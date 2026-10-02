MotoGP Jepang 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Motegi
Hasil latihan Jumat untuk MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.
Marc Marquez mengungguli rivalnya dalam perebutan gelar Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, di akhir sesi Latihan Bebas 1 MotoGP Jepang 2026 di Motegi.
Munculnya titik-titik air hujan di awal sesi berdurasi 45 menit itu sempat membuat Marco Bezzecchi ketar-ketir, sebelum kemudian pembalap wildcard HRC Takaaki Nakagami mengalami highside parah di Tikungan 11.
Pembalap Jepang itu berjalan meninggalkan lokasi kejadian sambil memegangi lengan kiri bagian atasnya; ia kemudian didiagnosis mengalami patah tulang selangka kiri dan dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan balapan akhir pekan ini.
Sesi Latihan berdurasi satu jam, yang akan menentukan sepuluh pembalap teratas yang berhak lolos langsung ke Kualifikasi 2, akan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat (07.00 waktu Inggris).
MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Max
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'44.073s
|10/10
|317k
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.099s
|12/14
|318k
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.133s
|13/13
|317k
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.261s
|14/14
|318k
|5
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.339s
|13/14
|319k
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.431s
|11/11
|310k
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.589s
|14/14
|315k
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.613s
|12/13
|318k
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.683s
|12/12
|314k
|10
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.711s
|11/11
|317k
|11
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.792s
|8/11
|318k
|12
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.002s
|9/11
|315k
|13
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.009s
|9/12
|317k
|14
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.146s
|21/21
|317k
|15
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+1.282s
|8/12
|315k
|16
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.287s
|15/19
|308k
|17
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.347s
|12/12
|315k
|18
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.442s
|13/13
|314k
|19
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.468s
|11/11
|315k
|20
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.502s
|9/10
|317k
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.800s
|10/10
|310k
|22
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.902s
|13/15
|308k
|23
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Honda HRC (RC213V)
|No Time
|0/0
|0k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Motegi:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 42.911s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 44.412s (2025)
Marc Marquez kembali ke lokasi tempat ia meraih gelar juara tahun 2025 dengan misi mengejar ketertinggalan 12 poin dari Jorge Martin dalam kejuaraan dunia tahun ini, setelah sebelumnya kalah dari pembalap Aprilia tersebut pada kedua balapan di Red Bull Ring.
Kendati demikian, keduanya telah meninggalkan jauh rekan setim Bezzecchi, Marco Bezzecchi, yang mengawali akhir pekan ini dengan selisih 42 poin dari posisi puncak klasemen.
Ancaman terbesar bagi Martin dan Marquez bisa jadi datang dari pembalap KTM yang baru saja mencatatkan kemenangan MotoGP pertamanya, Pedro Acosta; ia naik ke peringkat keempat klasemen kejuaraan dunia berkat kemenangan perdana yang gemilang di Red Bull Ring.
Pembalap muda asal Spanyol ini memiliki rekam jejak yang kuat di Motegi: ia pernah memimpin balapan pada musim debutnya, naik podium Sprint tahun lalu, dan menjadi salah satu pembalap terdepan hingga melakukan kesalahan dalam balapan utama (Grand Prix).
Pemenang kedua balapan di Motegi tahun lalu - yang diraihnya dari posisi pole - adalah Pecco Bagnaia.
Mantan juara dua kali itu akhirnya menemukan performa terbaiknya bersama GP25 di Jepang, namun hal itu hanya sesaat; ia hanya mampu mencetak poin dalam dua dari sepuluh balapan tersisa.
Bagnaia kembali dengan menempati posisi kesembilan dalam kejuaraan dunia, di mana satu-satunya kemenangan yang ia raih musim ini adalah kemenangan Sprint di Brno.
Pembalap bernomor #63 ini belum pernah lagi naik podium sejak balapan di Brno pada bulan Juni, mungkinkah ia kembali menciptakan keajaiban di Motegi?
Pembalap pengganti dan Wildcard
Maverick Vinales kembali memperkuat Tech3 KTM setelah absen dalam empat putaran terakhir akibat cedera bahu yang masih dialaminya.
Tapi, line-up MotoGP 2026 tidak akan lengkap karena Joan Mir masih absen. Pembalap HRC tersebut melanjutkan masa pemulihan dan pemantauan menyusul masalah medis yang pertama kali muncul setelah GP San Marino.
Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami - yang menggantikan Mir di Red Bull Ring - akan tampil sebagai pembalap wildcard akhir pekan ini.
Dengan demikian, pembalap Honda WorldSBK Somkiat Chantra - yang musim lalu berkompetisi di MotoGP bersama LCR - mendapatkan panggilan kejutan untuk membalap bersama Luca Marini di tim HRC akhir pekan ini.
Honda akan menggunakan corak khusus peringatan hari jadi ke-60 pada hari Minggu.
Dilema ban
Permukaan lintasan Motegi telah dilapisi ulang sepenuhnya menjelang gelaran tahun 2026.
Karena tidak memiliki data nyata mengenai aspal baru tersebut, Michelin menyiapkan alokasi ban yang lebih banyak untuk tahun ini (tiga jenis ban depan dan tiga jenis ban belakang) dengan "menggunakan simulasi serta informasi yang dikumpulkan selama penyelenggaraan sebelumnya".
"Untuk ban depan, varian Soft, Medium, dan Hard tetap memiliki tingkat kekakuan yang sama seperti tahun lalu, dan semuanya menggunakan kompon simetris," jelas Piero Taramasso, Manajer Kompetisi Roda Dua Michelin Motorsport.
“Namun, untuk ban Hard memiliki konstruksi yang diperkuat secara khusus. Ini adalah solusi yang sangat cocok untuk sirkuit-sirkuit tertentu di Asia dan juga akan kami sediakan di Mandalika.
“Untuk ban belakang, kami memilih tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 guna memberikan margin tambahan, mengingat adanya ketidakpastian terkait kondisi aspal baru.
“Ban tipe Soft dan Medium menggunakan casing standar kami, sedangkan tipe Hard menggunakan casing yang diperkuat - jenis yang sebelumnya sudah kami hadirkan di Austria.
“Kami harus belajar dengan sangat cepat mulai hari Jumat dan memantau secara cermat bagaimana kondisi lintasan berkembang. Faktor cuaca juga bisa memainkan peran penting, mengingat prakiraan suhu yang relatif sejuk serta adanya kemungkinan hujan.”