Kritik Balik Quartararo, Yamaha Minta Ia Mencontoh Miller

Seorang petinggi Yamaha MotoGP meminta Fabio Quartararo untuk "mencontoh Jack Miller" setelah pembalap asal Prancis itu menyatakan tidak akan lagi mengembangkan motor untuk pabrikan Jepang tersebut.

Fabio Quartararo mengakui awal tahun ini bahwa ia tidak melakukan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dengan Yamaha untuk bertahan setelah tahun 2026, karena pada akhirnya ia memilih pindah ke Honda.

Di tengah musim yang sulit dengan motor V4 baru Yamaha, rasa frustrasi juara dunia tahun 2021 itu terhadap pabrikan tersebut kian memuncak; ia merasa Yamaha tidak banyak melakukan peningkatan pada motor itu sejak pertama kali diperkenalkan tahun lalu.

Namun, ketegangan antara Quartararo dan Yamaha telah mencapai tingkat baru setelah pembalap asal Prancis itu menyatakan di Grand Prix Aragon bahwa ia tidak akan lagi membantu pabrikan Jepang tersebut mengembangkan motornya, untuk alasan pribadi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP © Gold and Goose

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Dia mengatakan hal ini disebabkan oleh keputusan Yamaha yang tidak mengizinkannya menguji ban Pirelli pada motor M1 setelah Grand Prix Austria - sesuatu yang menurutnya tidak adil, mengingat tugas pengembangan yang harus ia lakukan demi persiapan menghadapi musim 2027.

Quartararo “kurang objektif”

Tokoh senior Yamaha, Paolo Pavesio dan Massimo Meregalli, menanggapi pernyataan Quartararo dalam sebuah wawancara dengan L’Equipe.

Pavesio mengatakan: “Fabio kerap mengeluh bahwa kami tidak mengembangkan motor, namun saat kami memintanya menguji komponen baru, ia justru mengkritik kami dan mengatakan bahwa hal itu membuatnya kehilangan arah.

“Ia kurang objektif. Tentu saja, kami belum berada di level yang kami inginkan. Namun, seperti halnya para rival, kami terus berupaya untuk melangkah maju.”

Jack Miller, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Meregalli bahkan memberikan penilaian yang lebih blak-blakan. Ia meminta Quartararo untuk bersikap seperti Jack Miller, yang menurutnya terus mendorong upaya pengembangan meskipun sudah kehilangan kursinya di grid.

"Fabio sebaiknya mencontoh Jack - dia selalu mengerahkan kemampuan terbaiknya dan memastikan bahwa, bahkan saat situasi sulit, semangat semua orang tetap terjaga."

Terkait tes di Austria mendatang, Meregalli mengatakan bahwa Toprak Razgatlioglu dan Izan Guevara - rekrutan baru dari Moto2 untuk musim 2027 - akan mengendarai motor tersebut.

Maio juga menambahkan bahwa pendekatan Yamaha ini tidak berbeda dengan langkah pabrikan lain yang memiliki pembalap yang akan hengkang pada akhir tahun 2026.

"Kami akan melibatkan Razgatlioglu dan pastinya Guevara dalam tes di Austria karena mereka akan bergabung dengan kami tahun depan.

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“Semua pabrikan telah mengambil keputusan ini [untuk tidak menurunkan pembalap yang akan hengkang]. [Jorge] Martin dan [Ai] Ogura tidak akan menguji motor Aprilia, [Pecco] Bagnaia tidak akan menguji Ducati, [Pedro] Acosta tidak akan menguji KTM, dan kami juga tidak akan mengizinkan Miller menguji motor 850cc kami.”

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Pada tes tengah musim pertama dengan ban Pirelli dan motor 850cc bagi para pembalap reguler, KTM tetap menurunkan Acosta mengendarai motor tersebut, meskipun ia akan pindah ke Ducati tahun depan.

Bos KTM, Pit Beirer, menyatakan bahwa langkah ini masuk akal karena Acosta adalah pembalap terbaik mereka, dan datanya akan sangat berharga - meskipun hal itu juga memberinya wawasan mengenai motor yang bisa ia bawa saat pindah ke Ducati nanti.

Honda juga telah memberikan kesempatan kepada Joan Mir dan Luca Marini untuk menjajal ban Pirelli.