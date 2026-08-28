Trackhouse Memberikan Pembaruan Terkait Operasi Ai Ogura

Trackhouse Aprilia menyatakan bahwa Ai Ogura telah menjalani operasi cedera tangan, tapi belum ada informasi mengenai perkiraan waktu pemulihannya.

Harapan gelar pembalap Jepang itu mendapat pukulan telak awal pekan ini setelah ia mengalami cedera tangan saat berlatih jelang Grand Prix Aragon.

Trackhouse mengonfirmasi kabar tersebut pada hari Rabu, dengan pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori, turun menggantikan Ai Ogura akhir pekan ini.

Tim kini telah merilis pernyataan lanjutan setelah Ogura menjalani operasi di Barcelona untuk memasang pelat pada ibu jari kirinya.

Ai Ogura. © Gold and Goose

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Trackhouse menyatakan bahwa evaluasi terhadap kondisinya akan dilakukan akhir pekan ini, yang akan menentukan perkiraan waktu pemulihannya.

"Ai Ogura telah menjalani operasi pada tangan kirinya yang cedera dan kini memulai masa pemulihan," ungkap pihak tim.

"Pembalap Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, telah menjalani operasi pagi ini di Barcelona, ​​Spanyol.

"Dr. Mir, yang melakukan prosedur tersebut, melaporkan bahwa patah tulang ibu jari kiri Ai telah ditangani dengan pemasangan pelat, dan evaluasi kondisi akan dilakukan pada akhir pekan mendatang sebelum rencana rehabilitasi ditetapkan.

"Meskipun kami berharap Ai akan cukup bugar untuk mengikuti Grand Prix San Marino yang akan dimulai dalam 15 hari ke depan, saat ini masih terlalu dini untuk memastikannya."

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Ai Ogura, 2026 MotoGP British Grand Prix, grid. Credit: Tony Goldsmith. © Tony Goldsmith

Cedera ini terjadi di tengah musim kedua Ogura yang gemilang di Kejuaraan Dunia MotoGP.

Setelah 12 putaran, ia menempati peringkat ketiga klasemen, tertinggal 37 poin dari pemimpin klasemen saat ini, Jorge Martin.

Ogura meraih kemenangan perdananya awal tahun ini di Grand Prix Belanda, yang membawanya ke dalam persaingan perebutan gelar juara.

Konsistensinya sepanjang musim 2026 sejauh ini telah membawanya meraih tiga podium Grand Prix lainnya—di samping kemenangannya di Assen—serta podium di tiga balapan sprint.

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Grand Prix Inggris baru-baru ini menjadi momen DNF (gagal finis) keduanya musim ini sekaligus kecelakaan balapan pertamanya pada tahun 2026.

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Ia gagal menyelesaikan balapan GP Amerika Serikat—padahal saat itu sedang berpeluang meraih podium - akibat masalah teknis pada motor Aprilia miliknya.

Ogura akan bergabung dengan tim pabrikan Yamaha musim depan; sebuah langkah yang menjadi salah satu kejutan terbesar dalam bursa pembalap tahun 2027.

Ia akan menjadi rekan setim Jorge Martin - yang juga berasal dari kubu Aprilia - di tim pabrikan asal Jepang tersebut.

Trackhouse telah mempertahankan Raul Fernandez untuk musim 2027 dan merekrut Enea Bastianini untuk melengkapi susunan pembalap mereka.

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