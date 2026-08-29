Fabio Quartararo Tidak Terkejut dengan Kesulitannya di Aragon

Fabio Quartararo pesimistis mengenai akhir pekan MotoGP Aragon miliknya setelah sesi latihan di MotorLand.

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Fabio Quartararo tampak kecewa setelah latihan MotoGP Aragon, sebuah sirkuit di mana ia memang memperkirakan akan menghadapi kesulitan.

Quartararo secara terbuka mengakui kurangnya motivasi di tahun terakhirnya bersama Yamaha, di mana semakin kecil kemungkinannya untuk menyudahi puasa kemenangan yang berlangsung sejak Juli 2022.

Pembalap asal Prancis itu menjadi Yamaha tercepat pada hari Jumat di MotorLand - yang secara tradisional menjadi titik lemah bagi Quartararo dan Yamaha. Namun, ia hanya menempati posisi ke-14, terpaut satu detik lebih di belakang rekor lap baru yang dicetak oleh Marco Bezzecchi.

Setelah sesi tersebut, Quartararo mengeluhkan buruknya feeling yang membuatnya tidak bisa membalap dengan ritme yang mengalir maupun memacu motor secara maksimal.

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

"Jujur saja, hasilnya sangat buruk," ujar Fabio Quartararo mengenai hari Jumatnya di Aragon.

"Saya memang memperkirakan akan kesulitan di lintasan ini, jadi hal itu tidak mengejutkan.

"Namun, masalah utamanya adalah tidak ada satu titik pun di mana saya bisa memacu motor secara maksimal.

“Selain itu, perasaan saya juga tidak begitu baik. Saya tidak bersepeda dengan gerakan yang mulus.

“Saya mengerem, lalu melakukan semuanya secara bertahap, jadi jelas saya tidak merasa baik, sayangnya.”

Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Quartararo juga pesimistis dengan prospeknya di kualifikasi, ia tidak bisa memacu motor secara maksimal bahkan untuk satu putaran cepat. Dan di saat yang sama, ia juta tak bisa mempertahankan kecepatan yang konsisten dalam rangkaian putaran berturut-turut.

"Saya bahkan tidak bisa memacu motor secara maksimal dalam satu putaran saja, jadi ini akan sulit," ujar pembalap Monster Energy Yamaha tersebut.

"Menurut saya, kami berada di posisi yang memang kami perkirakan. Sejujurnya, malah lebih baik dari itu, karena kami tahu potensi motor kami.

“Jadi kami akan berusaha sebaik mungkin, dan terutama mencoba untuk mendapatkan kecepatan dan konsistensi, karena saya tidak mampu menyelesaikan dua putaran berturut-turut.”

Di belakang Quartararo, Yamaha lainnya berada di posisi ke-16 (Alex Rins), ke-19 (Jack Miller), dan ke-21 (Toprak Razgatlioglu).

Tags:

Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
Fabio Quartararo Tidak Terkejut dengan Kesulitannya di Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Feature
EKSKLUSIF: Fabio Quartararo "Tidak Menikmati" Musim Terakhirnya di Yamaha
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 British MotoGP
MotoGP News
PENJELASAN: Masalah Teknis di Balik Penalti Tekanan Ban Quartararo
Fabio Quartararo, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Inggris dari Sirkuit Silverstone
Jorge Martin, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
MotoGP Inggris 2026: Starting Grid Balapan Minggu di Silverstone
Jorge Martin, Raul Fernandez, Ai Ogura, Silverstone MotoGP qualifying.
MotoGP Results
MotoGP Inggris 2026: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Silverstone
Alex Marquez, 2026 Silverstone MotoGP.
MotoGP News
Augusto Fernandez akan Tetap Sibuk di 2027 Meski Tanpa Wildcard
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP British Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

Latest News

MotoGP News
Fabio Quartararo Tidak Terkejut dengan Kesulitannya di Aragon
5m ago
Fabio Quartararo, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Dikaitkan ke WorldSBK, Miller Buka Kemungkinan Jadi Pembalap Tes MotoGP
16h ago
Jack Miller, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Lutut Masih Cedera, Bezzecchi Menahan Rasa Sakit di Aragon
19h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Enea Bastianini Ungkap Ketertarikan Lama Aprilia Terhadapnya
19h ago
Marco Bezzecchi, Enea Bastianini.
MotoGP News
Pembalap KTM Khawatir dengan Alokasi Mesin untuk Sisa Musim 2026
20h ago
Brad Binder, KTM Factory Racing, 2026 British MotoGP

More News

MotoGP News
Marc Marquez Jelaskan Komentar "Tak Ada Kendali atas Lengan Kanan" di Silverstone
22h ago
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Bulega Kembali Menguji Prototipe MotoGP 850cc Ducati di Misano
22h ago
Nicolo Bulega.
MotoGP News
Trackhouse Memberikan Pembaruan Terkait Operasi Ai Ogura
23h ago
Ai Ogura, Trackhouse Aprilia, 2026 British MotoGP
MotoGP News
RESMI: Izan Guevara Naik ke MotoGP dengan Pramac Yamaha di 2027
27/08/26
Toprak Razgatlioglu and Izan Guevara
MotoGP News
Celestino Vietti akan Bergabung dengan Aspar untuk Musim 2027
27/08/26
Celestino Vietti joins CFMOTO Aspar for 2027 Moto2 season.