksud saya, kami terlihat seperti orang bodoh," ujarnya kepada para wartawan, termasuk Crash, pada hari Minggu.

"Maksud saya, menurut saya dia [Marquez] mengalami masalah yang sama dengan saya karena dia juga membiarkan saya lewat.

“Entahlah. Saya paham kita harus memenuhi batas tekanan ban minimum sebelum turun balapan, tapi Anda tidak bisa menentukan segalanya... contohnya, kejadian Martin kemarin.

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“Saya rasa saat balapan, dia memperkirakan [Marco] Bezzecchi dan Marc akan berada di posisi depan.

“Anda tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan pembalap lain. Menurut saya, seharusnya ada ketentuan tekanan minimum sebelum kita mulai di grid, lalu apa pun yang terjadi setelahnya, terjadilah. Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi.”

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Indonesian GP © Gold and Goose

Marquez tidak menyebutkan adanya masalah tekanan ban selama balapannya.

"Saat berada di belakang, kondisinya baik-baik saja, tetapi saat berada di depan, rasanya seperti: oke, oke, oke, oke, lalu tiba-tiba tidak oke, tidak oke, tidak oke," tambah Acosta.

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“Mungkin seharusnya saya bertahan lebih lama di belakang Marc, tapi saya pikir menyalipnya satu lap kemudian tidak akan mengubah apa pun.

“Seperti yang saya bilang, kami kehilangan banyak waktu karena hal-hal ini, dan itu membuat saya kehilangan peluang untuk masuk ke posisi empat besar.

“Bagaimanapun, kami menjalani balapan yang bagus - menjadi pembalap non-Aprilia terbaik - dan hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kemarin.

“Sepanjang balapan, saya kesulitan mengatasi masalah tekanan ban depan dan kehilangan banyak waktu karena aksi saling salip dengan Marc - membiarkannya lewat, lalu menyalipnya lagi, membiarkannya lewat lagi, dan kemudian menyalipnya lagi.

“Lalu [Ai] Ogura mengejar kami dan dia lebih cepat daripada kami. Menurut saya, kami sudah meraih hasil maksimal yang bisa dicapai. Sejujurnya, tidak banyak yang bisa dikatakan.”

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