MotoGP San Marino 2026: Starting Grid untuk Grand Prix dari Misano

Berikut ini starting grid lengkap untuk Grand Prix San Marino 2026 dari Sirkuit Misano.

Grid line-up for the San Marino MotoGP at Misano.
Grid line-up for the San Marino MotoGP at Misano.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi akan MotoGP San Marino 2026 di Misano dari pole setelah mencatatkan waktu putaran pemecah rekor dalam sesi kualifikasi.

Bezzecchi memastikan pole dengan menjadi pembalap pertama yang menembus catatan waktu 1 menit 29 detik pada putaran awalnya.

Juara bertahan Marc Marquez kemudian naik ke posisi kedua, membuka peluang terulangnya duel tahun lalu yang dimenangkan oleh Marc Marquez.

Fermin Aldeguer dari tim Gresini akan bergabung dengan mereka di baris depan setelah tampil impresif mengendarai motor GP25.

Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

Kecelakaan yang dialami Fabio di Giannantonio memupus harapannya untuk memulai balapan dari baris terdepan. Pembalap tim VR46 itu akan memimpin baris kedua, tepat di depan pemimpin klasemen Jorge Martin - yang finis ketiga di Sprint - dan Luca Marini dari tim Honda.

Pedro Acosta akan memulai balapan dari posisi ketujuh untuk KTM, diikuti oleh Franco Morbidelli dan Alex Marquez, yang juga terjatuh saat sesi kualifikasi.

Di posisi yang lebih belakang, Pecco Bagnaia akan memulai balapan kandang terakhirnya bersama Ducati dari posisi ke-14.

Penalti

Akan ada dua penalti untuk balapan Grand Prix ini.

Johann Zarco dijatuhi penalti penurunan tiga posisi start karena menghalangi Bezzecchi saat kualifikasi, sedangkan Franco Morbidelli harus menjalani penalti *long lap* akibat melaju terlalu lambat dan menghalangi Enea Bastianini pada sesi latihan hari Jumat.

Fermin Aldeguer, 2026 Misano MotoGP.
Fermin Aldeguer, 2026 Misano MotoGP.
© Gold and Goose

MotoGP San Marino 2026: Starting grid lengkap

Baris 1:    Marco Bezzecchi (pole), Marc Marquez, Fermin Aldeguer            
Baris 2:    Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Luca Marini            
Baris 3:    Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Alex Marquez            
Baris 4:    Raul Fernandez, Pol Espargaro, Fabio Quartararo        
Baris 5:    Francesco Bagnaia, Johann Zarco*, Diogo Moreira            
Baris 6:    Enea Bastianini, Joan Mir, Jack Miller            
Baris 7:    Brad Binder, Alex Rins, Toprak Razgatlioglu   

*Penalti grid tiga posisi.

Tags:

Marco Bezzecchi
Marc Marquez
Fermin Aldeguer
Jorge Martin
Francesco Bagnaia
MotoGP San Marino 2026: Starting Grid untuk Grand Prix dari Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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