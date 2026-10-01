Alex Rins Mengaku Kecewa Tidak Diizinkan Menguji Motor 850cc

Alex Rins mungkin akan pensiun dari balap motor penuh waktu pada akhir musim ini, tapi ia tetap membuka peluang untuk kembali ke MotoGP jika ada kesempatan pada tahun 2027.

Para pemenang MotoGP - Rins, Maverick Vinales, Jack Miller, Brad Binder, dan Franco Morbidelli - semuanya akan meninggalkan grid kelas premier setelah Grand Prix Valencia pada bulan November.

Sementara Miller dan Binder akan beralih ke WorldSBK, Rins justru mengisyaratkan rencana proyek balap mobil di masa depan.

Namun, pembalap Spanyol itu memilih untuk tidak menutup pintunya untuk kembali tampil di MotoGP dalam satu kesempatan khusus.

"Yah, yang pasti, itu akan selalu tersedia," ujar Rins di Motegi.

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Alex Rins, Misano MotoGP. © Gold and Goose

“Oke, tahun ini saya mengakhiri karier sebagai pembalap MotoGP [full-time], tapi tentu saja jika ada yang menghubungi saya di tengah musim dan bertanya, ‘Hei, maukah kamu menunggangi motornya? Mau ikut balapan?’

"Saya pasti akan mempertimbangkannya. Maksud saya, membalap dengan motor MotoGP itu selalu istimewa.”

Rins juga juga sempat meminta kepada Yamaha untuk menjajal motor prototipe 850cc serta ban Pirelli dalam sesi uji coba di Red Bull Ring baru-baru ini.

Namun, pihak pabrikan justru menurunkan Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, pembalap debutan tahun 2027 Izan Guevara, dan pembalap penguji Augusto Fernandez.

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"Sayang sekali Yamaha tidak memberi saya kesempatan untuk menguji motor itu - yang 850cc - karena saya sangat ingin mencoba ban baru dan regulasi baru tersebut, tetapi mereka tidak memberikan kesempatan itu," ujarnya.

"Tentu saja, jika ada yang menghubungi saya tahun depan, saya akan mempertimbangkannya."

Alex Rins, Misano MotoGP. © Gold and Goose

Fokus Rins saat ini adalah pada apa yang akan menjadi Grand Prix Jepang terakhirnya sebagai pebalap MotoGP full-time.

“Kami memberikan segalanya di setiap balapan. Bahkan lebih dari 100% kami di setiap balapan,” ujarnya.

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“Ini adalah GP kandang bagi Yamaha. Kami sudah berada di Iwata dan Hamamatsu kemarin, dan yang pasti mereka benar-benar 'dibebani'.

“Tapi motor ya tetaplah motor, dan anggap saja senjata yang kita miliki untuk bertarung adalah yang ini. Jadi, kami akan memberikan yang terbaik seperti biasa dan kita lihat saja nanti hasilnya.”

Sejauh musim ini, pencapaian terbaik Rins adalah finis di posisi kesembilan dengan motor Yamaha bermesin V4 yang tenaganya kurang memadai.