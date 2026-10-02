MotoGP Jepang 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Motegi

Marc Marquez mengungguli rivalnya dalam perebutan gelar Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, di akhir sesi Latihan Bebas 1 MotoGP Jepang 2026 di Motegi.

Munculnya titik-titik air hujan di awal sesi berdurasi 45 menit itu sempat membuat Marco Bezzecchi ketar-ketir, sebelum kemudian pembalap wildcard HRC Takaaki Nakagami mengalami highside parah di Tikungan 11.

Pembalap Jepang itu berjalan meninggalkan lokasi kejadian sambil memegangi lengan kiri bagian atasnya; ia kemudian didiagnosis mengalami patah tulang selangka kiri dan dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan balapan akhir pekan ini.

Sesi Latihan berdurasi satu jam, yang akan menentukan sepuluh pembalap teratas yang berhak lolos langsung ke Kualifikasi 2, akan dimulai pada pukul 15.00 waktu setempat (07.00 waktu Inggris).

MotoGP Jepang 2026 - Motegi - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Max 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'44.073s 10/10 317k 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.099s 12/14 318k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.133s 13/13 317k 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.261s 14/14 318k 5 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.339s 13/14 319k 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.431s 11/11 310k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.589s 14/14 315k 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.613s 12/13 318k 9 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.683s 12/12 314k 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.711s 11/11 317k 11 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.792s 8/11 318k 12 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.002s 9/11 315k 13 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.009s 9/12 317k 14 Somkiat Chantra THA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.146s 21/21 317k 15 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.282s 8/12 315k 16 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.287s 15/19 308k 17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.347s 12/12 315k 18 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.442s 13/13 314k 19 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.468s 11/11 315k 20 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.502s 9/10 317k 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.800s 10/10 310k 22 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.902s 13/15 308k 23 Takaaki Nakagami JPN Honda HRC (RC213V) No Time 0/0 0k

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* Rookie

Rekor resmi MotoGP Motegi:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 42.911s (2024)

Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 44.412s (2025)

Marc Marquez kembali ke lokasi tempat ia meraih gelar juara tahun 2025 dengan misi mengejar ketertinggalan 12 poin dari Jorge Martin dalam kejuaraan dunia tahun ini, setelah sebelumnya kalah dari pembalap Aprilia tersebut pada kedua balapan di Red Bull Ring.

Kendati demikian, keduanya telah meninggalkan jauh rekan setim Bezzecchi, Marco Bezzecchi, yang mengawali akhir pekan ini dengan selisih 42 poin dari posisi puncak klasemen.

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Ancaman terbesar bagi Martin dan Marquez bisa jadi datang dari pembalap KTM yang baru saja mencatatkan kemenangan MotoGP pertamanya, Pedro Acosta; ia naik ke peringkat keempat klasemen kejuaraan dunia berkat kemenangan perdana yang gemilang di Red Bull Ring.

Pembalap muda asal Spanyol ini memiliki rekam jejak yang kuat di Motegi: ia pernah memimpin balapan pada musim debutnya, naik podium Sprint tahun lalu, dan menjadi salah satu pembalap terdepan hingga melakukan kesalahan dalam balapan utama (Grand Prix).

Pemenang kedua balapan di Motegi tahun lalu - yang diraihnya dari posisi pole - adalah Pecco Bagnaia.

MotoGP title chase after Austrian Grand Prix: Points per race (top 8 riders). © Peter McLaren

Mantan juara dua kali itu akhirnya menemukan performa terbaiknya bersama GP25 di Jepang, namun hal itu hanya sesaat; ia hanya mampu mencetak poin dalam dua dari sepuluh balapan tersisa.

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Bagnaia kembali dengan menempati posisi kesembilan dalam kejuaraan dunia, di mana satu-satunya kemenangan yang ia raih musim ini adalah kemenangan Sprint di Brno.

Pembalap bernomor #63 ini belum pernah lagi naik podium sejak balapan di Brno pada bulan Juni, mungkinkah ia kembali menciptakan keajaiban di Motegi?

Pembalap pengganti dan Wildcard

Maverick Vinales kembali memperkuat Tech3 KTM setelah absen dalam empat putaran terakhir akibat cedera bahu yang masih dialaminya.

Tapi, line-up MotoGP 2026 tidak akan lengkap karena Joan Mir masih absen. Pembalap HRC tersebut melanjutkan masa pemulihan dan pemantauan menyusul masalah medis yang pertama kali muncul setelah GP San Marino.

Pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami - yang menggantikan Mir di Red Bull Ring - akan tampil sebagai pembalap wildcard akhir pekan ini.

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Dengan demikian, pembalap Honda WorldSBK Somkiat Chantra - yang musim lalu berkompetisi di MotoGP bersama LCR - mendapatkan panggilan kejutan untuk membalap bersama Luca Marini di tim HRC akhir pekan ini.

Honda akan menggunakan corak khusus peringatan hari jadi ke-60 pada hari Minggu.

Marc Marquez, 2026 Japanese MotoGP. © Gold and Goose

Dilema ban

Permukaan lintasan Motegi telah dilapisi ulang sepenuhnya menjelang gelaran tahun 2026.

Karena tidak memiliki data nyata mengenai aspal baru tersebut, Michelin menyiapkan alokasi ban yang lebih banyak untuk tahun ini (tiga jenis ban depan dan tiga jenis ban belakang) dengan "menggunakan simulasi serta informasi yang dikumpulkan selama penyelenggaraan sebelumnya".

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"Untuk ban depan, varian Soft, Medium, dan Hard tetap memiliki tingkat kekakuan yang sama seperti tahun lalu, dan semuanya menggunakan kompon simetris," jelas Piero Taramasso, Manajer Kompetisi Roda Dua Michelin Motorsport.

“Namun, untuk ban Hard memiliki konstruksi yang diperkuat secara khusus. Ini adalah solusi yang sangat cocok untuk sirkuit-sirkuit tertentu di Asia dan juga akan kami sediakan di Mandalika.

“Untuk ban belakang, kami memilih tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 guna memberikan margin tambahan, mengingat adanya ketidakpastian terkait kondisi aspal baru.

“Ban tipe Soft dan Medium menggunakan casing standar kami, sedangkan tipe Hard menggunakan casing yang diperkuat - jenis yang sebelumnya sudah kami hadirkan di Austria.

“Kami harus belajar dengan sangat cepat mulai hari Jumat dan memantau secara cermat bagaimana kondisi lintasan berkembang. Faktor cuaca juga bisa memainkan peran penting, mengingat prakiraan suhu yang relatif sejuk serta adanya kemungkinan hujan.”

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