RESMI: Jack Miller Pindah ke Yamaha WorldSBK untuk Musim 2027

Jack Miller akan meninggalkan MotoGP dan bergabung dengan tim pabrikan Yamaha di WorldSBK untuk musim 2027.

Jack Miller joins WorldSBK for 2027
Jack Miller joins WorldSBK for 2027
© Gold and Goose

Sudah resmi. Jack Miller akan meninggalkan MotoGP dan bergabung dengan tim pabrikan Yamaha di ajang World Superbike untuk musim 2027 dan 2028.

Miller - yang dipastikan kehilangan kursi di Pramac MotoGP karena digantikan oleh pembalap debutan Izan Guevara - akan bergabung dengan tim Pata Yamaha untuk menggantikan Xavi Vierge.

"Saya sangat antusias mengumumkan bahwa saya akan beralih ke WorldSBK bersama Yamaha, sekaligus memperpanjang kemitraan kami," ujar Miler. 

"Saya sangat menikmati kerja sama dengan merek ini selama beberapa tahun terakhir di MotoGP dan sangat bersyukur atas kesempatan untuk melihat apa yang bisa kami capai dengan motor R1.

"Saya sudah sempat menjajal motor ini sedikit di Suzuka dalam beberapa tahun terakhir, dan meskipun motor spesifikasi WorldSBK memiliki perbedaan, saya sangat menantikan babak baru dalam karier saya ini. Semoga kami bisa meraih hasil yang sangat kompetitif di sana."

Jack Miller wins the 2022 Japanese MotoGP.
Jack Miller wins the 2022 Japanese MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah finis sebagai runner-up di bawah Alex Marquez di kelas Moto3, Miller langsung beralih ke MotoGP pada tahun 2015.

Ia kemudian mencatatkan satu kemenangan bersama Marc VDS Honda dan tiga kemenangan bersama tim pabrikan Ducati, sebelum meraih podium MotoGP ke-23 miliknya saat membela KTM. 

Hasil terbaik pembalap berusia 31 tahun itu bersama Yamaha adalah finis di posisi keempat pada Sprint Race di kandang sendiri, Phillip Island, tahun lalu.

Saat ini, Miller menempati peringkat ke-17 dalam kejuaraan dunia dengan mengendarai motor V4 terbaru Yamaha, namun ia tetap menjadi pembalap terbaik kedua bagi pabrikan tersebut setelah Fabio Quartararo.

Hasil terbaiknya musim ini adalah posisi kedelapan, dan ia juga finis sebagai pembalap Yamaha terdepan dalam dua putaran terakhir di Silverstone serta Aragon.

Meskipun Miller telah menghabiskan seluruh karier kejuaraan dunianya di paddock Grand Prix, ia memiliki pengalaman balap Superbike dari partisipasinya di akhir musim dalam kejuaraan Australia bersama Ducati pada tahun 2021 dan 2022.

Jack Miller, Pramac Yamaha.
Jack Miller, Pramac Yamaha.
© Gold and Goose

Miller juga telah dua kali finis sebagai runner-up di ajang Suzuka 8 Hours dalam dua musim terakhir bersama tim pabrikan Yamaha; kecepatannya saat mengendarai motor R1 dinilai sebagai faktor kunci yang membantunya mendapatkan kontrak di WorldSBK.

Saat ini, Yamaha sedang menjalani musim WorldSBK yang berat, di mana pembalap andalan mereka, Andrea Locatelli, hanya menempati posisi ke-12 dalam kejuaraan dunia dengan hasil terbaik finis di urutan kelima.

Kesepakatan Miller dengan Pata Yamaha merupakan langkah pertama dari sejumlah perpindahan yang diperkirakan akan terjadi dari MotoGP ke WorldSBK, yang juga melibatkan nama-nama seperti Brad Binder (BMW), Franco Morbidelli (Aruba.it Ducati), dan Alex Rins (Goeleven Ducati).

Mereka semua berharap dapat mengambil manfaat dari pengalaman mereka bersama Michelin, mengingat perusahaan ban asal Prancis tersebut akan mengambil alih posisi Pirelli sebagai pemasok ban kejuaraan mulai tahun 2027.

Pembalap asal Australia tersebut kemungkinan akan memadukan tugasnya di WorldSBK dengan kembali tampil di Suzuka pada musim depan, serta mungkin juga melakukan sejumlah sesi uji coba MotoGP.

Pembalap Yamaha terakhir yang memenangkan gelar World Superbike adalah Toprak Razgatlioglu - rekan satu tim Miller di Pramac saat ini - pada tahun 2021.

Ben Spies adalah juara WorldSBK Yamaha lainnya, yang meraih gelar tersebut pada tahun 2009.

Tags:

Jack Miller
World Superbikes
2027
MotoGP
RESMI: Jack Miller Pindah ke Yamaha WorldSBK untuk Musim 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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