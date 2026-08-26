Marc Marquez Akui Harus Jaga Posisi Tidur Karena Cedera Bahunya

Marc Marquez mengungkap bagaimana cedera bahunya mempengaruhi aspek penting dalam kesehariannya.

Marc Marquez opens up on the impact his shoulder injury is having on him
Marc Marquez opens up on the impact his shoulder injury is having on him
© Gold and Goose

Marc Marquez telah berjuang mengatasi masalah pada bahu kanannya sepanjang musim.

Tidak hanya di atas motor, kondisi bahunya juga membuat pembalap Spanyol itu "harus sangat berhati-hati" dengan posisi tidurnya, dan ia harus mengunjungi fisioterapis lebih sering.

Marc Marquez mengalami patah tulang humerus kanan yang parah akibat kecelakaan di Grand Prix Spanyol pada tahun 2020, yang pada akhirnya mengharuskannya menjalani empat operasi besar selama dua tahun berikutnya.

Meski terhindar dari kerusakan pada lengannya, ia mengalami patah tulang bahu kanan yang kompleks akibat insiden di Grand Prix Indonesia Oktober tahun lalu, hanya beberapa hari setelah memenangkan gelar MotoGP ketujuhnya.

Cedera tersebut menghambatnya di awal musim 2026, saat pembalap Ducati itu berjuang mengatasi masalah saraf yang belum terdiagnosis.

Operasi lanjutan dilakukan pada bulan Mei. Sejak saat itu, Marc Marquez telah memenangkan tiga Grand Prix dan memangkas ketertinggalan poin dari 102 poin menjadi 40 poin menjelang putaran Aragon akhir pekan ini.

Marc Marquez.
Marc Marquez.
© Gold and Goose

"Saya bisa beradaptasi dan kompetitif, tetapi tidak seperti yang saya inginkan"

Dalam wawancara baru-baru ini dengan I Paper, Marquez mengungkapkan bagaimana ia harus tidur dengan posisi tertentu agar tidak memperparah cedera lengan kanannya, sekaligus harus berhenti bermain padel.

"Saya memiliki sejumlah keterbatasan, namun untungnya, saya bisa menyesuaikan gaya membalap dan tetap kompetitif saat ini," ujarnya.

"Tidak sepenuhnya seperti yang saya inginkan, karena saya merasa bisa melakukan lebih. Namun, itu cukup untuk bersaing di posisi teratas.

Marc Marquez.
Marc Marquez.
© Gold and Goose

“Dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak memiliki banyak keterbatasan fisik selama saya menanganinya dengan cara yang tepat. Saya harus sering pergi ke fisioterapis, lebih sering daripada yang saya inginkan.

“Namun, itu satu-satunya cara untuk bisa menjalani hidup normal.

“Saya harus sangat berhati-hati untuk tidur dengan posisi miring ke kiri atau telentang di malam hari.

“Dulu saya sering bermain padel, tetapi sekarang saya tidak bisa lagi memainkannya menggunakan lengan kanan. Saya sempat mencoba belajar bermain dengan lengan kiri, tetapi ternyata tidak bisa.

Menjelang Grand Prix Inggris awal bulan ini, Marquez mengakui bahwa kondisi bahunya "sudah seperti itu adanya", dan kini ia berfokus untuk beradaptasi dengan kondisi fisiknya saat ini.

Ia mengalami kesulitan di Silverstone dan hanya mengumpulkan total 10 poin dari kedua balapan. Sebuah video di balik layar dari Ducati bahkan mengungkap bahwa ia "tidak memiliki kendali" atas lengannya selama balapan utama berlangsung.

Marquez akan tetap berkompetisi di MotoGP hingga akhir tahun 2028 setelah menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun dengan Ducati.

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Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez Akui Harus Jaga Posisi Tidur Karena Cedera Bahunya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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