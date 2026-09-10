Heboh Postingan Sosmed Lengan Kanan, Marc Marquez Beri Penjelasan

Marc Marquez menjelaskan unggahan media sosialnya yang viral mengenai lengannya.

Marc Marquez posted a viral image of his injured right arm
Marc Marquez posted a viral image of his injured right arm
© Gold and Goose

Marc Marquez mengatakan bahwa ia mengunggah foto lengan kanan, yang viral di sosial media, sebagai "cara terbaik" agar orang-orang berhenti membahas cederanya.

Juara dunia tujuh kali itu mengunggah foto yang mencolok di saluran media sosialnya pekan lalu, yang memperlihatkan tingkat kerusakan pada lengan kanannya akibat berbagai cedera serius selama bertahun-tahun.

Unggahan tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah Ducati merilis video dari Grand Prix Inggris, yang memperlihatkan Marc Marquez memberi tahu timnya bahwa ia "tidak memiliki kendali" atas lengan kanannya selama balapan di Silverstone.

Kondisi fisik Marquez menjadi topik pembicaraan utama sepanjang musim 2026, seiring upayanya mengatasi dampak lanjutan dari cedera bahu kompleks yang dialaminya di Indonesia tahun lalu.

Marc Marquez shows right shoulder in gym (@MarcMarquez93 Instagram).
Marc Marquez shows right shoulder in gym (@MarcMarquez93 Instagram).

Pada hari Kamis di Grand Prix San Marino, ia mengungkapkan alasan di balik unggahan foto lengannya saat ditanya oleh situs resmi MotoGP.

"Saya mengunggah foto itu karena saya yakin itu adalah cara terbaik untuk menghentikan pembicaraan mengenai lengan saya," ujarnya.

"Hal yang saya pelajari sepanjang karier saya adalah bahwa ketika muncul tanda tanya, rumor, atau spekulasi, segalanya menjadi lebih mudah jika kita bersikap jujur.

“Saya tahu, dan saya paham betul kondisi saya. Namun, Anda sudah memiliki gambaran situasinya. Anda sudah mendapatkan keterangan dari dokter saya, dan dialah orang yang paling tepat untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada tubuh saya.

“Saat ini, fokus penuh saya adalah berjuang menghadapi situasi ini dalam kejuaraan yang luar biasa ini.”

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, dokter bedah Marquez, Dr. Samuel Antuna, mengungkapkan bahwa otot bisep lengan kanan pembalap asal Spanyol itu saat ini hanya memiliki kapasitas 50%.

Dokter bedah tersebut juga mengakui bahwa cedera yang dialami Marquez di Indonesia "mengubah segalanya" terkait kemampuannya dalam membalap dibandingkan dengan tahun 2025.

Sejumlah pembalap dimintai tanggapan mengenai unggahan media sosial Marquez pada hari Kamis di Misano.

Adiknya, Alex Marquez, sependapat dengan alasan sang juara tujuh kali itu mengunggah postingan tersebut.

"Menurut saya, [mengunggah foto itu] lebih bertujuan untuk mencegah spekulasi mengenai kondisi fisiknya," ujar Alex Marquez.

"Tapi menurut saya, sebuah gambar lebih bermakna daripada seribu kata. Jadi, itu hanya untuk mengakhiri pembahasan mengenai apakah dia baik-baik saja, apakah kondisinya tidak oke, dan sebagainya.

“Dia memperlihatkan kenyataan yang ada, dan menurut saya, hal itu memberikan ketenangan bagi seorang pembalap untuk melupakan masalah yang sedang dihadapinya sehari-hari dan sekadar fokus memenangkan kejuaraan.”

Marc Marquez memenangkan kedua balapan pada seri terakhir di Aragon, yang membawanya naik ke posisi kedua klasemen dan kini hanya tertinggal 19 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.

Tags:

Marc Marquez
Heboh Postingan Sosmed Lengan Kanan, Marc Marquez Beri Penjelasan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Aprilia Merasa Terhormat Bertarung Lawan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Bagaimana Ducati Melihat Pertarungan MotoGP 2026 Terbentuk?
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Sebut GP Indonesia sebagai Balapan Tersulitnya di Sisa 2026
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Kesalahan yang Nyaris Merenggut Kemenangan Aragon
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Acosta Menyebut Overtakenya ke Bezzecchi "Mudah"
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bezzecchi Akui Marc Marquez Lebih Cepat Darinya di Aragon
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Heboh Postingan Sosmed Lengan Kanan, Marc Marquez Beri Penjelasan
2h ago
Marc Marquez wins Aragon MotoGP.
MotoGP News
Kedekatan Masa Lalu Yakinkan Bulega Pilih VR46 di MotoGP
3h ago
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
MotoGP News
Marini Temukan Inspirasi dari Kesuksesan Valentino Rossi di MotoGP
3h ago
Luca Marini speaks to Valentino Rossi at the 2026 MotoGP Czech Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor, Isyaratkan Rencana ke Depan
4h ago
Alex Rins.
MotoGP News
Ai Ogura Batal Comeback di Misano, Targetkan Red Bull Ring
8h ago
Ai Ogura.

More News

MotoGP News
Marc Marquez Mengantisipasi Akhir Pekan yang Lebih Rumit di Misano
23h ago
Marc Marquez, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Brad Binder Gabung Tim WorldSBK BMW untuk Musim 2027
09/09/26
Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Yamaha Akui Miller Terlalu Bagus untuk Dilewatkan di WorldSBK
09/09/26
Jack Miller.
MotoGP News
Cruthlow Dukung Bagnaia untuk Bangkit dari Masa Sulitnya di MotoGP
09/09/26
Pecco Bagnaia.
MotoGP News
Bulega Lengkapi Line-Up MotoGP 2027 Ducati setelah Diumumkan VR46
09/09/26
Nicolo Bulega.