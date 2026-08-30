MotoGP Aragon 2026: Starting Grid Grand Prix dari Sirkuit MotorLand

Berikut ini starting grid lengkap untuk Grand Prix MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

Marco Bezzecchi claims a hard-fought pole at the Aragon MotoGP.
Marco Bezzecchi claims a hard-fought pole at the Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi kembali meraih pole untuk pertama kalinya sejak Mugello setelah secara mengejutkan mengalahkan Marc Marquez di sesi kualifikasi MotoGP Aragon.

Tapi, Marc dan Alex Marquez kemudian membalikkan keadaan atas pembalap Aprilia tersebut dalam balapan Sprint.

Oleh karena itu, Marc Marquez menatap balapan utama hari Minggu dengan ambisi melanjutkan rekor kemenangan beruntun sebagai pembalap Ducati di Aragon menjadi enam.

Tikungan 1 menjadi momen kunci di Sprint Race; Marc melakukan manuver menyalip dari sisi dalam terhadap Bezzecchi, sementara Alex membuntutinya saat keluar dari tikungan. 

Bezzecchi dipastikan akan bertahan lebih agresif pada hari Minggu, saat ia juga akan bergabung dengan para pembalap Ducati lainnya dalam menggunakan ban belakang kompon Medium alih-alih Soft.

Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Baris kedua grid akan dipimpin oleh pemenang balapan Silverstone dari tim Trackhouse, Raul Fernandez, diikuti oleh rekan setim Bezzecchi sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin. Martin finis di posisi yang sama dengan posisi startnya pada balapan Sprint.

Pedro Acosta mengamankan posisi keenam di grid untuk KTM—meskipun sempat mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi—lalu berhasil mengungguli Fernandez maupun Martin dalam balapan Sprint.

Fabio di Giannantonio dan Pecco Bagnaia masing-masing memulai balapan dari posisi ketujuh dan kedelapan, dan keduanya gagal meraih poin pada hari Sabtu.

Johann Zarco berhasil mempertahankan posisi kesembilan dan mengamankan poin Sprint terakhir dalam balapan pertamanya sejak bulan Mei. Fermin Aldeguer juga tampil mengesankan dengan finis di posisi kelima saat kembali berlomba setelah pulih dari cedera.

Balapan Aragon Grand Prix yang berlangsung selama 23 lap akan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat (19:00 Waktu Indonesia Barat).

Johann Zarco, 2026 Aragon MotoGP.
Johann Zarco, 2026 Aragon MotoGP.
© Gold and Goose

Tidak ada penalti posisi start, namun Zarco harus menjalani double long-lap penalty pada Grand Prix akibat insiden di Tikungan 1 Catalunya yang menyebabkan cedera lututnya.

MotoGP Aragon 2026: Starting Grid Lengkap

Baris 1:    Marco Bezzecchi (pole), Marc Marquez, Alex Marquez            
Baris 2:    Raul Fernandez, Jorge Martin, Pedro Acosta            
Baris 3:    Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Johann Zarco            
Baris 4:    Diogo Moreira, Fermin Aldeguer, Franco Morbidelli            
Baris 5:    Jack Miller, Brad Binder, Joan Mir            
Baris 6:    Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Luca Marini            
Baris 7:    Alex Rins, Pol Espargaro, Toprak Razgatlioglu            
Baris 8:    Lorenzo Savadori

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Tags:

Marco Bezzecchi
Marc Marquez
Alex Marquez
Raul Fernandez
Jorge Martin
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Johann Zarco
MotoGP Aragon 2026: Starting Grid Grand Prix dari Sirkuit MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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