KTM Melihat Marini sebagai Bagian dari Pembangunan Kembali Proyek MotoGP

Pit Beirer melihat Luca Marini sebagai bagian penting dari proyek MotoGP KTM.

Marini part of KTM “restart”
Marini part of KTM “restart”
© Gold and Goose

Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, mengatakan bahwa antusiasme Luca Marini terhadap proyek RC16 serta kemampuannya mengembangkan motor adalah alasan di balik perekrutan pembalap Italia itu ke tim Tech3 untuk musim MotoGP 2027.

Marini, yang saat ini menjalani tahun keduanya sebagai pembalap pabrikan HRC, akan menjadi bagian dari perombakan total line-up empat pembalap KTM untuk musim 2027.

Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio telah dipastikan bergabung dengan tim pabrikan Red Bull untuk era baru 850cc/Pirelli, sementara Marini diperkirakan akan didampingi oleh rookie Senna Agius di Tech3.

"Kami sangat senang dia bergabung dengan kami," ujar Beirer kepada reporter *pit lane* MotoGP, Jack Appleyard, di Aragon.

Pit Beirer.
Pit Beirer.
© Gold and Goose

“Luca menunjukkan ketertarikannya sejak awal, dan menurut saya penting bagi seseorang untuk benar-benar ingin bergabung di sini. Selain itu, setelah berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, jelas terlihat bahwa dia adalah sosok hebat yang juga bisa membantu meningkatkan performa motor.

“Saya terus berkomunikasi erat dengan Guenther mengenai langkah terbaik bagi tim Tech3. Kami pun berkomitmen sejak awal: kami menginginkan satu pembalap muda dan satu pembalap berpengalaman.

“Kami tidak ingin memiliki dua pembalap muda [di Tech3] karena ini bukan tim untuk rookie. Ini adalah tim MotoGP yang tangguh dan memiliki struktur lengkap.

“Oleh karena itu, menurut kami, kombinasi antara pembalap berpengalaman dan—harapannya—pembalap muda yang bergabung di sana adalah hal yang sangat bagus.

“Selain itu, saat mendengar kabar ini, pembalap-pembalap baru kami yang lain untuk musim depan merasa sangat senang karena mereka tahu kemampuan Luca dan bagaimana ia dapat membantu pengembangan motor.

Luca Marini.
Luca Marini.
© Gold and Goose

Beirer menambahkan bahwa susunan pembalap yang baru dan regulasi teknis anyar merupakan kesempatan untuk "memulai kembali" program MotoGP KTM.

"Kami harus memanfaatkan momen ini untuk memulai kembali proyek tersebut bersama para pembalap baru, serta banyaknya orang yang bergabung dan meyakini proyek ini.

"Menurut saya, ini benar-benar menjadi suntikan energi positif untuk masa depan."

Pembalap Tech3 saat ini, Enea Bastianini, akan pindah ke Trackhouse Aprilia, sementara rekan setimnya yang sedang cedera, Maverick Vinales, akan meninggalkan grid.

Tags:

Luca Marini
KTM Melihat Marini sebagai Bagian dari Pembangunan Kembali Proyek MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Puig Canangkan Satu Target Jelas untuk Quartararo dan Honda di 2027
Fabio Quartararo passes the Honda of Cal Crutchlow, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
Luca Marini Ungkap Bagaimana Joan Mir Jadi Pembeda di Kualifikasi
Luca Marini, Joan Mir, MotoGP 2026.
MotoGP News
Pembalap VR46 Trackday di Misano Jelang Balapan Malam CIV
Francesco Bagnaia, Valentino Rossi in Misano pit box. Credit: Instagram/VR46 Riders Academy.
MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Pole, Bezzecchi Terjatuh Lagi
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Bagaimana Hilangnya Perangkat Holeshot MotoGP Mempengaruhi Start?
MotoGP start.

Latest News

MotoGP News
KTM Melihat Marini sebagai Bagian dari Pembangunan Kembali Proyek MotoGP
1m ago
Luca Marini.
MotoGP News
Fokus ke 850, Razgatlioglu Tidak Peduli dengan Upgrade Mesin 1000cc Yamaha
03/09/26
Toprak Razgatlioglu, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Espargaro Hadapi Jadwal Padat dengan Motor MotoGP 1000cc dan 850cc
03/09/26
Pol Espargaro, 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Merasa Jumlah Hari di Tes Pra-Musim MotoGP 2027 Sudah Cukup
03/09/26
Fabio Quartararo (Yamaha), Luca Marini (Honda), Alex Rins (Yamaha), 2026 Aragon MotoGP.
MotoGP News
Jadwal Pra-Musim MotoGP 2027 Diumumkan, Tes Sepang Hanya 2 Hari
03/09/26
Practice starts, 2026 Sepang test.

More News

MotoGP News
Aprilia Merasa Terhormat Bertarung Lawan Marc Marquez untuk Gelar MotoGP
02/09/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Di Mana Acosta Unggul Dibandingkan Pembalap KTM Lainnya?
02/09/26
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Qatar akan Tetap Gelar MotoGP dan F1 di Tengah Perang Iran
02/09/26
2025 MotoGP Qatar Grand Prix
MotoGP News
Kritik Balik Quartararo, Yamaha Minta Ia Mencontoh Miller
02/09/26
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP
MotoGP News
Lebih Lambat 10 Detik dari Balapan Aragon 2025, Joan Mir Khawatir
01/09/26
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2026 Aragon MotoGP