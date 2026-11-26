Mural raksasa Valentino Rossi - yang dipasang untuk balapan MotoGP terakhirnya di Grand Prix Valencia 2021 - akhirnya dihapus karena adanya kerusakan dari bangunan tersebut.

Juara dunia MotoGP tujuh kali itu menjalani Grand Prix terakhirnya pada tahun 2021 di sirkuit Ricardo Tormo, sekaligus menutup karier gemilangnya yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun.

Untuk memperingati peristiwa tersebut, sirkuit Ricardo Tormo meminta seniman urban Axe Colours untuk melukis mural raksasa Rossi pada bangunan yang terletak di sebelah struktur pitlane/paddock utama.

Namun, menjelang Grand Prix Valencia akhir pekan ini, muncul foto-foto dari sirkuit yang menunjukkan bahwa mural tersebut telah hilang.

Valentino Rossi mural in Valencia © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sirkuit Valencia layar untuk melestarikan mural

Hal ini memicu spekulasi di kalangan penggemar bahwa tindakan tersebut merupakan respons terhadap keberhasilan Marc Marquez meraih gelar juara dunia untuk kedelapan kalinya akhir pekan lalu di Portugal.

Namun, pihak sirkuit menyatakan bahwa mural tersebut dihapus karena “kerusakan pada dinding penyangga”, yang mengharuskan mereka untuk “memperbaiki fasad bangunan tersebut”.

Meski demikian, mural itu kini telah digantikan oleh sebuah “layar seluas 64 meter persegi” yang akan menampilkan karya seni tersebut.

Pihak sirkuit juga menambahkan bahwa layar tersebut, selain menampilkan mural Rossi, akan menayangkan “konten lain yang berkaitan dengan sejarah serta kondisi dunia balap motor saat ini”.

Show Acast Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Kami ingin tetap mempertahankan penghormatan kepada Valentino Rossi, seorang pembalap legendaris yang memilih Sirkuit Ricardo Tormo untuk mengakhiri karier MotoGP-nya, namun layar baru ini memungkinkan kami untuk membuka pintu bagi penambahan-penambahan lainnya,” ujar Nicolas Collado, manajer umum Sirkuit Ricardo Tormo.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Pembalap seperti Marc Marquez, yang telah melampaui jumlah gelar juara dunia milik Rossi, juga merupakan bagian dari sejarah olahraga kita.”

Layar akan memulai debutnya akhir pekan ini

Belum jelas bagaimana layar baru tersebut akan digunakan selama akhir pekan balapan, karena pihak sirkuit masih merahasiakan rencana mereka.

Kemungkinan besar akan ada penghormatan atas keberhasilan Marquez meraih delapan gelar juara dunia MotoGP, mengingat balapan pertamanya setelah menjadi juara akan berlangsung di tanah kelahirannya sendiri.

Marc Marquez hugs the MotoGP Tower of Champions with Gigi Dall'Igna, 2026 MotoGP Portuguese… © Gold & Goose

Grand Prix Valencia 2026 juga menandai berakhirnya berbagai kemitraan antara pembalap dan tim, serta berakhirnya kiprah sejumlah pihak di ajang MotoGP.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sebuah pernyataan dari pihak sirkuit menambahkan: “Instalasi ini memungkinkan pengembangan bentuk penghormatan yang telah dimulai sejak 2021, mengubahnya menjadi ruang dinamis untuk memberikan apresiasi kepada para tokoh utama dalam dunia balap motor, di antara hal-hal lainnya.

“Para penggemar akan dapat melihat layar baru tersebut dalam berbagai acara mendatang di sirkuit ini, serta mengenang kembali babak final MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo pada ajang Motul Grand Prix of the Valencian Community.”