MotoGP Aragon 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit MotorLand
Hasil lengkap sesi warm-up untuk MotoGP Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand, putaran 13 dari 22.
Marco Bezzecchi dan Aprilia kembali memuncaki catatan waktu pada sesi pemanasan MotoGP Aragon 2026.
Tercepat di Practice, Bezzecchi kembali mengungguli Marc Marquez untuk pole position dengan rekor lap. Namun, ia harus mengakui keunggulan Marquez bersaudara di Sprint Race saat ia finis ketiga.
Tapi, Bezzecchi kembali memimpin pada sesi warm-up 10 menit, unggul cukup jauh dengan selisih 0,474 detik atas Pedro Acosta (KTM), sementara Marc Marquez berada di posisi ketiga dengan selisih 0,743 detik.
Pembalap pengganti tim Tech3, Pol Espargaro, serta Fabio Quartararo (Yamaha) dan Luca Marini (Honda) tampil mengejutkan dengan menempati posisi keempat, kelima, dan keenam.
Di posisi lebih belakang, Alex Marquez menempati urutan ke-13 pada sesi pemanasan, sementara rekan setim Bezzecchi sekaligus pemimpin klasemen, Jorge Martin, berada di urutan ke-15. Francesco Bagnaia menempati posisi ke-17 dan Fabio di Giannantonio hanya berada di posisi ke-21.
Seluruh pembalap, kecuali Alex Rins, menggunakan ban kompon Medium di bagian depan dan belakang sebagai persiapan untuk balapan Grand Prix sore nanti, adapun Rins memilih ban belakang kompon Soft.
Grand Prix Aragon yang berlangsung selama 23 lap ini akan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat (19:00 Waktu Indonesia Barat).
MotoGP Aragon 2026 - MotorLand - Hasil sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'46.512s
|6/6
|345k
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.474s
|6/6
|349k
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.743s
|5/6
|344k
|4
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.846s
|5/6
|347k
|5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.932s
|5/5
|336k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.037s
|5/6
|346k
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+1.089s
|5/6
|340k
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+1.127s
|4/6
|343k
|9
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.164s
|5/6
|347k
|10
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.218s
|5/6
|342k
|11
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.260s
|6/6
|348k
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.319s
|6/6
|347k
|13
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+1.321s
|4/6
|351k
|14
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.388s
|4/6
|345k
|15
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+1.394s
|6/6
|342k
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.413s
|6/6
|342k
|17
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.443s
|4/4
|343k
|18
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.481s
|5/6
|342k
|19
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.738s
|6/6
|337k
|20
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.743s
|5/6
|345k
|21
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+1.953s
|5/6
|346k
|22
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+3.039s
|5/6
|335k
* Rookie
Official Aragon MotoGP Records:
Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 44.962s (2026)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 46.705s (2025)
Marc Marquez mengejar kemenangan keenam beruntun di Aragon pada hari Minggu setelah kemenangan Sprint Race atas adiknya Alex Marquez dan pole-sitter Marco Bezzecchi
Sementara itu, posisi kelima dari Jorge Martin berarti ia memegang keunggulan 29 poin atas rekan setimnya di Aprilia, Bezzecchi.
Secara keseluruhan, telah menang tujuh kali di Aragon, dan ia kini berada di bawah tekanan untuk melanjutkan tren tersebut setelah hasil yang kurang memuaskan (finis di posisi ke-9 dan ke-7) pada putaran sebelumnya di Silverstone.
Pada hari Sabtu, Marc Marquez naik ke posisi ketiga dalam klasemen kejuaraan dunia, mengungguli Ai Ogura yang absen dari ajang ini akibat cedera saat latihan di Jepang. Posisi Ogura digantikan oleh Lorenzo Savadori.
Maverick Vinales juga absen untuk kedua kalinya berturut-turut akibat cedera bahu yang masih dialaminya. Pembalap penguji KTM, Pol Espargaro, kembali menggantikan Vinales di tim Tech3.
Balapan di Aragon menjadi ajang kembalinya dua pembalap yang sempat cedera: Johann Zarco dari LCR Honda - yang absen sejak mengalami cedera lutut pada kecelakaan parah saat restart di GP Catalunya - serta Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati, yang mengalami patah tulang belakang di Assen.
Keduanya tampil mengesankan dengan mencetak poin dalam Sprint; Aldeguer finis di posisi keenam, sementara Zarco menjadi pembalap Honda terbaik di posisi kesembilan.
Namun, Zarco harus menjalani penalti *double long lap* pada balapan sore ini akibat menyebabkan kecelakaan di Catalunya.