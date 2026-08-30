MotoGP Aragon 2026: Starting Grid Grand Prix dari Sirkuit MotorLand

Marco Bezzecchi kembali meraih pole untuk pertama kalinya sejak Mugello setelah secara mengejutkan mengalahkan Marc Marquez di sesi kualifikasi MotoGP Aragon.

Tapi, Marc dan Alex Marquez kemudian membalikkan keadaan atas pembalap Aprilia tersebut dalam balapan Sprint.

Oleh karena itu, Marc Marquez menatap balapan utama hari Minggu dengan ambisi melanjutkan rekor kemenangan beruntun sebagai pembalap Ducati di Aragon menjadi enam.

Tikungan 1 menjadi momen kunci di Sprint Race; Marc melakukan manuver menyalip dari sisi dalam terhadap Bezzecchi, sementara Alex membuntutinya saat keluar dari tikungan.

Bezzecchi dipastikan akan bertahan lebih agresif pada hari Minggu, saat ia juga akan bergabung dengan para pembalap Ducati lainnya dalam menggunakan ban belakang kompon Medium alih-alih Soft.

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Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

Baris kedua grid akan dipimpin oleh pemenang balapan Silverstone dari tim Trackhouse, Raul Fernandez, diikuti oleh rekan setim Bezzecchi sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin. Martin finis di posisi yang sama dengan posisi startnya pada balapan Sprint.

Pedro Acosta mengamankan posisi keenam di grid untuk KTM—meskipun sempat mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi—lalu berhasil mengungguli Fernandez maupun Martin dalam balapan Sprint.

Fabio di Giannantonio dan Pecco Bagnaia masing-masing memulai balapan dari posisi ketujuh dan kedelapan, dan keduanya gagal meraih poin pada hari Sabtu.

Johann Zarco berhasil mempertahankan posisi kesembilan dan mengamankan poin Sprint terakhir dalam balapan pertamanya sejak bulan Mei. Fermin Aldeguer juga tampil mengesankan dengan finis di posisi kelima saat kembali berlomba setelah pulih dari cedera.

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Balapan Aragon Grand Prix yang berlangsung selama 23 lap akan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat (19:00 Waktu Indonesia Barat).

Johann Zarco, 2026 Aragon MotoGP. © Gold and Goose

Tidak ada penalti posisi start, namun Zarco harus menjalani double long-lap penalty pada Grand Prix akibat insiden di Tikungan 1 Catalunya yang menyebabkan cedera lututnya.

MotoGP Aragon 2026: Starting Grid Lengkap

Baris 1: Marco Bezzecchi (pole), Marc Marquez, Alex Marquez

Baris 2: Raul Fernandez, Jorge Martin, Pedro Acosta

Baris 3: Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Johann Zarco

Baris 4: Diogo Moreira, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli

Baris 5: Jack Miller, Brad Binder, Joan Mir

Baris 6: Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Luca Marini

Baris 7: Alex Rins, Pol Espargaro, Toprak Razgatlioglu

Baris 8: Lorenzo Savadori