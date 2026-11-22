Marc Marquez menyamai rekor delapan gelar juara di kelas utama yang dipegang Giacomo Agostini dalam ajang MotoGP Portugal.

Marquez, yang sempat gagal memanfaatkan peluang matematis kedua untuk meraih gelar saat terjatuh di Sprint Race, akhirnya berhasil pada kesempatan ketiga dengan finis di posisi kedelapan dalam balapan yang menegangkan.

Jorge Martin, yang harus mengungguli perolehan poin Marquez dengan selisih setidaknya 18 poin demi menjaga asa perebutan gelar, finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Keberhasilan pembalap asal Italia itu menyapu bersih kemenangan di Sprint dan Grand Prix - yang merupakan double pertamanya di MotoGP - membuat Bezzecchi kini hanya tertinggal dua poin dari Martin dalam persaingan memperebutkan posisi runner-up.

2026 MotoGP world championship top ten: Points per race after Portimao. © Peter McLaren

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Klasemen MotoGP 2026 - Grand Prix Portugal - Portimao Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marc Marquez (champion) SPA Ducati Lenovo (GP26) 439 2 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 396 (-43) 3 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 394 (-45) 4 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 315 (-124) 5 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 309 (-130) 6 = Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 298 (-141) 7 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) 283 (-156) 8 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 204 (-235) 9 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 173 (-266) 10 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 152 (-287) 11 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) 139 (-300) 12 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 127 (-312) 13 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 124 (-315) 14 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 85 (-354) 15 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 78 (-361) 16 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 71 (-368) 17 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 63 (-376) 18 ^1 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 34 (-405) 19 ˅1 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 33 (-406) 20 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 31 (-408) 21 = Iker Lecuona SPA Ducati Lenovo (GP26) 25 (-414) 22 = Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 18 (-421) 23 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 17 (-422) 24 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 6 (-433) 25 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 5 (-434) 26 = Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) 3 (-436) 27 = Takaaki Nakagami JPN HRC (RC213V) 3 (-436) 28 = Jake Dixon GBR Honda HRC Castrol (RC213V) 2 (-437)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama dengan putaran sebelumnya.

˅X Rider has dropped X championship positions.

* Rookie