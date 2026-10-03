Bagnaia Ungkap Penyebab Tak Biasa dari DNF Sprint Race Motegi

Francesco Bagnaia tidak bisa menyelesaikan Sprint Race Motegi yang dimenanginya tahun lalu.

Francesco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
Francesco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Dua belas bulan lalu, Francesco Bagnaia mencatatkan kemenangan ganda yang memukau di Motegi - yang terjadi menjadi satu-satunya akhir pekan di mana ia menyapu bersih kemenangan dalam balapan sprint maupun Grand Prix.

Namun, Sprint Race MotoGP Jepang kali ini berjalan sangat berbeda untuk Pecco. Ia gagal mengamankan tempat di Q2 dan akhirnya mundur dari Sprint Race 12 lap menjelang akhir balapan.

Calon pembalap Aprilia Racing itu meyakini ia bisa saja bersaing memperebutkan posisi kesembilan seandainya tidak mengalami getaran hebat pada ban belakang.

Masalah tersebut mulai dialami Bagnaia saat balapan memasuki pertengahan dan kian memburuk seiring berjalannya setiap putaran.

Francesco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
Francesco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Hasil ini sangat kontras dengan Sprint Race 12 putaran yang dijalani rekan setimnya, Marc Marquez, yang mendominasi balapan di depan rival perebutan gelar Jorge Martin - posisi yang belakangan beralih ke tangan Diogo Moreira akibat perubahan peringkat pasca-balapan.

Meskipun kecewa dengan hasil balapan sprint tersebut, pembalap asal Italia itu tetap merasa puas dengan kemajuan yang dicapai dibandingkan hari Jumat.

Bagnaia berkata: “Menurut saya, kami membuat sedikit kemajuan pagi ini. Saya bisa melaju sedikit lebih cepat dibandingkan kemarin, tapi masalah utamanya tetap pada grip ban belakang.

“Saya sudah berusaha semaksimal mungkin di sesi kualifikasi dan berharap bisa lolos ke Q2, tetapi saya melewatkan kesempatan itu karena melebar di tikungan terakhir. Entah apakah itu sebenarnya sudah cukup atau tidak.”

Francesco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
Francesco Bagnaia, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Pada Sprint Race, Bagnaia berhasil memperbaiki posisinya dengan naik dua tingkat di awal dan berpotensi terlibat pertarungan memperebutkan posisi kesembilan melawan pembalap seperti Fabio Quartararo dan Fermin Aldeguer menjelang akhir balapan.

"Saya memulai balapan dengan normal, namun kemudian saya sempat memperbaiki posisi," tambah Bagnaia. "Saya naik dua posisi setelah insiden kecelakaan yang melibatkan tiga pembalap.

"Ada peluang untuk finis di posisi kesembilan, tetapi setelah separuh balapan berjalan, saya mulai mengalami masalah getaran.

“Kondisinya makin memburuk dari lap ke lap sampai akhirnya saya harus berhenti. Sayang sekali, tapi memang begitulah kenyataannya.

“Jika kami bisa mengatasi masalah ini, kami bisa mencari solusi untuk masalah ban belakang.”

Bagnaia akan memulai balapan Grand Prix hari Minggu dari posisi ke-13 di grid, sementara rekan setimnya, Marquez, akan berupaya meraih kemenangan ganda di Motegi dengan start dari posisi kedua.

Tags:

Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
Marc Marquez
Jorge Martin
MotoGP
Fermin Aldeguer
Twin Ring Motegi circuit, Tochigi Prefecture, Japan
Bagnaia Ungkap Penyebab Tak Biasa dari DNF Sprint Race Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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