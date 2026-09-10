Ai Ogura Batal Comeback di Misano, Targetkan Red Bull Ring

Ai Ogura akan melewatkan putaran MotoGP keduanya secara beruntun setelah mengundurkan diri dari putaran Misano akhir pekan ini, yang semakin mempersulit peluangnya dalam pertarungan gelar.

Pembalap Trackhouse Aprilia sempat itu naik ke posisi kedua dalam kejuaraan dunia berkat raihan enam podium dalam tujuh balapan, termasuk kemenangan Grand Prix pertamanya di Assen.

Tapi, posisi Ogura turun ke peringkat ketiga setelah ia terjatuh dan gagal finis di Grand Prix Inggris, lalu mengalami patah tulang ibu jari kiri saat berlatih menggunakan motor motocross di Jepang.

Cedera tersebut memaksanya absen di Aragon, namun setelah menjalani operasi di Spanyol dan beristirahat selama satu akhir pekan untuk pemulihan, Ogura berharap bisa kembali membalap di Misano.

The 2026 MotoGP title chase so far. © Peter McLaren

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Rencana tersebut kini telah dibatalkan karena cederanya 'belum cukup pulih' baginya untuk membalap.

"Terkait Ai, kami memutuskan untuk mengikuti saran tim medis yang merekomendasikan untuk menunggu satu minggu lagi," ujar prinsipal tim Trackhouse, Davide Brivio. "Jadi, targetnya adalah melihat apakah dia bisa kembali membalap di Austria."

Selama absen, posisi Ogura di kejuaraan dunia telah merosot ke peringkat kelima, tertinggal 53 poin dari pembalap tim pabrikan Aprilia, Jorge Martin.

Pembalap penguji Aprilia, Lorenzo Savadori - yang menggantikan Ogura di Aragon - 'tidak dapat membalap akhir pekan ini', yang berarti Raul Fernandez akan menjadi satu-satunya wakil Trackhouse di Grand Prix San Marino.

Putaran di Red Bull Ring akan berlangsung pada akhir pekan berikutnya.

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