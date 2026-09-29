Kenapa KTM Kembali Beri Acosta Kesempatan Tes 850cc di Austria?

Pedro Acosta mendapat kesempatan kedua untuk menjajal prototipe KTM tahun 2027 serta ban Pirelli pada sesi tes pasca-balapan, dan itu terjadi meski ia akan bergabung dengan tim pabikan Ducati tahun depan.

Honda sebelumnya juga menurunkan Joan Mir dan Luca Marini - yang akan hengkang - untuk menguji motor 850cc mereka di Brno pada bulan Juni. Tapi untuk tes Austria, KTM adalah satu-satunya pabrikan yang menempatkan calon rival pada motor prototipenya di Red Bull Ring.

Itu adalah langkah yang berani dari KTM, tetapi pabrikan Austria itu memiliki alasan jelas kenapa menurunkan Acosta.

"Kami telah berbicara pekan lalu, dan kami memutuskan untuk membiarkan Pedro mengendarai motor tersebut," jelas Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, selama akhir pekan balapan di Austria.

Pedro Acosta, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

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Tujuannya jelas: "Mendapatkan tolok ukur dari pembalap terbaik yang kami miliki saat ini di dalam grup, serta mengambil alih [motor 850] dari Pol, yang sebelumnya tampil sangat baik dalam tes di Mugello."

Laporan tidak resmi dari tes tertutup tersebut menempatkan Acosta sebagai pembalap tercepat kedua (bersama pembalap lain), di belakang Diogo Moreira dari Honda.

Sementara itu, Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio - yang akan pindah ke tim pabrikan KTM di masa depan - termasuk di antara sembilan pembalap MotoGP 2027 yang harus menunggu sampai tes Valencia untuk menjajal motor 850 dengan ban Pirelli untuk pertama kalinya.

"Saat ini adalah [tahap] transisi, dan hal itu memang akan terjadi," ujar Beirer menanggapi perbedaan pengalaman dengan ban Pirelli di antara pembalap MotoGP 2027. "Sulit untuk menciptakan kondisi yang benar-benar adil, karena tentu saja, jika pembalap berganti tim, tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan tersebut."

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Keunggulan 850cc Bulega untuk "periode yang sangat singkat"

Di sisi lain spektrum, calon pembalap VR46 Ducati, Nicolo Bulega, yang memadukan pengalaman memakai ban Pirelli dari ajang WorldSBK dengan jam terbang signifikan memakai motor 850cc dalam perannya sebagai pembalap penguji Ducati.

"Tampaknya Ducati, bersama Bulega, benar-benar memiliki paket yang sangat bagus di sana - pembalap tersebut membawa pengalaman terkait ban, dan ia juga terlibat dalam pengembangan motor itu," aku Beirer.

Pedro Acosta, Pit Beirer, Red Bull KTM. © Gold and Goose

Pembalap tes KTM, Espargaro, bahkan menyebut situasi tersebut "tidak adil" untuk menggambarkan keuntungan yang mungkin dimiliki Bulega di awal musim depan, khususnya di sirkuit tempat ia telah melakukan uji coba.

Namun, Beirer memperkirakan para pembalap MotoGP yang sudah mapan akan segera memangkas selisih tersebut begitu uji coba resmi tahun 2027 dimulai.

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"Menurut saya, hanya dalam waktu singkat keunggulan ini akan bertahan [bagi Bulega]," ujarnya.

"Begitu mesin [850] ini mulai beroperasi di paddock ini, dan para pabrikan mulai bekerja dengan seluruh pembalap serta tim penguji mereka pada motor baru tersebut, Anda akan melihat semua orang akan mengalami kemajuan [dengan pesat].

“Jadi, ya, kalau sekarang ada pembalap yang sudah benar-benar memacu motor hingga batas maksimal - baik itu soal ban maupun aspek lainnya - itu bagus.

"Tapi sebagai contoh, kami juga memiliki pembalap penguji yang luar biasa seperti Pol dan Dani [Pedrosa], yang mempersiapkan motor tersebut dengan sangat baik bagi para pembalap lainnya.”

Mengomentari pentingnya sesi uji coba yang telah ia jalani, Bulega dikutip oleh Sky Italia mengatakan:

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"Kami tidak melakukan apa pun yang melanggar aturan. Saat menjadi pembalap penguji, Anda tidak bisa begitu saja menguji hal-hal yang Anda inginkan. Motor itu dibuat untuk para pembalap tim pabrikan; tidak benar jika dikatakan motor itu dibuat untuk saya.

"Level persaingan di MotoGP sungguh luar biasa. Kini saya sudah mengenal motor tersebut dan memahami banyak hal, namun pembalap MotoGP lainnya tentu butuh waktu satu atau dua hari untuk memahaminya juga. Menurut saya, pada balapan pertama nanti, kami semua akan berada di level yang setara."

Beirer juga menutup kemungkinan pelonggaran aturan Sepang Shakedown, yang membatasi partisipasi hanya bagi pembalap rookie - termasuk Bulega - dan pembalap penguji.

"Aturan untuk tes Shakedown tidak akan diubah; tidak akan ada pengecualian bagi pembalap lainnya."

Namun, para pembalap MotoGP yang sudah mapan akan bisa mendapatkan pengalaman menggunakan ban Pirelli saat mengendarai motor produksi untuk keperluan latihan, sehingga kami juga berupaya mempersiapkan mereka. Kita lihat saja nanti.

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“Namun, bagaimana performa setiap pembalap saat [memulai musim depan] jelas masih menjadi tanda tanya besar.”

Tes resmi berikutnya yang melibatkan spesifikasi 850cc dan ban Pirelli akan berlangsung setelah seri penutup di Valencia, yang kali ini akan menghadirkan seluruh line-up pembalap MotoGP 2027 dijadwalkan turun ke lintasan secara bersamaan untuk pertama kalinya.