"Senna atau Manu?" - Steiner Ungkap Dilema Line-Up Tech3 2027

Guenther Steiner berada dalam posisi sulit memilih di antara Senna Agius atau Manuel Gonzales untuk kursi Tech3.

Steiner: Agius over Gonzalez MotoGP choice “very difficult”
Steiner: Agius over Gonzalez MotoGP choice “very difficult”
© Gold and Goose

Guenther Steiner mengungkapkan bahwa ia berada dalam posisi sulit saat memilih antara Senna Agius atau rekan setimnya yang memimpin klasemen Moto2, Manu Gonzales, untuk melengkapi line-up Tech3 KTM musim depan.

Agius akhirnya dipilih untuk naik ke MotoGP bersama Tech3 musim depan, dipasangkan dengan sesama rekrutan baru Luca Marini, jelang akhir pekan Red Bull Ring.

Dan selama akhir pekan, Steiner - pemilik tim Tech3 - mengungkap bagaimana keputusan untuk memilih Agius dibuat.

“Kami melihat potensi besar pada diri Senna untuk menjadi sosok penting di MotoGP, dan menurut saya kami cukup beruntung bisa merekrutnya, karena banyak pihak yang juga mengincarnya,” ujar Steiner kepada reporter pit-lane MotoGP, Jack Appleyard, di Austria.

“Bagi kami, kuncinya adalah pengalaman bersama Luca, serta langkah mendatangkan Senna dari Moto2.

"Selain itu, tahun depan adalah waktu yang tepat untuk merekrut pembalap rookie, karena selisih performa antara motor Moto2 dan motor MotoGP musim depan lebih kecil dibandingkan saat ini, dan dia juga sudah memiliki pengalaman menggunakan ban Pirelli."

Senna Agius, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Senna Agius, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Namun keputusan Tech3 membuat sang pemimpin klasemen sementara Moto2, Manuel Gonzalez, tidak termasuk di antara empat pembalap Moto2 naik ke MotoGP tahun depan.

Steiner mengisyaratkan bahwa faktor usia pada akhirnya menjadi penentu yang menguntungkan Agius, yang berusia 21 tahun dibandingkan dengan Gonzalez yang berusia 24 tahun.

"Ya, itu adalah keputusan yang sangat sulit di antara keduanya. Mereka berdua sangat hebat," ujar Steiner.

"Jelas, saat ini Manu Gonzalez memimpin kejuaraan dan posisinya di depan Senna, tetapi menurut saya, faktor usia Senna-lah yang menjadi pertimbangan bagi kami.

Dia tiga tahun lebih muda, dan kami punya lebih banyak waktu untuk mengembangkannya.

Manuel Gonzalez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
Manuel Gonzalez, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
© Gold and Goose

Promosi Agius juga berarti Australia akan tetap memiliki wakil di grid MotoGP pada ajang perdana di Adelaide tahun depan, meskipun Jack Miller telah beralih ke WorldSBK.

"Sayangnya, Jack Miller tidak lagi berkompetisi di MotoGP, jadi Senna adalah satu-satunya wakil," ujar Steiner.

"Menurut saya, ini sangat berarti baginya; pasti luar biasa rasanya bisa kembali ke Australia sebagai pembalap MotoGP. Apalagi dengan hadirnya Adelaide sebagai ajang baru, pasti akan ada banyak antusiasme seputar acara tersebut."

"Semoga tidak sampai berlebihan, supaya konsentrasinya tidak terganggu! Kita perlu menjaganya agar tidak terlalu terekspos di sana. Kita akan menyembunyikannya!"

Debut menjanjikan Agius pada tes Pirelli

Agius kemudian menjalani debut MotoGP pada tes Pirelli hari Senin di Red Bull Ring. Menurut laporan tidak resmi, catatan waktunya hanya terpaut 0,4 detik lebih lambat dibandingkan pembalap Tech3 saat ini, Maverick Vinales.

Keduanya dilaporkan menggunakan motor KTM 1000cc yang telah dimodifikasi, bukan motor prototipe 850cc.

Tags:

Red Bull KTM Tech3
MotoGP
2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Vinales Kembali Absen di Austria saat Pemulihan Cederanya Berlanjut
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Maverick Vinales Masih 50:50 untuk Kembali di Red Bull Ring
Maverick Vinales.
MotoGP News
“Tujuh Mesin Meledak” – KTM Mengenang Masa Paling Mengerikan di MotoGP
Red Bull KTM RC16.
MotoGP News
Enea Bastianini Ungkap Ketertarikan Lama Aprilia Terhadapnya
Marco Bezzecchi, Enea Bastianini.
MotoGP News
Marini Akui Ada Tawaran dari Yamaha sebelum Memilih Tech3 KTM
Luca Marini, Honda Factory Racing, 2026 British MotoGP
MotoGP News
RESMI: Luca Marini Pindah ke KTM Tech3 untuk Musim 2027
Luca Marini, 2026 Assen MotoGP.

Latest News

MotoGP News
"Senna atau Manu?" - Steiner Ungkap Dilema Line-Up Tech3 2027
1h ago
Guenther Steiner, 2026 Red Bull Ring MotoGP.
MotoGP News
Honda Ungkap Teaser "Kembali ke Titik Awal" untuk Putaran Motegi
2h ago
Takaaki Nakagami, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Fermin Aldeguer Menjalani Operasi Jelang Fase Flyaway MotoGP
5h ago
Fermin Aldeguer.
MotoGP News
Honda Panggil Somkiat Chantra untuk Gantikan Joan Mir di Motegi
23/09/26
Somkiat Chantra.
MotoGP News
"Sekaranglah Waktunya" - Agius Jelaskan Motivasi Promosi ke MotoGP
22/09/26
Senna Agius, 2026 Moto2 Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Marc Marquez Diperingatkan soal Ancaman Pedro Acosta di 2027
22/09/26
Pedro Acosta with Paul Trevathan, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Di Giannantonio Menilai Dirinya Salah Langkah di Red Bull Ring
22/09/26
Fabio di Giannantonio.
MotoGP News
Bagnaia Merasa Ducati 'Mundur ke Levelnya' di Austria
22/09/26
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi 'Membakar Otaknya' untuk Tambahan Performa di GP Austria
22/09/26
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 Austrian MotoGP
MotoGP News
Duet Gresini Menyayangkan Insiden GP Austria
22/09/26
Alex Marquez, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.