MotoGP Aragon 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit MotorLand

Hasil lengkap sesi warm-up untuk MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.

Marco Bezzecchi fastest in Aragon warm-up.
Marco Bezzecchi fastest in Aragon warm-up.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi dan Aprilia kembali memuncaki catatan waktu pada sesi pemanasan MotoGP Aragon 2026.

Tercepat di Practice, Bezzecchi kembali mengungguli Marc Marquez untuk pole position dengan rekor lap. Namun, ia harus mengakui keunggulan Marquez bersaudara di Sprint Race saat ia finis ketiga.

Tapi, Bezzecchi kembali memimpin pada sesi warm-up 10 menit, unggul cukup jauh dengan selisih 0,474 detik atas Pedro Acosta (KTM), sementara Marc Marquez berada di posisi ketiga dengan selisih 0,743 detik.

Pembalap pengganti tim Tech3, Pol Espargaro, serta Fabio Quartararo (Yamaha) dan Luca Marini (Honda) tampil mengejutkan dengan menempati posisi keempat, kelima, dan keenam.

Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP Sprint.
Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, 2026 Aragon MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Di posisi lebih belakang, Alex Marquez menempati urutan ke-13 pada sesi pemanasan, sementara rekan setim Bezzecchi sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin, berada di urutan ke-15. Francesco Bagnaia menempati posisi ke-17 dan Fabio di Giannantonio hanya berada di posisi ke-21.

Seluruh pembalap, kecuali Alex Rins, menggunakan ban kompon Medium di bagian depan dan belakang sebagai persiapan untuk balapan Grand Prix sore nanti, adapun Rins memilih ban belakang kompon Soft.

Grand Prix Aragon yang berlangsung selama 23 lap ini akan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat (19:00 Waktu Indonesia Barat).

MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'46.512s6/6345k
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.474s6/6349k
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.743s5/6344k
4Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.846s5/6347k
5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.932s5/5336k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.037s5/6346k
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.089s5/6340k
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+1.127s4/6343k
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.164s5/6347k
10Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.218s5/6342k
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.260s6/6348k
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.319s6/6347k
13Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.321s4/6351k
14Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.388s4/6345k
15Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+1.394s6/6342k
16Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.413s6/6342k
17Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+1.443s4/4343k
18Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.481s5/6342k
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.738s6/6337k
20Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.743s5/6345k
21Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+1.953s5/6346k
22Lorenzo SavadoriITATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+3.039s5/6335k

* Rookie

Official Aragon MotoGP Records:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 44.962s (2026)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 46.705s (2025)

Marc Marquez leads, 2026 Aragon MotoGP Sprint.
Marc Marquez leads, 2026 Aragon MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Marc Marquez mengejar kemenangan keenam beruntun di Aragon pada hari Minggu setelah kemenangan Sprint Race atas adiknya Alex Marquez dan pole-sitter Marco Bezzecchi

Sementara itu, posisi kelima dari Jorge Martin berarti ia memegang keunggulan 29 poin atas rekan setimnya di Aprilia, Bezzecchi.

Secara keseluruhan, telah menang tujuh kali di Aragon, dan ia kini berada di bawah tekanan untuk melanjutkan tren tersebut setelah hasil yang kurang memuaskan (finis di posisi ke-9 dan ke-7) pada putaran sebelumnya di Silverstone.

Pada hari Sabtu, Marc Marquez naik ke posisi ketiga dalam klasemen kejuaraan dunia, mengungguli Ai Ogura yang absen dari ajang ini akibat cedera saat latihan di Jepang. Posisi Ogura digantikan oleh Lorenzo Savadori.

Maverick Vinales juga absen untuk kedua kalinya berturut-turut akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, kembali menggantikan Vinales di tim Tech3.

Balapan di Aragon menjadi ajang kembalinya dua pembalap yang sempat cedera: Johann Zarco dari LCR Honda - yang absen sejak mengalami cedera lutut pada kecelakaan parah saat restart di GP Catalunya - serta Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati, yang mengalami patah tulang belakang di Assen.

Keduanya tampil mengesankan dengan mencetak poin dalam Sprint; Aldeguer finis di posisi keenam, sementara Zarco menjadi pembalap Honda terbaik di posisi kesembilan.

Namun, Zarco harus menjalani penalti *double long lap* pada balapan sore ini akibat menyebabkan kecelakaan di Catalunya.

Tags:

Marc Marquez
MotoGP Aragon 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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