Jadwal Pra-Musim MotoGP 2027 Diumumkan, Tes Sepang Hanya 2 Hari

MotoGP telah mengumumkan tanggal dan lokasi untuk tes pra-musim 2027, yang menandai era baru dengan mesin 850cc dan ban Pirelli.

Setelah tes pasca-musim di Valencia pada 1 Desember, Sepang dan Buriram akan menggelar tiga tes pra-musim, yang dimulai dengan Shakedown Test bagi pembalap Rookie dan pembalap tes pada akhir Januari.

Namun, durasi kedua sesi uji coba di Sepang - yakni *Shakedown* dan Tes Resmi berikutnya - telah dipangkas dari tiga hari menjadi dua hari, tanpa jeda di antara keduanya. Hal ini berarti para rookie kehilangan dua hari potensi waktu mengaspal di lintasan menjelang balapan pembuka MotoGP.

Perubahan utama lainnya adalah tes terakhir di Buriram - yang akan membuka musim pada 5-7 Maret - akan diselenggarakan jauh lebih awal dibandingkan sebelumnya.

Toprak Razgatlioglu, 2026 Buriram test. © Gold and Goose

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Alih-alih digelar menjelang akhir pekan balapan, uji coba di Thailand justru akan dilaksanakan satu bulan lebih awal, yakni pada 6-7 Februari.

Kabarnya, para pabrikan MotoGP meminta agar uji coba terakhir tersebut dimajukan untuk memberikan lebih banyak waktu untuk melakukan modifikasi mesin sebelum balapan pembuka.

Homologasi mesin dan paket aerodinamika awal akan kembali dibekukan pada putaran pertama.

Tapi, karena semua pabrikan memulai era 850cc dengan peringkat konsesi B yang sama, Yamaha dan Honda - yang saat ini berada di peringkat D - juga harus mengunci desain mesin awal mereka untuk tahun 2027.

Status konsesi tersebut kemudian akan ditinjau kembali pada jeda musim panas.

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Marco Bezzecchi, 2026 Sepang test. © Gold and Goose

Berikut ini jadwal lengkap tes pra-musim MotoGP 2027:

Jadwal tes pra-musim MotoGP 2027:

Tes Valencia: 1 Desember 2026

Tes Shakedown Sepang: 29-30 January 2027*

Tes Sepang: 31 Januari-1 Februari 2027

Tes Buriram: 6-7 Februari 2027

*Dani Holgado, David Alonso, dan Izan Guevara dipastikan menjadi rookie MotoGP 2027.

Tes pra-musim Moto2/Moto3 2027:

Moto2 akan memiliki satu tes privat dan satu tes resmi. Moto3 akan memiliki satu tes resmi. Semua tamasya akan berlangsung di Jerez.

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Tes privat Moto2: 16-17 Februari, 2027.

Tes resmi Moto3: 18-19 Februari 2027.

Tes resmi Moto2: 20-21 Februari 2027.

Putaran pembuka MotoGP 2027:

Grand Prix Thailand: 5-7 March, 2027

Peluncuran pramusim MotoGP akan berlangsung di Rio pada 21 Februari.

Kalender lengkap Kejuaraan Dunia MotoGP 2027 belum diumumkan.