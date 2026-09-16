Senna Agius Lengkapi Line-Up MotoGP 2027 dengan Promosi ke Tech3 KTM

Senna Agius telah resmi dipastikan akan naik kelas dari Moto2 ke MotoGP bersama Tech3 KTM pada musim depan.

Pembalap Australia 20 tahun ini melengkapi line-up kelas utama untuk musim 2027 dengan bergabung bersama Luca Marini bergabung dengan Luca Marini dalam formasi Tech3 yang sepenuhnya baru.

Agius akan menjadi salah satu dari lima pembalap debutan di era baru 850cc/Pirelli, bersama sesama pemenang balapan Moto2 - David Alonso, Dani Holgado, dan Izan Guevara - serta calon juara WorldSBK, Nicolo Bulega.

"Hari ini, impian seumur hidup saya menjadi kenyataan: bisa tampil di MotoGP," ujar Agius. "Butuh kerja keras bertahun-tahun untuk mencapai momen ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Guenther serta seluruh tim Tech3 yang telah memercayai saya dan memberikan kesempatan ini.

Senna Agius, Jens Hainbach, Nicolos Goyon. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya tidak sabar untuk membalas kepercayaan mereka. Saya menyadari tantangan yang ada di depan mata, namun saya siap untuk belajar, bekerja keras, dan menjadi versi terbaik dari diri saya bersama tim ini.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah mendukung serta berkorban demi perjalanan karier saya.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap tim, insinyur, dan mekanik yang pernah bekerja sama dengan saya selama ini, mereka semua telah berperan penting dalam membantu saya mencapai titik ini. Saya tidak sabar untuk segera memulai dan membuat semua orang bangga."

Agius, pemenang empat balapan Grand Prix Moto2, meraih pole untuk putaran Misano, tetapi ia tersingkir oleh insiden di Tikungan 1. Hasil ini membuatnya turun ke posisi empat klasemen, yang saat ini dipimpin oleh rekan setimnya di IntactGP, Manuel Gonzalez.

Manajer Tim Tech3, Nicolas Goyon, menambahkan: "Sepanjang kariernya di Moto2, Senna telah membuktikan bahwa ia memiliki kecepatan sekaligus mentalitas untuk menghadapi tantangan baru ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Usianya masih muda, sehingga ada banyak potensi untuk kami kembangkan bersama, dan kami sangat antusias untuk menjadi bagian dari tahap selanjutnya dalam perjalanan kariernya.

Senna Agius, Moto2, 2026 © Gold and Goose

“Memulai MotoGP dengan regulasi dan mesin yang benar-benar baru akan menjadi tantangan besar bagi setiap pembalap, namun hal ini juga memberi kami kesempatan untuk membangun sesuatu bersama sejak awal.

"Senna memiliki semangat tinggi untuk belajar, ia bekerja keras, dan telah membuktikan kemampuannya untuk bersaing di barisan depan. Kami sangat senang ia bergabung dengan Tech3 dan tak sabar melihat apa yang bisa kami capai bersama.”

Dengan kepindahan Jack Miller dari MotoGP WorldSBK, Agius menjadi satu-satunya pembalap tuan rumah di grid untuk ajang baru di Adelaide tahun depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara itu, pembalap Tech3 saat ini, Maverick Vinales, telah resmi dikonfirmasi akan menyusul Miller, Franco Morbidelli, Brad Binder, dan Alex Rins meninggalkan MotoGP pada akhir musim ini.

Saat ini, Vinales sedang absen akibat cedera bahu yang masih dialaminya dan posisinya akan kembali digantikan oleh Pol Espargaro di Red Bull Ring akhir pekan ini.