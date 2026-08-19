Aprilia Jelaskan Pendekatan Barunya Terhadap Marco Bezzecchi

Setelah serangkaian insiden, penalti, dan cedera sebelum jeda musim panas, mantan pemimpin klasemen MotoGP Marco Bezzecchi mendekati performa terbaiknya dengan meraih dua podium di Silverstone.

Itu adalah akhir pekan terbaik pembalap Aprilia itu sejak kemenangan kandang di Mugello bulan Mei, yang menempatkannya di posisi dua klasemen di belakang rekan setimnya, Jorge Martin.

Sebelumnya pada akhir pekan balapan di Silverstone, Team Manager Aprilia, Paolo Bonora, berbicara kepada reporter pit-lane MotoGP, Jack Appleyard, mengenai upaya pabrikan tersebut untuk membantu Bezzecchi memulai lembaran baru.

“Kami tidak menjalani libur musim panas. Seperti biasa, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menganalisis secara menyeluruh apa yang telah terjadi sepanjang paruh pertama musim.

“Seperti yang mungkin Anda lihat, kami telah mengalami segalanya—baik momen-momen terindah maupun masa-masa terburuk musim ini.

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“Kami memahami bahwa, dari sisi teknis, motor ini memiliki performa yang bagus di setiap sirkuit. Hanya Marco yang mengalami banyak kesulitan - hingga [enam kali gagal mencetak poin dalam delapan balapan].

“Namun, ketiga pembalap Aprilia lainnya tetap tampil baik dan, pada akhirnya, kami masih memimpin klasemen kejuaraan dunia untuk kategori pabrikan dan tim, serta bersama Jorge di kategori pembalap.

“Jadi, pesannya adalah: kami mengetahui potensi pesaing kami, kami mengetahui potensi kami sendiri, dan kami tahu aspek mana yang perlu kami tingkatkan.”

Marco Bezzecchi, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

"Tanpa berusaha untuk menang setiap saat"

Kekhawatiran utama Aprilia tertuju pada Bezzecchi, yang hanya mengumpulkan 13 poin dari total 148 poin yang tersedia di Balaton, Brno, Assen, dan Sachsenring.

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"Khususnya, kami harus memperhatikan Marco dalam balapan jarak jauh; agar ia lebih tenang dan tidak memaksakan diri," ujar Bonora. "Berusahalah untuk tetap bersaing dalam perebutan posisi, tanpa harus selalu berambisi untuk menang.

"Bagi kami, [mulai saat ini] ini adalah musim yang baru, dan kami sampaikan hal ini kepadanya: 'manfaatkan kesempatan ini, anggaplah ini sebagai sebuah awal yang baru'."

Bonora menambahkan: “Kami melihat dia melakukan beberapa kesalahan pada situasi di mana dia merasa memiliki potensi besar.

“Saat dia menunjukkan mampu mencatatkan waktu putaran terbaik dan memiliki ruang untuk mengatur ritme, dia mungkin mencoba memacu kendaraan lebih keras dari yang diperlukan pada bagian awal balapan.

“Jadi, kami harus memperhatikan hal ini.

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“Hal terpenting adalah dia memahami dan sepenuhnya menyadari hal tersebut.

“Saya sering mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Marco yang sama dengan sosok yang kita cintai di Mugello.

"Dia tetap sama, sama, sama, dan dia hanya perlu menjaga energinya.

"Ini satu-satunya cara.”

Marco Bezzecchi, Jorge Martin, 2026 Silverstone MotoGP. © Gold and Goose

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Pendekatan tersebut membuahkan hasil di Silverstone, karena Bezzecchi berhasil finis ketiga pada kedua balapan meski masih dalam masa pemulihan cedera lutut dan tulang selangka akibat insiden di Sachsenring.

Pembalap Italia itu akan menghadapi putaran Aragon akhir pekan depan dengan selisih 31 poin di belakang Martin dalam klasemen kejuaraan dunia.