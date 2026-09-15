Alex Marquez Merayakan Podium Tak Terduga di GP San Marino

Alex Marquez meraih podium yang emosional di MotoGP Misano dengan seragam tim Gresini.

Alex Marquez delivers emotional Gresini farewell podium at Misano
Alex Marquez delivers emotional Gresini farewell podium at Misano
© Gold and Goose

Dua kecelakaan saat kualifikasi membuat Alex Marquez harus memulai balapan Misano terakhirnya sebagai pembalap Gresini dari posisi kesembilan di grid.

Pembalap Spanyol itu finis kelima di Sprint, dan tampil jauh lebih baik di Grand Prix dengan membawa motor Gresini berlivery khusus Marco Simoncelli di posisi kedua, tepat di belakang sang kakak Marc.

Ini adalah podium pertama Alex sejak kecelakaan parah yang dialaminya di Catalunya pada bulan Mei, sekaligus menjadi finis 1-2 Marquez bersaudara di 2026.

"Merupakan suatu kehormatan besar bisa mengenakan warna-warna ini, namun terutama bisa naik ke podium," ujar Alex Marquez mengawali.

"Bagi Gresini, ini juga merupakan GP yang sangat penting. Dan ini akan menjadi GP terakhir saya bersama Gresini di Italia, jadi momen ini juga terasa emosional karena alasan tersebut.

Marc Marquez leads, 2026 Misano MotoGP.
Marc Marquez leads, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose
Misano MotoGP Race Lap Times: Top 5 riders.
Misano MotoGP Race Lap Times: Top 5 riders.
© Peter McLaren

“Saya hanya berusaha memberikan kemampuan terbaik saya. Memang benar saya menghabiskan banyak energi saat harus menyalip pembalap lain dari posisi belakang, tetapi saya yakin itulah cara yang tepat untuk melakukannya.

“Ini adalah podium yang tak terduga bagi kami, apalagi finis di posisi kedua. Kami memang agak beruntung dengan kecelakaan [yang dialami Bezzecchi], tetapi kami mampu membalap dengan sangat baik dan tampil tangguh hingga akhir.”

"Marc sempat bermain sedikit"

Pada satu titik, Alex sempat memangkas jarak hingga kurang dari setengah detik di belakang Marc yang memimpin balapan, tapi ia merasa pembalap tim pabrikan Ducati itu menyimpan performa cadangan.

"Saat saya memacu kecepatan, dia juga memacu kecepatannya. Saat saya sedikit mengendurkan tempo, dia pun ikut santai. Jadi, dia seperti sedang mempermainkan situasi," ujar Alex. 

"Menurut saya, dia mungkin memiliki keunggulan ritme sekitar 0,1 detik dibandingkan saya, dan karena itulah dia mampu mengontrol jarak tersebut dengan sangat baik."

Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Misano MotoGP.
Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Meski demikian, pembalap yang musim depan akan membela tim pabrikan KTM itu merasa bahwa satu-satunya hal yang menghalanginya untuk kembali meraih kemenangan - setelah sebelumnya menang di Grand Prix Jerez awal musim ini - adalah posisi start di baris terdepan.

"Memulai balapan dari baris depan akan membuatnya lebih mudah," ujarnya. "Namun, menurut saya hari ini Marc dan Bezzecchi memiliki keunggulan dibandingkan saya, mungkin hanya selisih setengah atau sepersepuluh detik, tetapi di sini selisih sepersepuluh detik itu sangat berarti.

"Itulah sebabnya Marc bisa sedikit 'bermain' dengan saya di akhir sesi. Namun, jika Anda berada di baris depan dan mencatatkan hasil kualifikasi yang bagus, peluang Anda pun lebih besar. Jadi, posisi kedua ini bagi saya cukup tak terduga."

Alex kini menempati peringkat kedelapan dalam Kejuaraan Dunia MotoGP, mengungguli rekan setim Marc Marquez di Ducati, Pecco Bagnaia.

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Alex Marquez
Marc Marquez
Gresini Racing MotoGP
MotoGP
Alex Marquez Merayakan Podium Tak Terduga di GP San Marino
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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