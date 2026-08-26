RESMI: Luca Marini Pindah ke KTM Tech3 untuk Musim 2027

Tech3 KTM telah mengonfirmasi perekrutan Luca Marini untuk musim MotoGP 2027, pembalap asal Italia itu akan bergabung dari Honda.

Marini telah menghabiskan tiga musim terakhir bersama Honda HRC, setelah bergabung dengan tim pabrikan MotoGP asal Jepang tersebut untuk musim 2024.

Pembalap berusia 29 tahun ini dipandang sebagai bagian penting dari kemajuan teknis Honda selama beberapa musim terakhir berkat performa yang konsisten dan kemampuan komunikasinya yang baik.

Kepindahan Marini dari Honda dipastikan awal tahun ini ketika pabrikan Jepang tersebut mengumumkan bahwa Fabio Quartararo dan David Alonso akan bergabung, melengkapi jajaran pembalap yang sudah mencakup Johann Zarco dan Diogo Moreira.

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Pengumuman bergabungnya Enea Bastianini dengan tim Trackhouse Aprilia untuk musim depan membuka jalan bagi kepindahan Marini ke Tech3, tim keempatnya di kategori utama MotoGP setelah mengawali kiprahnya bersama Esponsorama Ducati pada tahun 2021.

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Rekan setim Marini belum dipastikan, namun diperkirakan bahwa pembalap Moto2 saat ini, Senna Agius, akan mengisi kursi kedua di tim Tech3 menggantikan Maverick Vinales.

"Luca [Marini] adalah pembalap yang telah kami pantau dengan saksama, dan kami sangat senang menyambutnya di Tech3 mulai tahun 2027," ujar CEO Tech3, Guenther Steiner.

"Dia membawa pengalaman yang sangat luas, serta mentalitas dan pendekatan yang tepat untuk apa yang sedang kami bangun di sini.

"Tahun 2027 akan menjadi momen perubahan besar bagi MotoGP, jadi memiliki pembalap yang dapat berkontribusi pada kemajuan kami di era baru ini akan sangat penting."

Luca Marini, Silverstone MotoGP. © Tony Goldsmith

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“Luca memahami cara kerja di level olahraga ini, baik itu saat berkolaborasi dengan para insinyur, mengembangkan motor, maupun terus melangkah maju dalam situasi yang menantang.

“Kami sedang memasuki babak baru yang menarik bersama KTM, dan kami yakin Luca memiliki kecepatan, pengalaman, serta tekad untuk membantu kami mencapai tujuan kami.”

Nicolas Goyon, Team Manager Red Bull KTM Tech3, menambahkan: “Kami sangat senang Luca bergabung dengan kami mulai tahun 2027.

“Dia telah menunjukkan kemampuannya untuk tampil di level tertinggi, dan pengalamannya di MotoGP akan sangat berharga saat kami memasuki babak baru ini.

“Dia memiliki pemahaman yang kuat mengenai apa yang dibutuhkan, baik dari sisi pembalap maupun teknis, dan kami yakin dia akan menjadi bagian penting dari kemajuan kami bersama KTM.

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“Kami menantikan kesempatan untuk bekerja sama dengannya dan melihat apa yang bisa kami capai bersama.”