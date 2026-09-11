Quartararo dan Yamaha Telah Berbicara setelah Kekisruhan di Aragon

Fabio Quartararo mengatakan bahwa ia dan Yamaha telah meluruskan situasi setelah sempat terjadi perang kata-kata di media usai seri MotoGP Aragon.

Rasa frustrasi juara dunia 2021 itu terhadap Yamaha memuncak di Grand Prix Aragon, setelah ia menyatakan kepada media Prancis bahwa ia tidak akan lagi membantu pabrikan tersebut dalam pengembangan motornya.

Ia mengatakan bahwa keputusan "pribadi" ini diambil karena Yamaha tidak mengizinkannya mengikuti tes ban Pirelli pada hari Senin setelah Grand Prix Austria.

Yamaha menanggapi komentar tersebut dalam sebuah wawancara dengan L’Equipe, di mana Massimo Meregalli meminta Fabio Quartararo untuk bersikap lebih seperti Jack Miller.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

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"Situasinya cukup normal"

Saat berbicara kepada media pada hari Kamis menjelang Grand Prix San Marino, Quartararo mengatakan bahwa ia dan Yamaha telah mengadakan pertemuan untuk meluruskan keadaan.

"Tidak, menurut saya ini bukan soal penyesalan atau bukan," ujarnya saat ditanya apakah ia menyesali tanggapannya. "Saya rasa karena rasa frustrasi, kami sempat melontarkan kata-kata yang mungkin kurang tepat.

"Kami sudah mengadakan pertemuan, semuanya telah diselesaikan, dan kini situasinya sudah cukup normal."

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Meskipun ketegangan tampaknya telah mereda, Quartararo mengatakan Yamaha tidak mengubah keputusannya untuk melarangnya menguji ban Pirelli.

Pembalap asal Prancis itu mengakui bahwa terkadang rasa frustrasinya "mungkin terlalu tinggi" akibat sifat kompetitif yang dimilikinya.

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Namun, ia mengakui bahwa tanpa sifat tersebut, ia tidak akan lagi berkecimpung di dunia balap.

"Anda tidak akan pernah terbiasa menghadapi masa-masa sulit," tambahnya.

"Dan tentu saja, rasa frustrasi selalu muncul ketika Anda tidak mencapai apa yang Anda inginkan.

"Tidak masalah jika kita tahu bahwa paket performa kita saat ini belum berada di tingkat yang kita inginkan.

“Jadi, saya tidak bisa begitu saja terbiasa dengan hal ini. Saya orang yang kompetitif; saya ingin bertarung.

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“Jadi, kalau saya benar-benar tidak peduli, saya tidak akan menikmatinya dan tidak akan mau balapan lagi.

“Itulah sebabnya terkadang rasa frustrasi saya mungkin terlalu tinggi. Namun, saya hanya perlu menyampaikan kata-kata yang tepat pada saat yang tepat.”