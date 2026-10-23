Bezzecchi Lolos dari Penalti atas Insiden Alex Marquez di Practice

Marco Bezzecchi lolos dari hukuman setelah insiden yang melibatkan motornya pada sesi latihan GP Australia.

Bezzecchi/Marquez collided in Phillip Island Practice
Bezzecchi/Marquez collided in Phillip Island Practice
© Gold and Goose

Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, terhindar dari penalti setelah terlibat insiden mengerikan dengan Alex Marquez pada tahap awal Practice MotoGP Australia.

Bezzecchi sedang membuntuti Alex Marquez dari tim Gresini saat melewati tikungan kiri yang cepat di Tikungan 3, saat keduanya bersenggolan saat melakukan pengereman menuju Tikungan 4.

Marquez melakukan pengereman lebih dulu, yang tampaknya membuat Bezzecchi terkejut; ia pun berupaya menghindar tepat saat mulai melakukan pengereman.

Bezzecchi sempat bersentuhan dengan kaki Marquez, yang mengakibatkan fairing motor Aprilia miliknya terlepas dan membuatnya keluar lintasan di Tikungan 4, hingga akhirnya ia menjatuhkan motornya di atas rerumputan.

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“Tidak ada yang luar biasa..”

Stewards FIM MotoGP segera melakukan investigasi terhadap insiden tersebut, namun pada akhirnya memutuskan bahwa tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.

Saat menjelaskan perannya dalam kecelakaan itu, Bezzecchi mengatakan: “Tidak ada yang luar biasa.”

“Maksud saya, posisi kami sangat dekat—kami benar-benar berdekatan—dan saat melakukan pengereman, dia sedikit bergerak, jadi saya berusaha menghindarinya.

“Namun, motor saya menyentuh kakinya, dan ketika saya melaju ke area rumput, saya pun terjatuh. Untungnya, tidak ada kejadian yang terlalu serius; itu hanyalah insiden yang bisa saja terjadi.”

Marco Bezzecchi, 2026 Australian MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Australian MotoGP.
© Gold and Goose

Bezzecchi mampu segera kembali mengikuti sesi tersebut - yang sempat dihentikan untuk membersihkan puing-puing akibat kecelakaan - dan akhirnya mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan dengan torehan 1 menit 26,775 detik.

Pembalap asal Italia itu sempat terjepit di bawah motornya saat kecelakaan terjadi, namun insiden tersebut tidak memperparah cedera pada lututnya.

“Itu lutut yang satunya lagi,” jawabnya saat ditanya mengenai lututnya. “Lutut yang satunya juga pernah patah, tapi sudah lama sekali, jadi untungnya sekarang sudah baik-baik saja.

“Para petugas lintasan membawa pergi motor saya. Saya mencoba mengejar, tetapi kemampuan berlari saya memang belum maksimal! Namun, kondisinya terus membaik.”

Marquez, yang terjatuh di penghujung sesi tersebut, berkomentar mengenai insiden itu: “Saya tidak tahu apa yang terjadi; Anda harus bertanya kepadanya.

“Saya fokus pada apa yang sedang saya lakukan. Saya berada di jalur balap yang biasa saya lalui, dengan kecepatan seperti biasanya.

“Sepertinya dia berniat menyalip saya di titik tersebut karena dia memang lebih cepat, tetapi dia sedikit salah perhitungan.

“Namun, tidak terjadi apa-apa, jadi itu bukan masalah besar; memang begitulah situasinya.”

Tags:

Marco Bezzecchi
Alex Marquez
Bezzecchi Lolos dari Penalti atas Insiden Alex Marquez di Practice
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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