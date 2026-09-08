Pramac Menyoroti Performa Tersembunyi Razgatlioglu di Aragon

Toprak Razgatlioglu masih mencari finis 10 besar pertamanya di MotoGP, tapi detail yang tersembunyi di Aragon menunjukkan potensi tersebut.

Pramac encouraged by Toprak’s mid-race Aragon pace
Pramac encouraged by Toprak’s mid-race Aragon pace
© Gold and Goose

Toprak Razgatlioglu mungkin berada di posisi ke-15 pada lap ke-12 balapan MotoGP Aragon hari Minggu, tapi hanya lima pembalap terdepan yang mencatat laptime lebih cepat dibandingkan pembalap *rookie* Pramac Yamaha tersebut.

Razgatlioglu - yang juga mencatatkan waktu putaran terbaik di antara pembalap Yamaha dalam Grand Prix tersebut - kemudian membuktikan performanya dengan menjadi pembalap tercepat ketujuh di lintasan pada lap ke-13, tercepat kesebelas pada lap ke-14, dan tercepat kedelapan pada lap ke-15.

Sayangnya, pembalap asal Turki itu kemudian mulai mengalami kendala akibat penurunan performa ban depan, yang menyebabkan posisinya merosot drastis dari urutan kesebelas tercepat pada lap ke-17 menjadi urutan ke-19 pada lap berikutnya. 

Setelah sempat menyalip Luca Marini, Razgatlioglu kembali disalip oleh pembalap Honda tersebut sebelum akhirnya terjatuh pada lap ke-21 dari total 23 lap.

Kendati demikian, Team Director Pramac, Gino Borsoi, memandang aksi impresif Razgatlioglu di pertengahan balapan sebagai bukti bahwa juara bertahan WorldSBK itu semakin mendekati targetnya untuk finis di posisi sepuluh besar MotoGP untuk pertama kalinya.

Aragon MotoGP Race Lap Times: Podium plus Yamaha riders.
Aragon MotoGP Race Lap Times: Podium plus Yamaha riders.
© Peter McLaren

"Lebih cepat dari pembalap 10 besar"

“"Dia juga membalap dengan baik hingga tahap-tahap akhir... bahkan sempat mencatatkan waktu putaran yang lebih cepat daripada pembalap di 10 besar," ujar Borsoi.

"Hal ini menunjukkan bahwa kami mulai kembali ke performa yang kami miliki beberapa balapan yang lalu.

"Sayangnya, dia mencapai batas kemampuan ban depan; ditambah lagi dengan gaya balap yang sedikit lebih agresif serta bobot tubuh yang lebih berat dibandingkan beberapa pembalap lain, situasi ini menjadi lebih sulit dikendalikan menjelang akhir balapan.

"Insiden kecelakaan itu terjadi akibat keausan ban tersebut, namun secara keseluruhan menurut saya Toprak telah tampil dengan baik akhir pekan ini.

“Kami mengambil sisi positif dari Aragon, dan saya yakin kami bisa kembali ke posisi yang sebelumnya kami perebutkan serta terus membangun kemajuan dari sana.”
 

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Hasil finis terbaik Razgatlioglu sejauh musim ini adalah posisi kesebelas, yang diraihnya pada Grand Prix Hungaria maupun Sprint Brno.

Sementara itu, Borsoi sudah menantikan saat Razgatlioglu kembali menggunakan ban Pirelli untuk era baru mesin 850cc pada tahun 2027.

"Dia paham betul karakteristik bannya, jadi dia memiliki peluang besar tahun depan karena dia bisa langsung menunjukkan kecepatannya," ujar Borsoi kepada reporter *pit lane* MotoGP, Jack Appleyard, di Aragon.

"Musim ini memang berat; semua orang tahu motor kami masih dalam tahap pengembangan. Namun, saya cukup yakin Toprak bisa langsung berada dalam situasi yang jauh lebih baik pada musim depan."

Tags:

Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha
MotoGP
Pramac Menyoroti Performa Tersembunyi Razgatlioglu di Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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