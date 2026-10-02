MotoGP Jepang 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Motegi

Hasil latihan Jumat untuk MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, putaran 16 dari 22.

All of Friday's practice results from the Japanese MotoGP at Motegi
All of Friday's practice results from the Japanese MotoGP at Motegi
© Gold and Goose

Marc Marquez mengungguli rivalnya dalam perebutan gelar Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, di akhir sesi Latihan Bebas 1 MotoGP Jepang 2026 di Motegi.

Munculnya titik-titik air hujan di awal sesi berdurasi 45 menit itu sempat membuat Marco Bezzecchi ketar-ketir, sebelum kemudian pembalap wildcard HRC Takaaki Nakagami mengalami highside parah di Tikungan 11.

Pembalap Jepang itu berjalan meninggalkan lokasi kejadian sambil memegangi lengan kiri bagian atasnya; ia kemudian didiagnosis mengalami patah tulang selangka kiri dan dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan balapan akhir pekan ini.

Sesi Latihan berdurasi satu jam, yang akan menentukan sepuluh pembalap teratas yang berhak lolos langsung ke Kualifikasi 2, akan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat (07.00 waktu Inggris).

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapMax
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'44.073s10/10317k
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.099s12/14318k
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.133s13/13317k
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.261s14/14318k
5Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.339s13/14319k
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.431s11/11310k
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.589s14/14315k
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.613s12/13318k
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.683s12/12314k
10Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.711s11/11317k
11Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.792s8/11318k
12Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.002s9/11315k
13Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.009s9/12317k
14Somkiat ChantraTHAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.146s21/21317k
15Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.282s8/12315k
16Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.287s15/19308k
17Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.347s12/12315k
18Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.442s13/13314k
19Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.468s11/11315k
20Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.502s9/10317k
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.800s10/10310k
22Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.902s13/15308k
23Takaaki NakagamiJPNHonda HRC (RC213V)No Time0/00k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Motegi:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 42.911s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 44.412s (2025)

Marc Marquez kembali ke lokasi tempat ia meraih gelar juara tahun 2025 dengan misi mengejar ketertinggalan 12 poin dari Jorge Martin dalam kejuaraan dunia tahun ini, setelah sebelumnya kalah dari pembalap Aprilia tersebut pada kedua balapan di Red Bull Ring.

Kendati demikian, keduanya telah meninggalkan jauh rekan setim Bezzecchi, Marco Bezzecchi, yang mengawali akhir pekan ini dengan selisih 42 poin dari posisi puncak klasemen.

Ancaman terbesar bagi Martin dan Marquez bisa jadi datang dari pembalap KTM yang baru saja mencatatkan kemenangan MotoGP pertamanya, Pedro Acosta; ia naik ke peringkat keempat klasemen kejuaraan dunia berkat kemenangan perdana yang gemilang di Red Bull Ring.

Pembalap muda asal Spanyol ini memiliki rekam jejak yang kuat di Motegi: ia pernah memimpin balapan pada musim debutnya, naik podium Sprint tahun lalu, dan menjadi salah satu pembalap terdepan hingga melakukan kesalahan dalam balapan utama (Grand Prix).

Pemenang kedua balapan di Motegi tahun lalu - yang diraihnya dari posisi pole - adalah Pecco Bagnaia.

MotoGP title chase after Austrian Grand Prix: Points per race (top 8 riders).
MotoGP title chase after Austrian Grand Prix: Points per race (top 8 riders).
© Peter McLaren

Mantan juara dua kali itu akhirnya menemukan performa terbaiknya bersama GP25 di Jepang, namun hal itu hanya sesaat; ia hanya mampu mencetak poin dalam dua dari sepuluh balapan tersisa.

Bagnaia kembali dengan menempati posisi kesembilan dalam kejuaraan dunia, di mana satu-satunya kemenangan yang ia raih musim ini adalah kemenangan Sprint di Brno. 

Pembalap bernomor #63 ini belum pernah lagi naik podium sejak balapan di Brno pada bulan Juni, mungkinkah ia kembali menciptakan keajaiban di Motegi?

Pembalap pengganti dan Wildcard

Maverick Vinales kembali memperkuat Tech3 KTM setelah absen dalam empat putaran terakhir akibat cedera bahu yang masih dialaminya.

Tapi, line-up MotoGP 2026 tidak akan lengkap karena Joan Mir masih absen. Pembalap HRC tersebut melanjutkan masa pemulihan dan pemantauan menyusul masalah medis yang pertama kali muncul setelah GP San Marino.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami - yang menggantikan Mir di Red Bull Ring - akan tampil sebagai pembalap wildcard akhir pekan ini.

Dengan demikian, pembalap Honda WorldSBK Somkiat Chantra - yang musim lalu berkompetisi di MotoGP bersama LCR - mendapatkan panggilan kejutan untuk membalap bersama Luca Marini di tim HRC akhir pekan ini.

Honda akan menggunakan corak khusus peringatan hari jadi ke-60 pada hari Minggu.

Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Dilema ban

Permukaan lintasan Motegi telah dilapisi ulang sepenuhnya menjelang gelaran tahun 2026.

Karena tidak memiliki data nyata mengenai aspal baru tersebut, Michelin menyiapkan alokasi ban yang lebih banyak untuk tahun ini (tiga jenis ban depan dan tiga jenis ban belakang) dengan "menggunakan simulasi serta informasi yang dikumpulkan selama penyelenggaraan sebelumnya".

"Untuk ban depan, varian Soft, Medium, dan Hard tetap memiliki tingkat kekakuan yang sama seperti tahun lalu, dan semuanya menggunakan kompon simetris," jelas Piero Taramasso, Manajer Kompetisi Roda Dua Michelin Motorsport.

“Namun, untuk ban Hard memiliki konstruksi yang diperkuat secara khusus. Ini adalah solusi yang sangat cocok untuk sirkuit-sirkuit tertentu di Asia dan juga akan kami sediakan di Mandalika.

“Untuk ban belakang, kami memilih tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 guna memberikan margin tambahan, mengingat adanya ketidakpastian terkait kondisi aspal baru.

“Ban tipe Soft dan Medium menggunakan casing standar kami, sedangkan tipe Hard menggunakan casing yang diperkuat - jenis yang sebelumnya sudah kami hadirkan di Austria.

“Kami harus belajar dengan sangat cepat mulai hari Jumat dan memantau secara cermat bagaimana kondisi lintasan berkembang. Faktor cuaca juga bisa memainkan peran penting, mengingat prakiraan suhu yang relatif sejuk serta adanya kemungkinan hujan.”

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
MotoGP
MotoGP Jepang 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Motegi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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