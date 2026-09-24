"Senna atau Manu?" - Steiner Ungkap Dilema Line-Up Tech3 2027

Guenther Steiner mengungkapkan bahwa ia berada dalam posisi sulit saat memilih antara Senna Agius atau rekan setimnya yang memimpin klasemen Moto2, Manu Gonzales, untuk melengkapi line-up Tech3 KTM musim depan.

Agius akhirnya dipilih untuk naik ke MotoGP bersama Tech3 musim depan, dipasangkan dengan sesama rekrutan baru Luca Marini, jelang akhir pekan Red Bull Ring.

Dan selama akhir pekan, Steiner - pemilik tim Tech3 - mengungkap bagaimana keputusan untuk memilih Agius dibuat.

“Kami melihat potensi besar pada diri Senna untuk menjadi sosok penting di MotoGP, dan menurut saya kami cukup beruntung bisa merekrutnya, karena banyak pihak yang juga mengincarnya,” ujar Steiner kepada reporter pit-lane MotoGP, Jack Appleyard, di Austria.

“Bagi kami, kuncinya adalah pengalaman bersama Luca, serta langkah mendatangkan Senna dari Moto2.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Selain itu, tahun depan adalah waktu yang tepat untuk merekrut pembalap rookie, karena selisih performa antara motor Moto2 dan motor MotoGP musim depan lebih kecil dibandingkan saat ini, dan dia juga sudah memiliki pengalaman menggunakan ban Pirelli."

Senna Agius, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Namun keputusan Tech3 membuat sang pemimpin klasemen sementara Moto2, Manuel Gonzalez, tidak termasuk di antara empat pembalap Moto2 naik ke MotoGP tahun depan.

Steiner mengisyaratkan bahwa faktor usia pada akhirnya menjadi penentu yang menguntungkan Agius, yang berusia 21 tahun dibandingkan dengan Gonzalez yang berusia 24 tahun.

"Ya, itu adalah keputusan yang sangat sulit di antara keduanya. Mereka berdua sangat hebat," ujar Steiner.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jelas, saat ini Manu Gonzalez memimpin kejuaraan dan posisinya di depan Senna, tetapi menurut saya, faktor usia Senna-lah yang menjadi pertimbangan bagi kami.

Dia tiga tahun lebih muda, dan kami punya lebih banyak waktu untuk mengembangkannya.

Manuel Gonzalez, 2026 Red Bull Ring MotoGP. © Gold and Goose

Promosi Agius juga berarti Australia akan tetap memiliki wakil di grid MotoGP pada ajang perdana di Adelaide tahun depan, meskipun Jack Miller telah beralih ke WorldSBK.

"Sayangnya, Jack Miller tidak lagi berkompetisi di MotoGP, jadi Senna adalah satu-satunya wakil," ujar Steiner.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Menurut saya, ini sangat berarti baginya; pasti luar biasa rasanya bisa kembali ke Australia sebagai pembalap MotoGP. Apalagi dengan hadirnya Adelaide sebagai ajang baru, pasti akan ada banyak antusiasme seputar acara tersebut."

"Semoga tidak sampai berlebihan, supaya konsentrasinya tidak terganggu! Kita perlu menjaganya agar tidak terlalu terekspos di sana. Kita akan menyembunyikannya!"

Debut menjanjikan Agius pada tes Pirelli

Agius kemudian menjalani debut MotoGP pada tes Pirelli hari Senin di Red Bull Ring. Menurut laporan tidak resmi, catatan waktunya hanya terpaut 0,4 detik lebih lambat dibandingkan pembalap Tech3 saat ini, Maverick Vinales.

Keduanya dilaporkan menggunakan motor KTM 1000cc yang telah dimodifikasi, bukan motor prototipe 850cc.