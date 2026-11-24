Pedro Acosta menepis anggapan bahwa ia akan menjadi rival terberat Marc Marquez dalam perebutan gelar juara MotoGP pada tahun 2027.

Musim depan, Acosta akan bergabung dengan Marc Marquez - yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia 10 kali - di tim pabrikan Ducati, menciptakan duel yang sangat dinantikan antara juara paling sukses di era MotoGP dengan salah satu bintang muda yang sedang bersinar terang di ajang balap ini.

Akan ada selisih usia serta pengalaman di MotoGP selama 11 tahun di antara kedua rekan setim tersebut, namun menurut Acosta, perbedaan terbesar terletak pada pencapaian di MotoGP.

Meskipun pembalap KTM itu telah meraih kemenangan MotoGP pertamanya musim ini, Marquez tercatat telah memenangkan 80 balapan dan mengoleksi delapan gelar juara di kelas utama - sebuah rekor tersendiri. Secara keseluruhan, Marquez telah memenangkan sepuluh gelar juara dunia di berbagai kelas.

Pedro Acosta, Marc Marquez, © Gold and Goose

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Acosta: Marc Marquez "jelas tidak perlu khawatir"

"Menurut saya tidak. Bagaimanapun, dia juara dunia sepuluh kali," ujar Acosta seperti dikutip oleh GPOne.com, saat ditanya apakah kedatangannya ke Ducati bisa menyulitkan upaya Marquez dalam mempertahankan gelar pada tahun 2027.

"Kita tahu betapa hebatnya Marc, dan dia tentu tidak akan merasa khawatir dengan seorang pembalap yang baru memenangkan satu balapan MotoGP."

Namun, Acosta - juara Moto3 dan Moto2 - menegaskan bahwa ia "tidak akan berada di sini" jika ia tidak yakin suatu saat nanti bisa menjadi juara MotoGP.

Statistik '10 banding 1' milik Acosta juga belum memperhitungkan fakta bahwa ia adalah satu-satunya pembalap KTM yang memenangkan Grand Prix sejak 2022, satu-satunya pemenang Sprint sejak 2023, serta satu-satunya penunggang RC16 yang saat ini menempati posisi sebelas besar Kejuaraan Dunia.

Pedro Acosta, Marc Marquez. © Gold and Goose

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Selain itu, sejak bergabung di kelas utama, Acosta tidak pernah mencatatkan posisi kualifikasi yang lebih buruk daripada rekan setimnya.

"Menurut saya, ini akan menjadi kategori yang berbeda, dengan format balapan dan akhir pekan yang juga berbeda," tambah Acosta mengenai era baru 850cc/Pirelli pada tahun 2027. "Jadi, saya rasa kita semua akan memulai segalanya dari nol lagi.

"Sejujurnya, cara dia mengelola kejuaraan ini - sempat berhenti, kembali lagi, lalu berhasil merangkak naik kembali ke barisan depan—adalah sesuatu yang patut dikagumi dan layak untuk kita perhatikan dengan saksama."

Acosta akan menjadi anggota terbaru dari daftar rekan setim Marquez, yaitu Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, Joan Mir, dan Francesco Bagnaia.

Tak satu pun dari mereka berhasil finis di depan Marquez dalam kejuaraan Dunia pada musim di mana Marquez tidak mengalami cedera.

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“Ketika seseorang telah memberikan begitu banyak kontribusi bagi olahraga ini dan memiliki kemampuan yang luar biasa, itu bukan sekadar pujian; melainkan sebuah kenyataan,” ujar Acosta mengenai Marquez.