MotoGP Aragon 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit MotorLand

Marco Bezzecchi dan Aprilia kembali memuncaki catatan waktu pada sesi pemanasan MotoGP Aragon 2026.

Tercepat di Practice, Bezzecchi kembali mengungguli Marc Marquez untuk pole position dengan rekor lap. Namun, ia harus mengakui keunggulan Marquez bersaudara di Sprint Race saat ia finis ketiga.

Tapi, Bezzecchi kembali memimpin pada sesi warm-up 10 menit, unggul cukup jauh dengan selisih 0,474 detik atas Pedro Acosta (KTM), sementara Marc Marquez berada di posisi ketiga dengan selisih 0,743 detik.

Pembalap pengganti tim Tech3, Pol Espargaro, serta Fabio Quartararo (Yamaha) dan Luca Marini (Honda) tampil mengejutkan dengan menempati posisi keempat, kelima, dan keenam.

Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Di posisi lebih belakang, Alex Marquez menempati urutan ke-13 pada sesi pemanasan, sementara rekan setim Bezzecchi sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin, berada di urutan ke-15. Francesco Bagnaia menempati posisi ke-17 dan Fabio di Giannantonio hanya berada di posisi ke-21.

Seluruh pembalap, kecuali Alex Rins, menggunakan ban kompon Medium di bagian depan dan belakang sebagai persiapan untuk balapan Grand Prix sore nanti, adapun Rins memilih ban belakang kompon Soft.

Grand Prix Aragon yang berlangsung selama 23 lap ini akan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat (19:00 Waktu Indonesia Barat).

MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'46.512s 6/6 345k 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.474s 6/6 349k 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.743s 5/6 344k 4 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.846s 5/6 347k 5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.932s 5/5 336k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.037s 5/6 346k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.089s 5/6 340k 8 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.127s 4/6 343k 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.164s 5/6 347k 10 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.218s 5/6 342k 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.260s 6/6 348k 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.319s 6/6 347k 13 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.321s 4/6 351k 14 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.388s 4/6 345k 15 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.394s 6/6 342k 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.413s 6/6 342k 17 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +1.443s 4/4 343k 18 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.481s 5/6 342k 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.738s 6/6 337k 20 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.743s 5/6 345k 21 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +1.953s 5/6 346k 22 Lorenzo Savadori ITA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +3.039s 5/6 335k

* Rookie

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Official Aragon MotoGP Records:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 44.962s (2026)

Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 46.705s (2025)

Marc Marquez leads, 2026 Aragon MotoGP Sprint. © Gold and Goose

Marc Marquez mengejar kemenangan keenam beruntun di Aragon pada hari Minggu setelah kemenangan Sprint Race atas adiknya Alex Marquez dan pole-sitter Marco Bezzecchi

Sementara itu, posisi kelima dari Jorge Martin berarti ia memegang keunggulan 29 poin atas rekan setimnya di Aprilia, Bezzecchi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Secara keseluruhan, telah menang tujuh kali di Aragon, dan ia kini berada di bawah tekanan untuk melanjutkan tren tersebut setelah hasil yang kurang memuaskan (finis di posisi ke-9 dan ke-7) pada putaran sebelumnya di Silverstone.

Pada hari Sabtu, Marc Marquez naik ke posisi ketiga dalam klasemen kejuaraan dunia, mengungguli Ai Ogura yang absen dari ajang ini akibat cedera saat latihan di Jepang. Posisi Ogura digantikan oleh Lorenzo Savadori.

Maverick Vinales juga absen untuk kedua kalinya berturut-turut akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, kembali menggantikan Vinales di tim Tech3.

Balapan di Aragon menjadi ajang kembalinya dua pembalap yang sempat cedera: Johann Zarco dari LCR Honda - yang absen sejak mengalami cedera lutut pada kecelakaan parah saat restart di GP Catalunya - serta Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati, yang mengalami patah tulang belakang di Assen.

Keduanya tampil mengesankan dengan mencetak poin dalam Sprint; Aldeguer finis di posisi keenam, sementara Zarco menjadi pembalap Honda terbaik di posisi kesembilan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Zarco harus menjalani penalti *double long lap* pada balapan sore ini akibat menyebabkan kecelakaan di Catalunya.