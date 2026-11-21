Marc Marquez mengaku bahwa ia “khawatir dengan risiko” yang dihadapinya selama Grand Prix Portugal, pada akhir pekan yang berpotensi menjadi momen penentuan gelar MotoGP 2026.

Sang juara dunia bertahan hanya perlu mengungguli Jorge Martin dengan selisih dua poin pada Sprint Race hari Sabtu untuk mengamankan gelar juara MotoGP kedelapannya di Portimao.

Setelah sesi latihan hari Jumat, Marquez menempati posisi keenam secara keseluruhan dan bukan termasuk pembalap tercepat dalam hal kecepatan balap.

Namun, setelah sesi tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya tidak berfokus pada kecepatan ataupun hasil akhir, melainkan hanya pada upaya untuk mengelola risiko.

Marc Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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“Saya juga manusia..”

Saat ditanya mengenai hari pertamanya di Portimao, Marquez mengatakan kepada situs resmi MotoGP: “Bagus. Maksud saya, hari yang solid.

“Namun, memang benar saya merasa agak kaku, karena itu wajar - saya juga manusia.

“Saya merasa tenang karena besok adalah kesempatan pertama, tetapi bukan kesempatan terakhir [untuk meraih gelar juara].

“Akan tetapi, saya memang harus mengendalikan risiko; mungkin tadi pagi saya terlalu berlebihan dalam memantau titik-titik yang berbahaya.”

Marc Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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“Di Portimao ini lintasannya seperti rollercoaster; jika Anda tidak bisa melaju dengan luwes, Anda akan kesulitan di hampir sepanjang lintasan.

“Pada sore hari, saya mulai merasa lebih baik dan mulai menikmatinya. Target pertama, yaitu lolos ke Q2, sudah tercapai; sekarang kita beralih ke target berikutnya.”

Saat ditanya apakah ia menduga harinya akan berjalan seperti ini, ia menjawab: “Tidak, tapi ya.

“Saya selalu berpikir positif, namun saya sadar kami menghadapi dua balapan secara berturut-turut.

“Kami mengawali akhir pekan; pada hari Jumat, Anda bisa kehilangan banyak hal, sementara keuntungan yang bisa didapat hampir tidak ada.

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"Jadi, hari ini saya hanya fokus pada target utama saya, yaitu lolos ke Q2. Dengan begitu, ada satu hari yang lebih minim risiko.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Portuguese MotoGP © Gold and Goose

“Tentu saja saya sedikit lebih gugup”

Marquez mengungkapkan bahwa ia mengambil lebih banyak risiko di tikungan lambat dan lebih berhati-hati saat melewati tikungan cepat, sambil menimbang pendekatan terbaik untuk setiap sesi mengingat besarnya taruhan yang ada.

“Tentu saja, saya merasa sedikit lebih gugup, karena kekhawatiran utamanya adalah mengendalikan risiko,” ujarnya. “Di MotoGP, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak mencemaskan soal kecepatan, saya juga tidak mencemaskan soal hasil.”

“Yang saya khawatirkan adalah risikonya. Oleh karena itu, saat keluar dari garasi, saya memastikan ban benar-benar hangat, lalu mencoba mengambil lebih banyak risiko di tikungan lambat dan lebih sedikit risiko di tikungan cepat.”

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Marquez akhirnya menempati posisi kedua pada kualifikasi di Portimao Sabtu pagi, dengan Sprint Race dimajukan menjadi pukul 14:30 waktu setempat (21:30 WIB).