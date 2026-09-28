Motegi akan Menjadi Tempat Sempurna untuk Comeback Vinales

Absen sejak pertengahan musim, Maverick Vinales akan kembali balapan untuk Tech3 KTM saat MotoGP membuka fase flyaway di Motegi akhir pekan ini, menurut pembalap penguji KTM Pol Espargaro.

Espargaro adalah orang yang menggantikan Vinales untuk empat putaran terakhir saat pemenang balapan MotoGP bersama Suzuki, Yamaha, dan Aprilia itu menepi karena cedera bahu kiri yang sudah lama dideritanya

Vinales, yang tidak memiliki kursi untuk musim 2027, sudah kembali menunggangi motor MotoGP pada tes Pirelli di Red Bull Ring setelah GP Austria, di mana ia diberitakan mencatatkan laptime yang kompetitif.

Pol Espargaro, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Belum ada keputusan resmi mengenai kembalinya Vinales di Motegi, namun setelah finis di posisi ke-16 pada Grand Prix Austria, Espargaro mengatakan:

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“Saya rasa saya tidak akan mengikuti balapan flyaway. Sebelumnya saya merasa hanya akan menjalani balapan ini [di Red Bull Ring], dan ternyata saya benar-benar tampil di sini.

“Namun untuk Jepang, kami merasa Maverick sudah semakin dekat dengan kesiapan untuk kembali membalap dan mengendarai motornya.”

“Dan jika dia tidak ada di sini, itu karena balapan GP ini sangat penting bagi tim pabrikan, dan mereka benar-benar menginginkan seseorang yang siap balapan untuk mengendarai motor tersebut.

"Mungkin Maverick butuh waktu untuk kembali ke kecepatan normalnya.

“Jadi, Jepang akan menjadi momen yang tepat baginya. Balapan di luar negeri, dan itu akan menjadi lintasan yang bagus untuk kembali.”

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Pol Espargaro, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Espargaro, yang finis di posisi ke-16 di Austria, selanjutnya akan kembali mengembangkan motor MotoGP 850cc baru milik KTM.

"Kini dimulailah momen terpenting tahun ini untuk pengembangan motor tahun 2027," jelasnya.

"Kami memiliki beberapa agenda tes yang akan berlangsung bersamaan dengan rangkaian balapan flyaway, dan sangatlah penting untuk melaksanakannya.

“Jadi, jika saya harus pergi ke Jepang dan kemudian melewatkan sesi uji coba, hal itu akan sangat merugikan bagi proyek ini.”

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Vinales, yang belum pernah membalap lagi sejak MotoGP Jerman bulan Juli lalu, dikabarkan menjadi pembalap tercepat di antara mereka yang menggunakan motor 1000cc yang telah dimodifikasi dalam sesi uji coba Pirelli pada hari Senin.