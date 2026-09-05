KTM Melihat Marini sebagai Bagian dari Pembangunan Kembali Proyek MotoGP

Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, mengatakan bahwa antusiasme Luca Marini terhadap proyek RC16 serta kemampuannya mengembangkan motor adalah alasan di balik perekrutan pembalap Italia itu ke tim Tech3 untuk musim MotoGP 2027.

Marini, yang saat ini menjalani tahun keduanya sebagai pembalap pabrikan HRC, akan menjadi bagian dari perombakan total line-up empat pembalap KTM untuk musim 2027.

Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio telah dipastikan bergabung dengan tim pabrikan Red Bull untuk era baru 850cc/Pirelli, sementara Marini diperkirakan akan didampingi oleh rookie Senna Agius di Tech3.

"Kami sangat senang dia bergabung dengan kami," ujar Beirer kepada reporter *pit lane* MotoGP, Jack Appleyard, di Aragon.

Pit Beirer. © Gold and Goose

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“Luca menunjukkan ketertarikannya sejak awal, dan menurut saya penting bagi seseorang untuk benar-benar ingin bergabung di sini. Selain itu, setelah berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, jelas terlihat bahwa dia adalah sosok hebat yang juga bisa membantu meningkatkan performa motor.

“Saya terus berkomunikasi erat dengan Guenther mengenai langkah terbaik bagi tim Tech3. Kami pun berkomitmen sejak awal: kami menginginkan satu pembalap muda dan satu pembalap berpengalaman.

“Kami tidak ingin memiliki dua pembalap muda [di Tech3] karena ini bukan tim untuk rookie. Ini adalah tim MotoGP yang tangguh dan memiliki struktur lengkap.

“Oleh karena itu, menurut kami, kombinasi antara pembalap berpengalaman dan—harapannya—pembalap muda yang bergabung di sana adalah hal yang sangat bagus.

“Selain itu, saat mendengar kabar ini, pembalap-pembalap baru kami yang lain untuk musim depan merasa sangat senang karena mereka tahu kemampuan Luca dan bagaimana ia dapat membantu pengembangan motor.

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Luca Marini. © Gold and Goose

Beirer menambahkan bahwa susunan pembalap yang baru dan regulasi teknis anyar merupakan kesempatan untuk "memulai kembali" program MotoGP KTM.

"Kami harus memanfaatkan momen ini untuk memulai kembali proyek tersebut bersama para pembalap baru, serta banyaknya orang yang bergabung dan meyakini proyek ini.

"Menurut saya, ini benar-benar menjadi suntikan energi positif untuk masa depan."

Pembalap Tech3 saat ini, Enea Bastianini, akan pindah ke Trackhouse Aprilia, sementara rekan setimnya yang sedang cedera, Maverick Vinales, akan meninggalkan grid.

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