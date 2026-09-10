Heboh Postingan Sosmed Lengan Kanan, Marc Marquez Beri Penjelasan

Marc Marquez mengatakan bahwa ia mengunggah foto lengan kanan, yang viral di sosial media, sebagai "cara terbaik" agar orang-orang berhenti membahas cederanya.

Juara dunia tujuh kali itu mengunggah foto yang mencolok di saluran media sosialnya pekan lalu, yang memperlihatkan tingkat kerusakan pada lengan kanannya akibat berbagai cedera serius selama bertahun-tahun.

Unggahan tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah Ducati merilis video dari Grand Prix Inggris, yang memperlihatkan Marc Marquez memberi tahu timnya bahwa ia "tidak memiliki kendali" atas lengan kanannya selama balapan di Silverstone.

Kondisi fisik Marquez menjadi topik pembicaraan utama sepanjang musim 2026, seiring upayanya mengatasi dampak lanjutan dari cedera bahu kompleks yang dialaminya di Indonesia tahun lalu.

Marc Marquez shows right shoulder in gym (@MarcMarquez93 Instagram).

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Pada hari Kamis di Grand Prix San Marino, ia mengungkapkan alasan di balik unggahan foto lengannya saat ditanya oleh situs resmi MotoGP.

"Saya mengunggah foto itu karena saya yakin itu adalah cara terbaik untuk menghentikan pembicaraan mengenai lengan saya," ujarnya.

"Hal yang saya pelajari sepanjang karier saya adalah bahwa ketika muncul tanda tanya, rumor, atau spekulasi, segalanya menjadi lebih mudah jika kita bersikap jujur.

“Saya tahu, dan saya paham betul kondisi saya. Namun, Anda sudah memiliki gambaran situasinya. Anda sudah mendapatkan keterangan dari dokter saya, dan dialah orang yang paling tepat untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada tubuh saya.

“Saat ini, fokus penuh saya adalah berjuang menghadapi situasi ini dalam kejuaraan yang luar biasa ini.”

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Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, dokter bedah Marquez, Dr. Samuel Antuna, mengungkapkan bahwa otot bisep lengan kanan pembalap asal Spanyol itu saat ini hanya memiliki kapasitas 50%.

Dokter bedah tersebut juga mengakui bahwa cedera yang dialami Marquez di Indonesia "mengubah segalanya" terkait kemampuannya dalam membalap dibandingkan dengan tahun 2025.

Sejumlah pembalap dimintai tanggapan mengenai unggahan media sosial Marquez pada hari Kamis di Misano.

Adiknya, Alex Marquez, sependapat dengan alasan sang juara tujuh kali itu mengunggah postingan tersebut.

"Menurut saya, [mengunggah foto itu] lebih bertujuan untuk mencegah spekulasi mengenai kondisi fisiknya," ujar Alex Marquez.

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"Tapi menurut saya, sebuah gambar lebih bermakna daripada seribu kata. Jadi, itu hanya untuk mengakhiri pembahasan mengenai apakah dia baik-baik saja, apakah kondisinya tidak oke, dan sebagainya.

“Dia memperlihatkan kenyataan yang ada, dan menurut saya, hal itu memberikan ketenangan bagi seorang pembalap untuk melupakan masalah yang sedang dihadapinya sehari-hari dan sekadar fokus memenangkan kejuaraan.”

Marc Marquez memenangkan kedua balapan pada seri terakhir di Aragon, yang membawanya naik ke posisi kedua klasemen dan kini hanya tertinggal 19 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.