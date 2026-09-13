MotoGP San Marino 2026: Starting Grid untuk Grand Prix dari Misano

Marco Bezzecchi akan MotoGP San Marino 2026 di Misano dari pole setelah mencatatkan waktu putaran pemecah rekor dalam sesi kualifikasi.

Bezzecchi memastikan pole dengan menjadi pembalap pertama yang menembus catatan waktu 1 menit 29 detik pada putaran awalnya.

Juara bertahan Marc Marquez kemudian naik ke posisi kedua, membuka peluang terulangnya duel tahun lalu yang dimenangkan oleh Marc Marquez.

Fermin Aldeguer dari tim Gresini akan bergabung dengan mereka di baris depan setelah tampil impresif mengendarai motor GP25.

Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

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Kecelakaan yang dialami Fabio di Giannantonio memupus harapannya untuk memulai balapan dari baris terdepan. Pembalap tim VR46 itu akan memimpin baris kedua, tepat di depan pemimpin klasemen Jorge Martin - yang finis ketiga di Sprint - dan Luca Marini dari tim Honda.

Pedro Acosta akan memulai balapan dari posisi ketujuh untuk KTM, diikuti oleh Franco Morbidelli dan Alex Marquez, yang juga terjatuh saat sesi kualifikasi.

Di posisi yang lebih belakang, Pecco Bagnaia akan memulai balapan kandang terakhirnya bersama Ducati dari posisi ke-14.

Penalti

Akan ada dua penalti untuk balapan Grand Prix ini.

Johann Zarco dijatuhi penalti penurunan tiga posisi start karena menghalangi Bezzecchi saat kualifikasi, sedangkan Franco Morbidelli harus menjalani penalti *long lap* akibat melaju terlalu lambat dan menghalangi Enea Bastianini pada sesi latihan hari Jumat.

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Fermin Aldeguer, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

MotoGP San Marino 2026: Starting grid lengkap

Baris 1: Marco Bezzecchi (pole), Marc Marquez, Fermin Aldeguer

Baris 2: Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Luca Marini

Baris 3: Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Alex Marquez

Baris 4: Raul Fernandez, Pol Espargaro, Fabio Quartararo

Baris 5: Francesco Bagnaia, Johann Zarco*, Diogo Moreira

Baris 6: Enea Bastianini, Joan Mir, Jack Miller

Baris 7: Brad Binder, Alex Rins, Toprak Razgatlioglu

*Penalti grid tiga posisi.