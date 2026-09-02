Di Mana Acosta Unggul Dibandingkan Pembalap KTM Lainnya?

Enea Bastianini telah memaparkan aspek di mana Pedro Acosta tampil unggul saat mengendarai KTM.

Pedro Acosta holds a key advantage over other KTM MotoGP riders
Pedro Acosta holds a key advantage over other KTM MotoGP riders
© Gold and Goose

Enea Bastianini mengatakan bahwa cara Pedro Acosta membalap saat finis kedua di MotoGP Aragon itu "berat", dan ia mengaku dirinya kesulitan mengimbangi pembalap Spanyol itu di salah satu aspek kunci dengan RC16.

Pedro Acosta meraih podium pertamanya sejak Grand Prix Hungaria di Aragon akhir pekan lalu setelah ia menyalip Marco Bezzecchi di awal balapan untuk menempati posisi kedua.

Ia pada akhirnya tidak mampu mengejar pemenang balapan, Marc Marquez, meski hanya terpaut 1,754 detik dari pembalap Ducati itu saat melintasi garis finis.

Hasil ini diraih setelah Acosta "mengajukan pertanyaan-pertanyaan berat" kepada KTM selama jeda musim panas - langkah yang membuahkan hasil lebih baik di lintasan.

Pedro Acosta, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Aragon Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Acosta unggul 23,987 detik di depan pembalap KTM terbaik berikutnya pada Grand Prix Aragon, yaitu Enea Bastianini yang finis di posisi kedelapan.

"Dia membalap dengan sangat luar biasa," ujar Bastianini kepada media Italia, seperti dilaporkan oleh GPOne, di Aragon.

"Saya melihat datanya, dan cara dia membalap memang sangat bagus.

“Yang terpenting, dia berhasil menyatukan semuanya dengan sempurna.

“Sangat terlihat jelas bahwa dia membalap dengan penuh percaya diri. Dan ketika seseorang membalap dengan baik serta memiliki kepercayaan diri, hal itu langsung terasa.

“Menurut saya, itulah perbedaannya. Melakukan apa yang dia lakukan hari ini itu berat. Itu tidak mudah.”

Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP.
Enea Bastianini, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Saat ditanya di mana Acosta membuat perbedaan, Bastianini mengatakan bahwa pembalap asal Spanyol itu sangat kuat saat memasuki tikungan.

Pembalap Italia itu juga menambahkan bahwa meniru gaya balap Acosta tidaklah mudah karena perbedaan gaya mereka masing-masing.

Bastianini mencatat bahwa Acosta dapat melepas rem dan membiarkan motor melaju dengan mengalir saat melewati tikungan, sedangkan gaya balapnya sendiri lebih mengandalkan pola stop-and-go.

"Di situlah dia membuat perbedaan, dan itu adalah hal yang belum bisa saya lakukan dengan baik selama beberapa waktu," tambahnya.

“Saya sedikit kehilangan ketajaman saya saat memasuki tikungan, yang dulunya merupakan salah satu kualitas terbaik saya.

“Sejak saya tiba di sini [di KTM], itulah satu hal yang masih belum bisa saya dapatkan kembali.

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“Namun, kami sedang mengupayakannya; kami melakukan segala cara untuk bisa kembali ke performa terbaik.”

Tags:

Pedro Acosta
Enea Bastianini
Di Mana Acosta Unggul Dibandingkan Pembalap KTM Lainnya?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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