BREAKING: Yamaha Menolak Pergi ke MotoGP Qatar di Tengah Risiko Keamanan

Yamaha telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam putaran MotoGP Qatar yang dijadwalkan akhir pekan depan, dikarenakan adanya 'pembatasan perjalanan yang berlaku di seluruh perusahaan'.

Hal ini berarti Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, dan Augusto Fernandez tidak akan ambil bagian. Ini akan menambah daftar panjang pembalap yang akan absen di Lusail setelah Alex Marquez dari Gresini mengumumkan akan absen untuk menjalani operasi, juga beberapa pembalap lain yang kondisinya masih dipertanyakan seperti Jorge Martin dari Aprilia, atau Raul Fernandez dari Trackhouse.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah langkah Yamaha ini akan memicu keputusan serupa dari pabrikan lain, khususnya merek Jepang lainnya di MotoGP, yakni Honda.

Alex Rins mengungkapkan bahwa Yamaha sempat ragu untuk menghadiri acara tersebut pada awal akhir pekan di Malaysia. Imbauan terbaru dari pemerintah Jepang adalah untuk 'menghindari perjalanan yang tidak mendesak' ke Qatar.

Alex Rins, Fabio Quartararo, Monster Yamaha. © Gold and Goose

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Para pembalap MotoGP telah mengadakan beberapa rapat rahasia untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, dengan Jack Miller kemudian menyatakan penolakannya terhadap ajang tersebut pada Minggu malam di Sepang (lihat di bawah).

Pernyataan lengkap dari Yamaha yang dirilis pada Minggu malam di Sepang dapat dilihat di bawah ini:

'Menyusul penilaian terkini terhadap situasi di Timur Tengah, Yamaha tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk mengubah kebijakan pembatasan perjalanan yang saat ini berlaku di seluruh perusahaan.

'Oleh karena itu, Yamaha telah menginformasikan kepada MotoGP Group mengenai keputusannya untuk tidak berpartisipasi dalam Grand Prix Qatar 2026.

'Keputusan ini mencerminkan penilaian Yamaha berdasarkan informasi yang tersedia saat ini dan tidak bergantung pada langkah-langkah yang diterapkan oleh MotoGP Group maupun penyelenggara acara.

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'Yamaha tetap berkomitmen penuh terhadap MotoGP dan menantikan untuk kembali berkompetisi pada Grand Prix Portugal.'

Jack Miller, 2026 Malaysian MotoGP. © Gold and Goose

Jack Miller meluapkan kemarahannya terhadap pihak MotoGP karena tetap melanjutkan gelaran Grand Prix Qatar, dan memperingatkan pihak penyelenggara kejuaraan tersebut sama sekali tidak berupaya menyembunyikan keberadaan mereka, “seandainya ada pihak yang ingin menjadikan mereka sebagai contoh”.

Konflik di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat terancam kian memanas dalam beberapa hari mendatang, di tengah situasi di mana pemerintahan Trump diperkirakan akan mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu yang akan berlangsung pada 3 November.

Banyak pemerintah telah menyarankan untuk tidak bepergian ke Qatar, tapi pihak MotoGP bersikeras bahwa mereka dapat menggelar balapan di Lusail pada 6–8 November dengan aman.

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Selama sepekan terakhir, para pembalap terus mendesak agar balapan tersebut dibatalkan. Di sisi lain, pihak penyelenggara kejuaraan kini justru melontarkan ancaman yang lebih keras terhadap mereka jika mereka melakukan bentuk protes apa pun.

19 dari 22 pembalap tak ingin pergi ke Qatar

Sejumlah media melaporkan pada Minggu pagi bahwa sebuah surat ditandatangani oleh sebagian besar pembalap telah dikirimkan kepada MotoGP Group sebagai upaya terakhir agar Grand Prix Qatar dibatalkan.

Kabar ini muncul sehari setelah Motorsport melaporkan bahwa MotoGP Group mengancam akan menjatuhkan sanksi finansial maupun sanksi dalam aspek olahraga - termasuk skorsing balapan - bagi pembalap mana pun yang absen di Qatar.

