Dall'Igna Melihat Regulasi MotoGP 2027 sebagai Kanvas Kosong

Gigi Dall’Igna dari Ducati mengatakan bahwa regulasi MotoGP 2027 berarti menghadirkan sepeda motor yang hampir sepenuhnya baru.

Dall’Igna excited by ‘blank sheet’ 2027 bike.
Dall’Igna excited by ‘blank sheet’ 2027 bike.
© Gold and Goose

General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, sangat antusias dengan peluang untuk memulai dari nol yang dihadirkan perubahan regulasi teknis MotoGP tahun 2027.

Motor generasi baru akan memakai mesin lebih kecil berkapasitas 850cc, pelarangan perangkat ride-height devices, pembatasan aero yang lebih ketat, dan - yang paling signifikan - peralihan ban dari Michelin ke Pirelli.

Menurut Dall'Igna - yang motor Desmosedici-nya telah memenangkan gelar MotoGP terakhir - kombinasi tersebut akan menghadirkan motor yang benar-benar baru.

Ducati Desmosedici, 2026 British MotoGP.
Ducati Desmosedici, 2026 British MotoGP.
© Gold and Goose

"Hal terpenting adalah pengetahuan teknis yang Anda miliki," ujar Dall’Igna kepada MCNews.com.au. "Itu pastinya akan Anda bawa ke masa depan.

"Namun, tidak banyak hal yang bisa Anda bawa serta, karena dengan adanya larangan penggunaan perangkat pengatur ketinggian motor (*ride-height device*), perbedaan kapasitas mesin, dan perbedaan ban, pada akhirnya Anda harus membangun motor yang benar-benar baru."

Dia menambahkan: “Tentu saja, hal ini membuat saya bersemangat. Saat Anda bisa memulai dari lembaran kertas yang benar-benar baru, bagi seorang insinyur, ini adalah mainan terbaik yang bisa Anda miliki.”

Gigi Dall’Igna, Marc Marquez.
Gigi Dall’Igna, Marc Marquez.
© Gold and Goose

Dall’Igna mendorong MotoGP memasuki era hybrid

Dall’Igna, yang bergabung dengan Ducati dari Aprilia pada akhir 2013, juga mengonfirmasi laporan sebelumnya bahwa ia sempat mengusulkan penerapan mesin hibrida ala F1 untuk era baru tersebut.

“Sejujurnya, saya ingin ada motor listrik kecil pada motor untuk musim 2027," lanjutnya. “Awalnya saya mendorong adanya semacam hibridisasi pada motor ini. Namun, dari segi biaya, hal itu tentu cukup sulit.

“Meski begitu, menurut saya kita bisa memetik pelajaran. Kreativitas kembali menjadi hal penting jika kita menerapkan solusi semacam ini.”

Tes berikutnya untuk motor prototipe 850cc yang melibatkan pembalap balap akan digelar di Red Bull Ring pada bulan September.

Tags:

Ducati Lenovo Team
Ducati
2027
Dall'Igna Melihat Regulasi MotoGP 2027 sebagai Kanvas Kosong
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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