Bos tim Tech3 KTM, Nicolas Goyon, menjelaskan bahwa Maverick Vinales kesulitan mengendalikan motor balapnya, yang menjadi alasan mundurnya sang pembalap dari Grand Prix Portugal.

Vinales telah berjuang mengatasi cedera bahu sejak Juli lalu, pembalap Spanyol tersebut kesulitan menjaga kecepatan dan terpaksa melewatkan beberapa balapan pada tahun 2026.

Hal ini pada akhirnya membuat Vinales kehilangan kariernya, karena ia tidak mendapatkan posisi untuk musim 2027.

Setelah sesi latihan bebas pertama (FP1) pada hari Jumat di Portimao, KTM dan Tech3 mengumumkan bahwa Vinales mengundurkan diri dari ajang tersebut.

Maverick Vinales, Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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“Itu lebih merupakan masalah keselamatan”

Goyon mengatakan bahwa Vinales “tidak pernah benar-benar pulih sepenuhnya”, namun aspek keselamatan saat membalap di Portimao dalam kondisi cedera menjadi faktor utama dalam keputusan untuk menariknya dari balapan.

“Kami telah memutuskan bersama Maverick untuk berhenti,” ujarnya kepada siaran resmi MotoGP. “Sulit baginya untuk membalap. Sirkuit ini merupakan salah satu yang tersulit dalam hal tuntutan fisik. Kami sudah mengetahuinya sejak di Qatar.

“Maverick tidak pernah benar-benar pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya.

Maverick Vinales, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

“Kami sudah mencoba berkali-kali, tetapi kenyataannya ada sesuatu yang tidak beres. Kami tidak tahu alasannya, dia pun tidak tahu alasannya.

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“Namun, kondisinya belum sepenuhnya bugar; dia masih kekurangan tenaga, dan di sirkuit seperti Portimao - yang lintasannya naik-turun layaknya wahana rollercoaster - sangat sulit untuk memacu motor, bahkan pada titik tertentu bisa menjadi berbahaya.

“Seperti di tikungan sembilan, motornya telah mengendalikan pebalap daripada pebalap yang mengendalikan motornya.

“Jadi, ini lebih ke masalah keselamatan. Oleh karena itu, kami bersama Maverick memutuskan untuk berhenti akhir pekan ini. Kami sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Pol pun mengetahuinya; dia sudah siap.”

“Ini sangat menyedihkan...”

Maverick Vinales, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

Goyon mencatat bahwa belum ada keputusan yang diambil mengenai partisipasi Vinales di Valencia, tapi ia mengakui bahwa akan sangat menyedihkan jika karier pembalap asal Spanyol itu harus berakhir bahkan sebelum seri penutup musim.

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“Dari dua tahun ini, enam bulan pertama yang dijalani Maverick sungguh luar biasa,” ujarnya.

“Bahkan saat kami memeriksa data saat ini pada beberapa tikungan ke kanan, ia masih memiliki kecepatan.

“Kecepatan Pedro Acosta masih ada. Di beberapa sirkuit, saat masalah bahu tidak terlalu mengganggu, ia merasa cukup nyaman di atas motornya.

“Namun, kenyataannya berbeda; kondisinya menyakitkan. Ini menyakitkan bagi kami, bagi KTM, dan bagi dirinya sendiri. Jadi, sungguh menyedihkan.”