Sejauh mana sanksi-sanksi baru ini dapat ditegakkan masih menjadi perdebatan, mengingat badan pengatur, FIM, hingga saat ini belum memberikan komentar apa pun.

Miller dari tim Pramac Yamaha mengatakan bahwa 19 pembalap sepakat tidak ingin pergi ke Qatar

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“Saya tidak mau pergi,” ujar pembalap asal Australia itu dengan nada kesal pada hari Minggu di Grand Prix Malaysia.

“Ada 19 orang di antara kami yang tidak ingin pergi ke sana. Menurut saya, kita tidak seharusnya balapan dalam kondisi seperti itu. Kami sudah menyampaikan pendapat kami dengan sangat jelas mengenai hal ini.

“Kita lihat saja nanti bagaimana keputusannya. Sebagai para pembalap, kami telah bersatu dan berupaya semaksimal mungkin, serta melayangkan tekanan sebisa kami dengan segala sarana yang kami miliki.

“Ini bukan hanya demi kami sebagai pembalap, tetapi juga demi pihak-pihak lain dalam kejuaraan ini. Jika Anda berbicara dengan 50% orang di area paddock, tidak ada satu pun yang ingin pergi ke sana. Saya tidak mengerti mengapa kami harus melakukannya.”

Inti permasalahannya adalah aspek finansial, Grand Prix Qatar merupakan seri terpenting sepanjang tahun bagi MotoGP, mengingat dampaknya terhadap kondisi keuangan kejuaraan tersebut.

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Selama pemerintah tidak melarang perjalanan ke Qatar dan penyelenggara balapan tidak membatalkan acara tersebut, pihak MotoGP tidak bisa meniadakan balapan itu tanpa harus menanggung kerugian finansial yang besar.

Selain itu, wacana pembentukan serikat pembalap akan semakin menguat jika pihak penyelenggara kejuaraan menuruti tuntutan para pembalap untuk membatalkan balapan tersebut.

Ini adalah situasi yang sebisa mungkin ingin dihindari oleh MotoGP.

Miller sampaikan peringatan keselamatan

Ke-19 pembalap, beserta sebagian besar pihak di area paddock, khawatir akan eskalasi konflik yang dapat menimbulkan bahaya langsung.

Selain itu, mereka juga berisiko terjebak di Doha jika wilayah udara di kawasan tersebut ditutup, yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan dua putaran terakhir musim kompetisi ini.

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Sebagian besar ajang berskala global tahun ini telah menghindari kawasan Timur Tengah.

MotoGP akan menjadi ajang olahraga besar pertama yang digelar di kawasan tersebut setelah sekian lama, yang disusul Formula 1 pada akhir November.

Namun, Miller menunjukkan bahwa MotoGP tidak merahasiakan lokasi maupun jadwal penyelenggaraannya - sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan jika Iran atau kelompok proksinya di kawasan tersebut memutuskan untuk melancarkan serangan.

“Kami tidak menyembunyikan fakta bahwa kami berkendara pada pukul 10.55 pagi,” tambah Miller. “Kami tidak menyembunyikan lokasi kami ataupun waktu saat kami berada di lokasi tersebut. Jika ada pihak yang ingin menjadikannya sebagai contoh, silakan lakukan apa pun yang mereka inginkan…”

Ini adalah peringatan yang bernada mengancam, namun sangat relevan. Pemilik MotoGP, Liberty Media, telah memberikan donasi bernilai jutaan dolar kepada Partai Republik yang mengusung Presiden Trump.

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Serangan terhadap sebuah ajang yang disiarkan ke seluruh dunia - di tengah kembali dilancarkannya serangan AS terhadap Iran - dapat digunakan sebagai sarana untuk menekan pemerintahan Trump agar menghentikan kampanye militernya.

Para pengendara dilaporkan telah mendapatkan jaminan mengenai rencana evakuasi seandainya situasi memburuk, meskipun belum jelas bagaimana.