Cruthlow Dukung Bagnaia untuk Bangkit dari Masa Sulitnya di MotoGP

Cal Crutchlow mendukung Francesco Bagnaia akan bangkit dari keterpurukan performanya saat ini di MotoGP, dan meyakini pembalap Italia ittu masih salah satu yang terbaik di kejuaraan ini.

Bagnaia memenangkan 29 Grand Prix, dua gelar juara dunia, dan dua sebagai runner-up pada empat musim pertamanya di Ducati Lenovo. Namun, pembalap Italia itu turun ke posisi lima klasemen saat rekan setim barunya, Marc Marquez, meraih gelar.

Bagnaia, yang jarang terlihat benar-benar nyaman sejak menggunakan Desmosedici versi 2025, belum meraih kemenangan musim ini dan saat ini hanya menempati posisi kedelapan dalam kejuaraan dunia.

Pembalap asal Italia itu akan meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan tim Aprilia - yang saat ini memimpin kejuaraan - musim depan dengan kontrak empat tahun untuk memacu RS-GP di era baru 850cc/Pirelli.

Pecco Bagnaia. © Gold and Goose

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“Pembalap memang mengalami hal seperti itu dalam karier mereka. Sesederhana itu,” jawab Crutchlow saat ditanya mengenai masa sulit yang dialami Bagnaia selama 18 bulan terakhir dalam wawancara untuk siaran global MotoGP di Aragon.

“Hal itu tidak berarti dia telah kehilangan bakat, kecepatan, maupun tekadnya untuk tampil lebih baik dan melaju cepat - semua hal itu masih ada padanya.

“Dia sedang melewati masa-masa sulit, dan hal seperti itu terkadang memang terjadi pada para atlet dan olahragawan. Saat Anda berkendara sendirian di atas motor, jika Anda tidak merasakan kenyamanan atau kepercayaan diri itu, segalanya menjadi sulit.

“Namun, tidak diragukan lagi bahwa Pecco Bagnaia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di kejuaraan ini.”

"Terkadang berat untuk ditonton"

"Saya sangat yakin dia akan kembali bersaing di barisan depan pada suatu saat tahun ini, dan juga di tahun-tahun mendatang," tambah pemenang tiga balapan bersama LCR Honda tersebut, yang kembali membalap musim ini sebagai pengganti Johann Zarco yang sedang cedera.

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Pecco Bagnaia crash, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

“Dia masih muda. Dia sangat berbakat, dan tidak diragukan lagi dia bisa mencapai level atas.

“Jadi, ya, terkadang memang berat melihatnya, tetapi semoga dia tetap berkomitmen penuh, dan dia akan kembali ke sana dalam waktu dekat.”