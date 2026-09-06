Crutchlow Dukung Moreira Naik ke Tim Pabrikan HRC di 2027

Cal Crutchlow, yang sempat menjadi rekan setim Diogo Moreira selama enam putaran MotoGP, sangat yakin bahwa rookie MotoGP asal Brasil itu layak mendapatkan kursi tim pabrikan HRC untuk tahun 2027.

Meskipun Moreira dan pemenang balapan Moto2, David Alonso, sama-sama memiliki kontrak dengan Honda untuk musim depan, pabrikan tersebut belum mengumumkan siapa yang akan menjadi rekan setim Fabio Quartararo di HRC dan siapa yang akan bergabung dengan Johann Zarco di LCR.

"[Moreira] layak berada di sana lebih dulu dibandingkan David Alonso, menurut pendapat saya," ujar Crutchlow saat tampil dalam siaran resmi MotoGP di Aragon.

"Dia sudah menjalani satu tahun pengalaman. Dia secara konsisten mengungguli pembalap Honda lainnya—atau setidaknya bersaing ketat dengan mereka—di tahun pertamanya sebagai rookie.

Diogo Moreira, Cal Crutchlow, 2026 Czech MotoGP. © Gold and Goose

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“Jadi, menurut saya, ini adalah keputusan yang sangat jelas dan mudah.

“Di sisi lain, jika David Alonso bergabung dengan LCR, itu juga merupakan skenario yang sempurna. Sama seperti langkah yang diambil Diogo untuk berkembang di MotoGP.

“Motornya tidak berbeda; menurut saya, tekanannya saja yang lebih minim. Ya, tentu saja, mungkin terkadang ada perbedaan pada komponen tertentu, tetapi para pembalap ini semuanya memiliki kontrak pabrikan.

“Jadi dalam artian itu, sebenarnya tidak ada perbedaan. Itu hanya soal apakah Anda membalap untuk tim pabrikan atau tim satelit.

“Namun sekarang, seperti yang bisa Anda lihat di MotoGP, pada dasarnya setiap tim adalah tim pabrikan.”

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Diogo Moreira, Marc Marquez. © Gold and Goose

"Beri dia tiga musim"

Crutchlow berkomentar mengenai kelebihan Moreira: “Semua orang bisa mengenali bakat hebat saat melihatnya. Namun, ada perbedaan antara bakat dan pola pikir yang tepat, dan dia memiliki keduanya.

"Saya menyukainya. Dia anak yang hebat. Beri dia waktu tiga tahun, dan menurut saya, dia akan mampu menjadi Juara Dunia MotoGP.

“Saya bisa melihatnya dari data, saya bisa melihat gaya balapnya. Untuk ukuran seorang *rookie* di tahun pertama, apa yang dilakukannya sungguh luar biasa, terlebih lagi dia membalap dengan motor yang masih dalam tahap pengembangan.

"Dia tidak langsung menunggangi Ducati atau Aprilia yang memenangkan balapan setiap pekannya. Dan performanya sangat hebat.

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“Cara dia mengatur jalannya balapan, cara dia bertarung, dia tidak kenal takut. Saya menyukai hal itu darinya. Dia tidak pernah mengeluh; maksud saya, dia paham betul kapan masalahnya ada pada dirinya dan kapan pada motornya.

"Dia sangat cerdas. Sungguh menyenangkan bisa menjadi rekan setimnya selama enam balapan itu.”

Meniru trik pengereman Marc Marquez

Crutchlow juga mengungkapkan bahwa Moreira, yang rutin berlatih bersama Marc Marquez, menggunakan 'trik' pengereman yang mirip dengan sang juara dunia sembilan kali tersebut.

"Di awal tahun, menurut pandangan saya - dan juga saat melihatnya di TV - dia belum memahami karakteristik ban serta cara mengelolanya," ujar Crutchlow mengenai perkembangan Moreira.

Diogo Moreira, Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

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“Sekarang dia mulai mencapai titik itu dan jauh lebih memahaminya. Jadi, Anda bisa melihat kecepatan balapnya jauh lebih konsisten. Dia tidak lagi sekadar 'penumpang' di atas motor, melainkan benar-benar memegang kendali motor tersebut.

“Soal pengereman, tidak diragukan lagi, dia sangat hebat. Dan apa yang dia lakukan dengan motor saat fase pengereman—saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci karena itu sebenarnya semacam trik khusus, dan saya tidak ingin membocorkannya untuk dia!

“Tapi apa yang dia lakukan itu sangat mirip dengan gaya Marc Márquez. Saya pernah mencoba melakukannya, dan justru karena itulah saya sering jatuh sampai kepala saya terbentur selama bertahun-tahun!”

Moreira kemudian finis sebagai pembalap Honda terbaik dalam kedua balapan di Aragon, menempati posisi ketujuh di Sprint dan kesembilan di Grand Prix.