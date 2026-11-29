Menurut timnya, Gresini, Alex Marquez telah dilarikan ke rumah sakit akibat “bronkospasme parah” dan akan melewatkan Grand Prix MotoGP Valencia.

Pembalap yang telah memenangkan empat balapan MotoGP ini merasa kurang sehat sejak tiba di Sirkuit Ricardo Tormo; ia mengalami demam dan kehilangan suara pada hari Jumat.

Marquez melewatkan kewajiban medianya pada hari Jumat karena sakit, namun ia tetap dapat berpartisipasi dalam sesi kualifikasi dan Sprint Race pada hari Sabtu di Valencia.

Ia finis di posisi keenam dalam balapan sprint setelah memulai balapan dari posisi keempat di grid.

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Alex Marquez tidak tampil di balapan perpisahan Gresini

Grand Prix Valencia 26 putaran hari Minggu seharusnya menjadi penampilan terakhirnya bersama tim Gresini, sebelum ia beralih ke KTM pada musim depan.

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Tapi, pembalap asal Spanyol itu terpaksa mengundurkan diri dari balapan hari ini akibat kondisi yang oleh pihak tim disebut sebagai bronkospasme parah, yang menyebabkan kesulitan bernapas.

Dalam pernyataan singkat, pihak tim menyampaikan bahwa ia telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Alex Marquez akan absen di Grand Prix terakhir musim ini,” ungkap tim Gresini.

“Bronkospasme parah memaksa pembalap tersebut meninggalkan sirkuit dan dibawa ke Rumah Sakit 9 ​​de Octubre.”

Alex Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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Hal ini menutup perjalanan Alex Marquez bersama Gresini - tim yang dikelola oleh Nadia Padovani - yang dibelanya sejak musim 2023 menyusul tiga tahun kebersamaanya dengan Honda.

Marquez mengakui peran Gresini dalam membangkitkan kembali kariernya setelah melalui masa-masa sulit bersama HRC.

Bersama Gresini, Marquez meraih kemenangan MotoGP pertamanya pada ajang Grand Prix Spanyol tahun lalu, serta mencatatkan dua kemenangan lagi pada tahun 2025, saat ia menutup musim sebagai runner-up.

Ia juga meraih kemenangan keempatnya di Jerez pada awal musim ini.

Alex Marquez chases Marc Marquez, 2026 MotoGP Portuguese Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and… © Gold & Goose

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Balapan terakhir Marc Marquez

Sayangnya bagi Alex Marquez, ia akan melewatkan momen perpisahan sang kakak, Marc Marquez, dari ajang MotoGP yang berlangsung hari ini di Valencia.

Juara dunia delapan kali tersebut - yang baru saja mengunci gelar juara musim 2026 di Portugal beberapa hari lalu - mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia akan pensiun dari MotoGP setelah akhir pekan ini.

Dalam konferensi pers terkait pengumuman pensiunnya, Marc mengungkapkan kepada media bahwa satu-satunya orang yang mengetahui keputusannya sebelum akhir pekan ini adalah Alex.

Belum dapat dipastikan apakah Alex Marquez akan bisa melakoni debutnya bersama KTM pada hari Selasa mendatang dalam sesi uji coba pasca-balapan.