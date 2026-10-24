Bos Ducati Ungkap Perbincangan Vinales untuk Jadi Pembalap Tes

Maverick Vinales masih berpeluang untuk bergabung dengan Ducati sebagai pembalap tes MotoGP.

Vinales could yet end up a Ducati test rider
Vinales could yet end up a Ducati test rider
© Gold and Goose

Sporting Director Ducati, Mauro Grassilli, mengakui bahwa pihak mereka sedang “membicarakan” kemungkinan untuk merekrut Maverick Vinales sebagai pembalap penguji MotoGP pada tahun 2027.

Vinales tidak akan berada di grid tahun depan sebagai pembalap setelah harapannya untuk tetap bersama KTM pupus akibat memburuknya hubungan dengan pabrikan Austria tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, Vinales dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Ducati sebagai pembalap tes, menyusul pertemuannya dengan Davide Tardozzi di area paddock.

Kabar tersebut ditepis oleh Tardozzi saat berada di Indonesia; ia menyatakan bahwa hubungannya dengan pembalap asal Spanyol itu selama ini selalu terjalin dengan baik.

Maverick Vinales, 2026 Indonesian MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

Ducati pertimbangkan Vinales sebagai penguji

Pada hari Jumat di Grand Prix Australia, Grassilli dari Ducati mengakui bahwa Vinales kini menjadi salah satu kandidat untuk bergabung dalam jajaran pembalap tes mereka.

“Kami sangat menghargai Maverick,” ujar Grassilli kepada Sky Italy. “Dan bukan rahasia lagi bahwa kami sedang mencari pembalap penguji untuk mendampingi [Michele] Pirro. Kami sedang mendiskusikannya, tetapi belum ada keputusan apa pun.”

Tahun ini, Pirro bermitra dengan Nicolo Bulega di tim penguji, meskipun Bulega nantinya akan menempati kursi pembalap bersama VR46 pada tahun 2027.

Maverick Vinales, 2026 Indonesian MotoGP.
Maverick Vinales, 2026 Indonesian MotoGP.
© Gold and Goose

"Saya tak ingin menghilang dari MotoGP"

Di Indonesia, Vinales berkomentar bahwa ia tidak yakin apakah peran sebagai pembalap tes akan memberinya kepuasan yang ia cari.

Namun, saat ditanya mengenai komentar Grassilli, Vinales tampak lebih terbuka terhadap gagasan tersebut, meskipun saat ini prioritas utamanya adalah memulihkan kondisi bahunya.

“Entah bagaimana, saya tidak ingin menghilang dari MotoGP tahun depan,” ujar Vinales.

“Saya harus mencari cara agar tetap terhubung dengan dunia ini, tetapi saat ini prioritas saya adalah memulihkan kondisi bahu saya.

“Jika saya lambat di sirkuit seperti Phillip Island - tempat di mana biasanya saya bisa melaju cepat bahkan dengan mata tertutup - itu berarti ada sesuatu yang tidak beres.

“Motornya bekerja dengan sangat baik. Seharusnya saya bisa melaju cepat di sini; jika tidak, berarti kondisi saya sedang tidak prima.

“Prioritas utama saat ini adalah pemulihan.

“Jadi, saya harus mencari cara untuk tetap terhubung dengan MotoGP, jika memungkinkan, karena begitu kondisi bahu saya pulih kembali, saya akan bisa melaju dengan sangat cepat lagi.

“Saya harus mengevaluasi berbagai peluang untuk tetap terlibat dalam lingkungan ini dan melihat apakah saya bisa kembali balapan di tahun-tahun mendatang.”

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Maverick Vinales
Ducati Lenovo Team
Bos Ducati Ungkap Perbincangan Vinales untuk Jadi Pembalap Tes
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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