Pedro Acosta, yang akan menjadi rekan setim Marc Marquez di Ducati tahun depan, mengatakan bahwa pembalap berusia 33 tahun itu “layak” meraih gelar MotoGP 2026 setelah Aprilia “mengacaukan segalanya” pada musim ini.

Marquez resmi menjadi juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya pada hari Minggu di Grand Prix Portugal, setelah berhasil memangkas selisih 102 poin untuk mengungguli duo pembalap Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi.

Pembalap Ducati tersebut menyamai rekor Giacomo Agostini dengan delapan gelar juara dunia di kelas utama, dan kini juga telah menjadi juara sebanyak 10 kali di seluruh kategori balap Grand Prix.

“Hal itu tak terelakkan…”

Marc Marquez, Gigi Dall’Igna, world champion, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Kedua pembalap Aprilia melakukan kesalahan krusial sepanjang musim 2026 yang pada akhirnya membantu Marquez dalam perburuan gelar juaranya.

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Namun, pembalap KTM, Acosta - yang gagal finis di Grand Prix Portugal - berpendapat bahwa Marquez “lebih layak mendapatkannya dibandingkan siapa pun.”

“Saya senang bisa membalap dengan warna merah,” ujar Acosta kepada media. “Marc telah menunjukkan seperti apa sosok seorang juara sejati.”

“Pada akhirnya, ia memang tidak mengawali musim dengan cara terbaik, kemudian ia sempat harus berhenti, namun setelah itu ia berhasil bangkit kembali.”

Michele Pirro with Marc Marquez, 2026 MotoGP San Marino Grand Prix, Sprint podium. Credit:… © Gold & Goose

“Dia memenangkan balapan dengan memberikan tekanan kepada pembalap lain, dan di sisi lain, Aprilia juga melakukan banyak kesalahan.

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“Jadi, begitulah keadaannya. Apa pendapat saya tentang apa yang dilakukan Márquez?

“Sama seperti apa yang telah saya katakan selama satu setengah tahun terakhir.

“Pada akhirnya, memang tak terelakkan bahwa hal ini akan terjadi akhir pekan ini.

“Saya terkejut melihatnya bersikap agak defensif, tetapi itu juga hal yang wajar.

Marc Marquez leads Pedro Acosta, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Setelah semua yang terjadi tahun ini, dengan serangkaian upaya untuk bangkit kembali, setelah balapan kemarin, dia bahkan tidak perlu mengambil risiko lebih besar daripada yang sudah dia lakukan.

“Dia lebih pantas mendapatkannya dibandingkan siapa pun, karena jelas bahwa Aprilia-lah yang kehilangan gelar juara tersebut.”

Menjelang akhir pekan di Portugal, muncul spekulasi bahwa Marquez mungkin akan pensiun di akhir musim jika ia berhasil memenangkan gelar juara dunia 2026.

Ia tidak menampik hal ini saat ditanya pada hari Kamis, meskipun Davide Tardozzi dari Ducati bersikeras bahwa Marquez akan mengendarai motor GP27 tahun depan bersama Acosta.