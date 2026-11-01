Alex Marquez Mundur dari GP Qatar untuk Menjalani Operasi

Alex Marquez tidak akan berada di Lusail akhir pekan depan karena ia akan menjalani operasi bahu.

Alex Marquez will have surgery this week
Alex Marquez will have surgery this week
© Gold and Goose

Alex Marquez mengumumkan bahwa ia akan mundur dari MotoGP Grand Prix Qatar untuk menjalani operasi bahu, tepat setelah finis ketiga di Grand Prix Malaysia. 

Pembalap Gresini Ducati tersebut mengalami patah tulang selangka dan cedera pada bahu kanannya dalam kecelakaan mengerikan di Grand Prix Catalunya pada bulan Mei lalu.

Marquez terus berjuang menghadapi cedera tersebut sejak kembali berlaga, dan baru-baru ini ia juga mengalami bursitis pada bahunya.

Pada hari Sabtu, ia mengaku sedang menimbang untuk absen di Qatar untuk operasi, yang akhirnya dikonfirmasi setelah finis ketiga pada balapan Minggu di Sepang.

Alex Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2026 MotoGP Malaysian Grand Prix, pre-Sprint. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Marquez akan dioperasi hari Senin

Sejak kembali dari kecelakaan Barcelona, Alex selalu mengandalkan obat pereda nyeri saat berkendara, tapi kini obat tersebut sudah tidak mempan baginya.

Ia menargetkan untuk kembali berlaga pada ajang Grand Prix Portugal akhir bulan ini.

“Sejak saya kembali setelah kecelakaan di Catalunya, saya terus mengalami masalah pada bahu kanan saya,” ujar Marquez.

“Saya telah memutuskan untuk menjalani operasi di Madrid besok.”

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Malaysian MotoGP
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2026 Malaysian MotoGP
© Gold and Goose

“Saya akan berusaha untuk kembali di Portimao.

“Berdasarkan pembicaraan dengan para dokter, hal itu dimungkinkan, terutama karena saya sangat menderita selama rangkaian balapan yang berlangsung berturut-turut ini.

“Jadi, mustahil bagi saya untuk mengikuti tiga balapan secara beruntun.

“Jadi, mereka memutuskan untuk sedikit menarik diri. Saya selalu mengonsumsi obat pereda nyeri di setiap balapan, tetapi sekarang cara itu pun sudah tidak cukup lagi.

“Oleh karena itu, kini saatnya menjalani operasi tersebut agar bisa kembali dengan lebih kuat di Portimao dan Valencia.”

Dia menambahkan: “Jadi, saya harus mengeluarkan pelat dari tulang selangka, yang ukurannya cukup besar.

“Namun, masalah utamanya adalah peradangan di bahu saya, jadi ini berarti dua operasi dalam satu tindakan.

“Hal yang paling utama adalah mengeluarkan semua cairan di bahu kanan, karena saat ini saya tidak bisa melakukan pekerjaan apa pun di rumah. Otot saya sudah tidak ada, benar-benar tidak ada apa-apa.”

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Alex Marquez
Alex Marquez Mundur dari GP Qatar untuk Menjalani Operasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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