Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Portugal di Sirkuit Portimao
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Portugal hari Minggu di Portimao, putaran 21 dari 22.
Marc Marquez menyamai rekor delapan gelar juara di kelas utama yang dipegang Giacomo Agostini dalam ajang MotoGP Portugal.
Marquez, yang sempat gagal memanfaatkan peluang matematis kedua untuk meraih gelar saat terjatuh di Sprint Race, akhirnya berhasil pada kesempatan ketiga dengan finis di posisi kedelapan dalam balapan yang menegangkan.
Jorge Martin, yang harus mengungguli perolehan poin Marquez dengan selisih setidaknya 18 poin demi menjaga asa perebutan gelar, finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya, Marco Bezzecchi.
Keberhasilan pembalap asal Italia itu menyapu bersih kemenangan di Sprint dan Grand Prix - yang merupakan double pertamanya di MotoGP - membuat Bezzecchi kini hanya tertinggal dua poin dari Martin dalam persaingan memperebutkan posisi runner-up.
Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Portugal - Portimao
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez (champion)
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|439
|2
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|396
|(-43)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|394
|(-45)
|4
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|315
|(-124)
|5
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|309
|(-130)
|6
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|298
|(-141)
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|283
|(-156)
|8
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|204
|(-235)
|9
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|173
|(-266)
|10
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|152
|(-287)
|11
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|139
|(-300)
|12
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|127
|(-312)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|124
|(-315)
|14
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|85
|(-354)
|15
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|78
|(-361)
|16
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|71
|(-368)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|63
|(-376)
|18
|^1
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|34
|(-405)
|19
|˅1
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|33
|(-406)
|20
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|31
|(-408)
|21
|=
|Iker Lecuona
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|25
|(-414)
|22
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|18
|(-421)
|23
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|17
|(-422)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-433)
|25
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|5
|(-434)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|3
|(-436)
|27
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|HRC (RC213V)
|3
|(-436)
|28
|=
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|2
|(-437)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.
˅X Rider has dropped X championship positions.
* Rookie