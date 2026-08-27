Acosta akan Menguji Sistem Radio MotoGP Terbaru di Aragon

Pedro Acosta akan menguji sistem radio helm terbaru MotoGP pada sesi latihan hari Jumat di Aragon.

Acosta says he will test MotoGP radio in FP1 at Aragon.
Acosta says he will test MotoGP radio in FP1 at Aragon.
© Gold and Goose

Pedro Acosta akan menguji versi terbaru sistem radio dalam helm MotoGP pada sesi latihan hari Jumat di Aragon.

Bintang pabrikan KTM itu mengevaluasi desain penyumbat telinga yang direvisi pada putaran Sachsenring dan Silverstone, menyatakan versi terbaru jauh lebih nyaman.

“Mereka [Dorna] menemukan cara untuk memasang penutup telinga yang saya suka dengan cetakan [telinga khusus baru],” jelas Acosta sebelumnya.

Pedro Acosta, 2026 Aragon MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Berbicara di Aragon pada hari Kamis, pria Spanyol itu mengonfirmasi bahwa dia sekarang siap untuk mencoba penyumbat telinga terbaru bersama dengan sistem radio.

"Menurut saya, akhir pekan ini saya akan mencoba menggunakan penyumbat telinga sekaligus radio, karena sebelumnya saya hanya memakai penyumbat telinga dan itu sudah cukup memuaskan," ujar Pedro Acosta. "Tapi ya, sepertinya saya akan menggunakan radio akhir pekan ini.

"Saya berencana menggunakannya saat FP1 dan melihat bagaimana hasilnya."

Sistem ini pada awalnya ditujukan untuk mengirimkan pesan keselamatan dari Race Direction.

Namun, tujuan jangka panjangnya adalah memungkinkan komunikasi dua arah ala F1 antara pembalap dan tim.

Pedro Acosta.
Pedro Acosta.
© Gold and Goose

Saat ditanya apakah ia mendukung konsep penggunaan radio di MotoGP, Acosta menjawab:

“Jika semua orang menggunakannya, Anda tidak bisa menolak. Begitu pula jika hal itu diwajibkan.

“Menurut saya, untuk hal-hal tertentu itu akan bagus. Maksud saya, saat ada bendera merah, dan situasi-situasi semacam itu.

“Lagipula, kita tidak melakukan *pit stop*, jadi tidak banyak cara bagi kita untuk menyusun strategi.

“Tapi terkadang demi alasan keselamatan - seperti yang saya bilang, soal bendera merah dan hal-hal semacam itu, atau penalti yang terkadang cukup sulit [untuk dikomunikasikan] - karena sekarang kita tidak lagi memiliki panel kuning tersebut.

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“Untuk hal-hal semacam ini, menurut saya itu akan bagus.”

Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk penerapan sistem radio MotoGP.

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
KTM
Acosta akan Menguji Sistem Radio MotoGP Terbaru di Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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